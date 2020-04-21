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Kickstarter
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|21.04.2020
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Kickstarter выставит на улицу 60% сотрудников и снизит зарплаты руководству
У Kickstarter колоссальные проблемы Известная краудфандинговая онлайн-платформа Kickstarter переживает тяжелые времена. Число новых проектов, размещенных на площадке, в последнее время рез
|11.12.2019
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Закрылся «король Kickstarter». Собранные $13 млн пропали
oler из Портленда, Орегон, США, получивший пять лет назад звание «Короля» краудфандинговой площадки Kickstarter за рекордный на тот момент сбор средств, официально объявил о своем банкротстве.
|09.11.2015
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Команда из «Сколково» собрала более $600 тыс. на Kickstarter
екоммуникаций Фонда «Сколково» компании «РИТ-Инновации» (Ижевск) привлек краудфандинговой платформе Kickstarter $622 785. Финансовую поддержку проекту оказали 9095 человек. При этом разработчик
|20.10.2015
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Российский стартап HUDway Glass привлек более $200 тыс. на Kickstarter
Российский стартап HUDway Glass привлек более $200 тыс. за 10 дней на Kickstarter. Об этом CNews сообщили в HUDway. Как отмечается, HUDway Glass представляет собой оборудование, соединенное со смартфоном и транслирующее всю дорожную информацию на прозрачном стекл
|04.03.2015
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Конкурент Apple Watch стал самым успешным проектом в истории Kickstarter
Проект «умных часов» Pebble Time стал самым успешным в истории Kickstarter (ссылка). Новые часы, анонсированные компанией Pebble на прошлой неделе, собрали первый $1 млн всего за 49 минут. На момент публикации этой статьи проект Pebble собрал $15,2 млн, чт
|27.01.2015
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«Умные» роботы идут на краудфандинг
15 г. Именно на это время запланирован старт компании по сбору средств на краудфандинговой площадке Kickstarter. По словам создателей проекта, они чувствуют себя вполне уверенно: от других «умн
|19.09.2014
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Российские создатели роботов пытаются раздобыть денег на Kickstarter. ВИДЕО
Отечественный проект ScratchDuino ведет сбор денег на свое развитие на краундфандиновом сервисе Kickstarter. ScratchDuino - это программно-аппаратная платформа простых обучающих роботов для школьников и студентов разных возрастов. Проект ScratchDuino предполагает запуск производства небол
|04.06.2014
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Kickstarter упростил правила своей работы
Основанный в 2009 г. краудфандиговый сайт Kickstarter, позволяющий авторам разнообразных проектов собирать средства для их реализации у простых людей, представил новую опцию и упростил правила публикации, сделав сервис доступнее, сообщ
|04.04.2014
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10 проектов с Kickstarter и Indiegogo, которые могут изменить мир
стных всем сайтов по сбору народных инвестиций и россыпь сайтов, обслуживающих интересны национальных секторов сети. Многие из них доказали свою эффективность – особенно находящийся в центре внимания Kickstarter. На счету сайта Kickstarter немало проектов, которым он дал инвестиционную «путёвку в жизнь». Высокая эффективность этого ресурса краудфандинга не могла не сформировать друго
|26.03.2014
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Российские разработчики начали сбор денег на Kickstarter на уникальную шифровальную флешку
На краудфандинговом сайте Kickstarter.com начался сбор средств на выпуск «Цифрового стража» (Key_P1 Multiclet, Digital
Kickstarter и организации, системы, технологии, персоны:
|Apple Inc 13156 20
|Google LLC 12690 17
|Meta Platforms - Facebook 4621 15
|Pebble Technology 71 13
|Amazon Inc - Amazon.com 3277 13
|Microsoft Corporation 25775 12
|Indiegogo 57 10
|X Corp - Twitter 2938 9
|Samsung Electronics 11065 8
|Intel Corporation 12811 7
|Arduino Software 75 6
|Oculus VR 79 6
|LG Electronics 3735 6
|Sony 6739 5
|Grishin Robotics 29 5
|VK - Mail.ru Group 3602 5
|Lenovo Motorola 3566 4
|Deep Silver 63 4
|Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 4
|MediaTek - Ralink 595 3
|Valve Software 254 3
|HTC Corporation 1512 3
|Fitbit 63 3
|Coolest Cooler 3 3
|Nvidia Corp 4002 3
|Yandex - Яндекс 9216 3
|Lenovo Group 2447 3
|HP Inc. 5883 3
|Рунити - Рег.ру - REG.ru - хостинг-провайдер и регистратор доменов 383 2
|Pine64 - Pine Store - Pine Microsystems 19 2
|Dropbox 527 2
|Yota Devices - YD 103 2
|PayPal 671 2
|Sharp Corporation 1062 2
|Epic Games 172 2
|Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 332 2
|Ring 65 2
|Jabra 79 2
|Obsidian Entertainment 81 2
|Best Buy 223 2
|TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 7
|CNews - ZOOM.CNews 1866 6
|The Verge - Издание 619 5
|BleepingComputer - Издание 458 3
|Wikipedia - Википедия 650 3
|Bloomberg 1627 2
|CNBC - Consumer News and Business Channel 242 1
|NYT - The New York Times 1100 1
|Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 1
|Crunchbase 74 1
|VentureBeat 90 1
|Liliputing 76 1
|TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 143 1
|The Information 83 1
|NotebookCheck 18 1
|Из рук в руки - irr.ru 73 1
|GizmoChina 171 1
|9to5Mac 70 1
|РБК Инновации 47 1
|IGN 54 1
|CNews Техноблог 62 1
|TNW - The Next Web 90 1
|Tech Insider 4 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
|Reddit 398 1
|IDC - International Data Corporation 4975 3
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 2
|ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
|Gartner - Гартнер 3658 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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