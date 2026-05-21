Авторы ленегдарного «тамагочи для хакеров» Flipper Zero создали брутальный карманный компьютер на Linux

Разработчики «тамагочи для хакеров» Flipper Zero создали карманный компьютер Flipper One. Он работает на Linux и имеет схожий дизайн, но по «железу» и возможностям это гораздо более продвинутое устройство. One получил процессор с архитектурой ARM и поддержку дополнительных модулей для расширения возможностей.

Flipper Zero на стероидах

Создатели карманного мультитула Flipper Zero, известного как «тамагочи для хакеров», разработали новое устройство Flipper One. Оно выполнено в схожем дизайне, но представляет собой, по словам авторов проекта, полноценный карманный компьютер под управлением Linux.

За Flipper Zero и теперь за Flipper One стоит выходец из России Павел Жовнер. Zero стал одним из самых успешных проектов на краудфандинговой платформ Kickstarter за всю ее историю – на нее он вышел в июле 2020 г.

Премьера Flipper One состоялась 21 марта 2026 г. В своем блоге Жовнер написал: «Это невероятно сложный проект, как в финансовом, так и в техническом плане». Цену и дату старта продаж Flipper One он не раскрыл.

Не то, чем кажется

Flipper One внешне действительно очень похож на Flipper Zero – даже монохромный дисплей с оранжевой подсветкой в наличии, равно как и нарисованный на нем виртуальный дельфин. Но разработчики уверяют, что One – это вовсе не новое поколение Zero, а «совершенно другой проект со своими задачами».

«FlipperOne – это открытая платформа Linux, на которой можно построить практически что угодно: от анализатора IP-сетей с поддержкой 5G до анализатора радиосигналов на базе SDR с локальным искусственным интеллектом. Мы уделили много внимания системе расширения аппаратного обеспечения», – написал Павел Жовнер.

По словам разработчиков, владельцы Flipper One могут подключать к нему различные высокоскоростные модули через интерфейсы PCI Express, USB 3.0 и SATA. Это может быть, к примеру, SSD-накопитель или сотовый модем.

По умолчанию в Flipper One есть два гигабитных Ethernet-порта, USB Ethernet (5 Гбит/с) и Wi-Fi 6E (2,4/5/6 ГГц). Дополнительные модули могут подключаться по интерфейсу М.2.

Если Fipper Zero ориентирован на автономные протоколы контроля доступа «точка-точка»: (NFC, низкочастотная RFID, радиосвязь в диапазоне ниже 1 ГГц, инфракрасный порт, проводные протоколы, такие как iButton, UART, SPI), то Flipper One – на, что подключается с IP-адресом: Wi-Fi, Ethernet, 5G и спутниковая связь, отметил Жовнер.

Что внутри

Flipper One располагает двухпроцессорной архитектурой, притом оба процессора работают параллельно, отвечая каждый за свои задачи. Основной CPU – это RockChip RK3576, дополнительный – RockChip RP2350. Оба процессора основаны на архитектуре ARM и выпущены в 2024 г.

RK3576 имеет восемь вычислительных ядер (по четыре Cortex A72 и А53, частота до 2,2 ГГц), графику Mali-G52 и нейромодуль NPU на 6 TOPS (6 трлн операций в секунду).

Младший RP2350 – это двухъядерный микроконтроллер, на его основе собирается, в частности, одноплатный компьютер Raspberry Pi Pico 2. В составе Flipper One он занят управлением дисплеем, кнопками, сенсорной панелью, светодиодами и системой питания.

Емкость встроенного накопителя Павел Жовнер не раскрыл, но, по информации «Хабра», это не самый быстрый UFS 2.2 на 64 ГБ. Объем ОЗУ равен 8 ГБ, используется современная быстрая память LPDDR5.

Своя операционная система

Для Flipper One заявлена поддержка Linux. «Мы хотим создать по-настоящему открытую аппаратную платформу Linux – компьютер на базе ARM с лучшей документацией, который будет работать без проблем с любым последним ядром из основного репозитория. Он никогда не устареет, потому что будет постоянно получать последние обновления. Наши цели: полная поддержка основного ядра Linux; никаких бинарных файлов, закрытых драйверов или проприетарного программного обеспечения; отсутствует привязанный к производителю пакет поддержки платы (BSP)», – написал Павел Жовнер в своем блоге.

Для этих целей разработчики Flipper One скооперировались с командой Collabora – это позволит им обеспечить полную поддержку процессора RockChip RK3576 в основном ядре Linux. «На практике это означает, что вы можете загрузить ядро напрямую с kernel.org, без каких-либо патчей от сторонних производителей, и запустить его на своем Flipper One», – отметил Жовнер.

Примерно за восемь месяцев до премьеры Flipper One, в конце сентября 2025 г., Жовнер в своем Telegram-канале Zhovner Hub опубликовал пост, посвященный Flipper OS. Он сообщил о том, что эта ОС предназначена именно для Flipper One, и что она находится на стадии прототипа.

«Честно говоря, Flipper OS – это чрезвычайно сложный проект, и мы пока не на 100% уверены в его архитектуре. Мы разрабатываем концепции, и хотим, чтобы это было полезно далеко за пределами Flipper One – для кибердеков на базе Raspberry Pi или любых портативных тактических Linux-боксов», – написал Жовнер в своем блоге.

У Жовнера есть опыт разработки операционных систем. В конце 2024 г. CNews рассказывал о его Linux-дистрибутиве OneFileLinux, состоящем буквально из одного файла. Его можно хранить в системном EFI-разделе, откуда он и будет загружаться. «Весит» OneFileLinux всего 26 МБ – фотографии, сделанные на современные iPhone, занимают больше места.

Будущее не определено

Пока нет ясности, как именно разработчики будут позиционировать Flipper One. Flipper Zero стал популярным в первую очередь среди хакеров.

Стоит отметить, что по разным причинам Flipper Zero «отменяют» во многих странах мира. К примеру, Германия, прикрываясь антироссийскими санкциями, в 2022 г. уничтожила партию Flipper Zero на $200 тыс., а Канада в 2024 г. законодательно запретила использование Flipper Zero. По утверждению властей, устройство активно используют угонщики автомобилей.

В марте 2023 г., посчитав, что Flipper Zero попадет в руки киберпреступников, власти Бразилии конфисковали все прошедшие таможню устройства. А месяцем позже Flipper Zero исчез из каталога магазина Amazon – площадка пришла к выводу, что это устройство для скимминга банковских карт.