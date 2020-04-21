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Kickstarter

Kickstarter

СОБЫТИЯ

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21.04.2020 Kickstarter выставит на улицу 60% сотрудников и снизит зарплаты руководству

У Kickstarter колоссальные проблемы Известная краудфандинговая онлайн-платформа Kickstarter переживает тяжелые времена. Число новых проектов, размещенных на площадке, в последнее время рез
11.12.2019 Закрылся «король Kickstarter». Собранные $13 млн пропали

oler из Портленда, Орегон, США, получивший пять лет назад звание «Короля» краудфандинговой площадки Kickstarter за рекордный на тот момент сбор средств, официально объявил о своем банкротстве.

09.11.2015 Команда из «Сколково» собрала более $600 тыс. на Kickstarter

екоммуникаций Фонда «Сколково» компании «РИТ-Инновации» (Ижевск) привлек краудфандинговой платформе Kickstarter $622 785. Финансовую поддержку проекту оказали 9095 человек. При этом разработчик
20.10.2015 Российский стартап HUDway Glass привлек более $200 тыс. на Kickstarter

Российский стартап HUDway Glass привлек более $200 тыс. за 10 дней на Kickstarter. Об этом CNews сообщили в HUDway. Как отмечается, HUDway Glass представляет собой оборудование, соединенное со смартфоном и транслирующее всю дорожную информацию на прозрачном стекл
04.03.2015 Конкурент Apple Watch стал самым успешным проектом в истории Kickstarter

Проект «умных часов» Pebble Time стал самым успешным в истории Kickstarter (ссылка). Новые часы, анонсированные компанией Pebble на прошлой неделе, собрали первый $1 млн всего за 49 минут. На момент публикации этой статьи проект Pebble собрал $15,2 млн, чт
27.01.2015 «Умные» роботы идут на краудфандинг

15 г. Именно на это время запланирован старт компании по сбору средств на краудфандинговой площадке Kickstarter. По словам создателей проекта, они чувствуют себя вполне уверенно: от других «умн
19.09.2014 Российские создатели роботов пытаются раздобыть денег на Kickstarter. ВИДЕО

Отечественный проект ScratchDuino ведет сбор денег на свое развитие на краундфандиновом сервисе Kickstarter. ScratchDuino - это программно-аппаратная платформа простых обучающих роботов для школьников и студентов разных возрастов. Проект ScratchDuino предполагает запуск производства небол
04.06.2014 Kickstarter упростил правила своей работы

Основанный в 2009 г. краудфандиговый сайт Kickstarter, позволяющий авторам разнообразных проектов собирать средства для их реализации у простых людей, представил новую опцию и упростил правила публикации, сделав сервис доступнее, сообщ
04.04.2014 10 проектов с Kickstarter и Indiegogo, которые могут изменить мир

стных всем сайтов по сбору народных инвестиций и россыпь сайтов, обслуживающих интересны национальных секторов сети. Многие из них доказали свою эффективность – особенно находящийся в центре внимания Kickstarter. На счету сайта Kickstarter немало проектов, которым он дал инвестиционную «путёвку в жизнь». Высокая эффективность этого ресурса краудфандинга не могла не сформировать друго
26.03.2014 Российские разработчики начали сбор денег на Kickstarter на уникальную шифровальную флешку

На краудфандинговом сайте Kickstarter.com начался сбор средств на выпуск «Цифрового стража» (Key_P1 Multiclet, Digital


Публикаций - 136, упоминаний - 152

Kickstarter и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 13156 20
Google LLC 12690 17
Meta Platforms - Facebook 4621 15
Pebble Technology 71 13
Amazon Inc - Amazon.com 3277 13
Microsoft Corporation 25775 12
Indiegogo 57 10
X Corp - Twitter 2938 9
Samsung Electronics 11065 8
Intel Corporation 12811 7
Arduino Software 75 6
Oculus VR 79 6
LG Electronics 3735 6
Sony 6739 5
Grishin Robotics 29 5
VK - Mail.ru Group 3602 5
Lenovo Motorola 3566 4
Deep Silver 63 4
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 4
MediaTek - Ralink 595 3
Valve Software 254 3
HTC Corporation 1512 3
Fitbit 63 3
Coolest Cooler 3 3
Nvidia Corp 4002 3
Yandex - Яндекс 9216 3
Lenovo Group 2447 3
HP Inc. 5883 3
Рунити - Рег.ру - REG.ru - хостинг-провайдер и регистратор доменов 383 2
Pine64 - Pine Store - Pine Microsystems 19 2
Dropbox 527 2
Yota Devices - YD 103 2
PayPal 671 2
Sharp Corporation 1062 2
Epic Games 172 2
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 332 2
Ring 65 2
Jabra 79 2
Obsidian Entertainment 81 2
Best Buy 223 2
Почта России ПАО 2370 4
Альфа-Банк 1979 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 2
Возрождение - Коммерческий банк 359 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 2
Uber 357 2
MAMM.ART - Мультимедиа арт музей 4 2
Walt Disney Company - Pixar Animation Studios 67 2
MAI.ART - Marina Abramovic Institute - Институт Марины Абрамович 2 2
Coursera 65 1
Gett 88 1
NanduQ - Qiwi 1013 1
Tesla Motors 461 1
McDonald’s - Макдоналдс 220 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
Альфа-Групп 745 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 1
Carl Zeiss AG 307 1
Runa Capital 158 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 1
Bank of America - Банк Америки 271 1
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 150 1
Swatch Group 31 1
Vimeo - Видеохостинг 71 1
Совкомбанк Совесть 279 1
Государственная Третьяковская галерея - Третьяковка - Новая Третьяковка - Всероссийское музейное объединение ФГБУК 83 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 1
Citi - Citibank 158 1
ЕКА Топливная компания 148 1
Intel Capital 148 1
Еврейский музей и центр толерантности 7 1
Miele - Миле 139 1
Ferrari NV 159 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Andreessen Horowitz - Венчурный фонд 69 1
Caterpillar - 93 1
Композит 99 1
Dyson 157 1
Phystech Ventures 14 1
KGI Securities 50 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 11
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 4
Правительство Бразилии - Federal Government of Brazil - Governo Federal - органы государственной власти 36 4
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 2
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Пушкинский музей - Государственный музей изобразительных искусств 67 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
Министерство юстиции штата Орегон США - Oregon Department of Justice 1 1
Роснано - ФИОП - Фонд инфраструктурных и образовательных программ 67 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 38 1
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 66 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 50
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 38
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 31
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 31
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 30
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 29
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 27
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 25
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 24
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 24
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 23
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Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 19
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 19
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SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 11
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 11
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 10
Умные платформы 1988 10
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 10
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1204 9
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 9
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 9
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5385 9
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2762 9
Наушники - Headphones 4479 9
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 9
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Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 9
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 9
Google Android 15244 28
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 18
Apple iOS 8583 18
Linux OS 11533 12
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 12
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 224 11
Microsoft Windows 16882 10
Apple iPhone 6 4861 9
Neuron Hackspace - Flipper Zero - тамагочи для хакеров 16 9
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2186 8
Oculus Rift - VR-гарнитура на базе ПК 61 8
Bandai Namco Entertainment - Tamagotchi - Тамагочи - игрушка, виртуальный домашний питомец 42 7
Apple iPad 4012 7
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 545 6
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 6
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 6
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 574 6
Google Android 5 - Android Lollipop - Key Lime Pie 320 5
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Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 289 3
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 315 3
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 3
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 577 3
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Epic Games - Unreal Engine 337 3
C/C++ - Язык программирования 894 3
Microsoft Windows 2000 8678 3
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Sony SmartWatch 42 3
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Microsoft Windows 10 1938 3
Microsoft Windows 7 2007 3
Apple macOS 2419 3
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Samsung Galaxy 1035 3
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 673 2
Apple Siri - Голосовой помощник 441 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 2
Жовнер Павел 13 7
Гришин Дмитрий 210 5
Fargo Brian - Фарго Брайан 8 5
Luckey Palmer - Лаки Палмер 8 4
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Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 369 2
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Брагин Алексей 5 2
Житомирский Илья 3 2
Клабуков Иван 2 2
Левин Леонид 134 1
Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 93 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 1
Timothy William Bray - Тим Брэй 10 1
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Карпов Иван 79 1
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Навальный Алексей 63 1
Фридман Михаил 146 1
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Смирнов Андрей 75 1
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Павлов Дмитрий 14 1
Булгаков Дмитрий 7 1
Иванченко Ирина 1 1
Clinton Hillary - Клинтон Хиллари 53 1
Ашманов Игорь 43 1
Мелкумова Ася 17 1
Буяльская Надежда 1 1
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Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 8
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 7
Финансовый сектор - Crowdfunding - Краудфандинг - Краудинвестинг - Краудфинансирование - Краудлендинг - народное финансирование - C2C-кредитование 75 7
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Благотворительность - благотворительные организации - благотворительный сектор экономики - пожертвования 522 6
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 6
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Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 838 5
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