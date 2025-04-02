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Игнатов Дмитрий



02.04.2025 Машинное обучение связало с ишемическим инсультом два новых гена 1
04.04.2024 С помощью нового метода дислексию можно обнаружить за минуты. В этом поможет ИИ и айтрекинг 1
18.06.2018 Экологичная пасека, мобильная барокамера, симулятор погоды и другие сюрпризы зоны технологий фестиваля Alfa Future People 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Игнатов Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

ATTO Technology 11 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4974 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8819 1
Indiegogo 57 1
Анкудиновка Технопарк - Нижегородский индустриальный парк 19 1
Kickstarter 128 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1886 1
Альфа-Банк 1786 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14216 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5443 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7813 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 2930 1
Транспорт - Автомобилестроение - внедорожники - off-road vehicle - внедорожные транспортные средства 180 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7946 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12582 1
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2290 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5185 1
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 994 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 3914 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12636 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8446 1
Night Vision - режим ночного видения 361 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7713 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24455 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1401 1
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 622 1
Microsoft Windows 15807 1
Apple macOS 2086 1
Google Android 14152 1
Apple iOS 7900 1
Powercom Raptor - Серия ИБП 72 1
Volkswagen Touareg 12 1
Google Gmail 951 1
Чен-юн-тай Никита 1 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 353 1
Драгой Ольга 3 1
Попова Александра 10 1
Карпов Иван 78 1
Утин Алексей 1 1
Павлов Дмитрий 13 1
Иванченко Ирина 1 1
Буяльская Надежда 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 146855 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7596 1
Израиль 2744 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3166 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43715 1
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 577 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1689 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5959 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8890 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2781 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10001 1
Здравоохранение - ЗОЖ - Здоровый образ жизни - Wellness - Велнес - спортивное и лечебное питание 184 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5158 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11059 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29638 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4049 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1215 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11282 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1102 1
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 63 1
Alfa Future People - фестиваль современной музыки и технологий 17 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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