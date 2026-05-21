Такое импортозамещение нам не нужно. Россияне не спешат отказываться от иностранного ПО в пользу отечественного

Рынок российского ПО годами растет вдвое медленнее общемирового. Ключевая причина – заказчики не хотят импортозамещаться и с большой готовностью тратят деньги на иностранный софт, полностью игнорируя отечественный. Не помогают ни программа по импортозамещению, ни потенциальные западные санкции. Многих могут отпугивать расценки российских разработчиков.

Ничего не помогает

Российское ПО на протяжении последних пяти лет никак не может стать востребованным среди отечественных заказчиков. Как пишут «Ведомости», рынок российского ПО отстает по темпам своего роста от международного в среднем в два раза.

В числе причин столь внушительного разрыва – отсутствие интереса у российских заказчиков к переходу на суверенное программное обеспечение. Они с гораздо большей охотой предпочитают иностранные софтверные решения, и никакая политика по импортозамещению, равно как и риск попасть под санкции западных компаний, их не мотивируют.

Разные темпы роста отчетливо видны на примере ПО для работы с электронной почтой. По итогам 2025 г. этот сегмент глобального рынка вырос с $46 млрд до $105,5 млрд, а в России за тот же период сегмент почтового ПО вырос с 5,5 млрд до лишь 6,98 млрд руб.

Слишком много доказательств

Схожие результаты демонстрирует и рынок программ для резервного копирования. Казалось бы, Россия – в топе стран по количеству кибератак, многие из которых заканчиваются удалением или шифрованием информации, с чем могут помочь системы резервного копирования, но и здесь значительного роста не наблюдается.

Российское ПО по-прежнему ценится меньше, нежели иностранное

В мире этот сегмент за 2025 г. вырос почти вдвое, с $7,8 млрд до $14,2 млрд, а в России – роста не было вовсе. Рынок ПО для резервного копирования в стране просел с 9,7 млрд руб. в 2024 г. до 9,1 млрд руб. в 2025 г.

«Ведомости» также приводят в пример системы виртуализации и облачные платформы. Рынок первых в мире вырос с $40 млрд до $110 млрд, в России – с 10,7 млрд руб. до 19,4 млрд руб.). Облачные платформы показали мировой рост с $96 млрд до $419 млрд. Они – одни из немногих исключений, поскольку в России их рынок за отчетный период вырос с 28 млрд руб. до 235 млрд руб. И это при том факте, что облачные сервисы далеко не всегда столь же надежны, сколь собственная ИТ-инфраструктура. В конце мая 2026 г. CNews писал, что из-за облака Google сломался популярный среди программистов ресурс, полагавшийся на этот сервис и хранивший в нем свои базы данных. Google решил без причины заблокировать связанный с этим сервисом аккаунт в своем облаке.

Заплати мне, заплати

Один из главных недостатков российского ПО – это его цена. За последние четыре года, поле бегства из России десятков иностранных разработчиков ПО, отечественные компании несколько раз поднимали цены на свои приложения.

Причины для повышения всегда находятся разные. Одна из них – это новые налоговые нагрузки, но важно понимать, что наличие на рынке иностранных конкурентов было сдерживающим фактором, не позволяющим российским разработчикам активно и регулярно индексировать свои цены.

В сложившейся ситуации частный бизнес, на который пока не распространяется политика обязательного импортозамещения ПО, отдает предпочтение иностранному софту, которым он пользовался десятилетиями, и который давно оптимизирован и освоен. Переход на российское ПО означает необходимость обучения сотрудников, к тому же, как сообщал CNews, качество такого ПО далеко не всегда находится на одном уровне с иностранным.

«Импортозамещение – это шаг назад, а никак не шаг вперед», – заявила в середине мая 2026 г. президент ГК InfoWatch, председатель правления АРПП «Отечественный софт» Наталья Касперская (цитата по «Ведомостям»). По словам Касперской, российские разработчики ПО «пытаются воспроизвести аналоги систем, которые и так уже были 10-30 лет назад в стране».

Работать в минус

Также нельзя не отметить, что российские разработчики ПО тратят на создание своих программ в 116 раз больше, чем зарабатывают с их продажи. На это указал представитель аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко, отмечают «Ведомости».

Так, по его словам, выручка российских разработчиков, которую им принесли реализация и тиражирование ИT-продуктов в рамках индустриальных центров компетенций (ИЦК) с 2022 по 2025 г. составила 1,6 млрд руб. А вот затраты на их разработку за аналогичный период достигли 187 млрд руб.

Лишь часть этих вложений покрыло государство. Размер инвестиций из бюджета составил 23 млрд руб., а оставшиеся 164 млрд руб. компаниям пришлось изыскивать из собственных средств.

Цель ИЦК, представляющих собой ИТ-консорциумы, заключается в объединении индустриальных заказчиков и разработчиков ИT-решений для оперативной замены иностранного ПО на суверенное. Об их создании российский премьер-министр Михаил Мишустин объявил в мае 2022 г.