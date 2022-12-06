Компания из ОЭЗ «Технополис Москва» разработала новый чип для гражданской авиации

Новый радиочастотный фильтр, разработанный научно-производственным предприятием «Бутис», проходит испытания в составе бортовой антенны самолета гражданской авиации. Новый импортозамещающий чип улучшит качество приема полезных радиосигналов. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

НПП «Бутис» специализируется на производстве одной из основных составляющих любой радиоаппаратуры – радиочастотных фильтров на поверхностных акустических волнах (ПАВ). Они используются практически везде – в смартфонах, телевизорах, системах навигации, связи и управления. Их основная функция – пропустить нужный сигнал и отсечь помехи и прочие радиосигналы.

«За 2022 г. компания «Бутис», локализованная на территории ОЭЗ «Технополис Москва», успешно освоила технологию по изготовлению термокомпенсированных ПАВ-фильтров с применением инновационных пьезоэлектрических подложек. Сейчас такой фильтр проходит испытания в составе бортовой антенны пассажирского самолета. В дальнейшем данные разработки найдут применение в российских навигационных спутниковых системах гражданской авиации», – сказал Владислав Овчинский.

Главная особенность термокомпенсированного фильтра – он меньше реагирует на перепады температур, поэтому дает более стабильную связь и чистый радиосигнал.

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«По сравнению с обычными приборами такие изделия обладают улучшенной вдвое термостабильностью. Это позволит увеличить плотность используемых информационных каналов, улучшит возможности обработки радиочастотных сигналов и шумовые характеристики системы, повысит избирательность радиоэлектронной аппаратуры», – отметила конструктор НПП «Бутис» Светлана Дорофеева.

«Компания «Бутис», локализованная на территории ОЭЗ Москвы, обеспечивает полностью российское производство поверхностных акустических фильтров, которые применяются в современной навигационной технике и гаджетах. Предприятие работает на площадке «Печатники» столичной ОЭЗ с 2020 г. Здесь создано 60 высококвалифицированных рабочих мест», – сказал генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.