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Дорофеева Светлана
УПОМИНАНИЯ
|20.05.2025
|Первый цифровой тест для оценки навыков чтения у взрослых доступен на RuStore 1
|06.12.2022
|Компания из ОЭЗ «Технополис Москва» разработала новый чип для гражданской авиации 1
Дорофеева Светлана и организации, системы, технологии, персоны:
|Дегтев Геннадий 265 1
|Овчинский Владислав 228 1
|Россия - РФ - Российская федерация 148545 2
|Москва - Печатники 133 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44106 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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