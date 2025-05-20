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Индексная книга (каталог) CNews*
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Драгой Ольга


УПОМИНАНИЯ


20.05.2025 Первый цифровой тест для оценки навыков чтения у взрослых доступен на RuStore 1
04.04.2024 С помощью нового метода дислексию можно обнаружить за минуты. В этом поможет ИИ и айтрекинг 1
21.02.2024 В России разработана программа для диагностики дислексии 1
15.08.2023 В «Вышке» создали мобильное приложение для оценки речевого развития детей 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Драгой Ольга и организации, системы, технологии, персоны:

Нейрокогнитивные технологии 3 1
Кораблик - сеть магазинов детских товаров 49 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5295 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14782 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12267 1
Трансфер технологий 152 1
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 1005 1
MedTech - Ассистивные технологии - Вспомогательные технологии - Assistive technologies 18 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14611 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52589 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2441 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14085 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12391 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11502 1
Речевые технологии - VoiceTech - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1051 1
Google Android 14241 3
Apple iOS 7952 2
Apple macOS 2108 2
Microsoft Windows 15892 2
VK RuStore - Рустор 395 1
Лопухина Анастасия 2 2
Пильнов Геннадий 3 1
Игнатов Дмитрий 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 148539 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52553 1
Бразилия - Федеративная Республика 2390 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11110 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30043 2
Миграция населения - Миграционные службы 418 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1988 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10138 1
Здравоохранение - Реабилитация 389 1
Социоцентр ФГАНУ - Приоритет 2030 - Государственная программа поддержки университетов Российской Федерации - Программа академического стратегического лидерства 211 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4027 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1294 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2177 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4766 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1148 3
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 67 1
НИУ ВШЭ - ФКН - Институт искусственного интеллекта и цифровых наук - Центр ИИ - Центр искусственного интеллекта - Исследовательский центр в сфере искусственного интеллекта 16 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1359934, в очереди разбора - 756261.
Создано именных указателей - 174808.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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