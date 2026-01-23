Получите все материалы CNews по ключевому слову
Булгаков Дмитрий
|Т1 Сервионика - Айтеко - VideoMatrix - Vmx SILA - Vmx Dequs - Vmx MarkerID - Vmx Qualex 11 1
|Antilatency ALT tracker 2 1
|Шойгу Сергей 91 2
|Попов Иван 5 1
|Лившин Дмитрий 6 1
|Иванов Тимур 3 1
|Негачев Константин 4 1
|Нигматуллин Фарид 5 1
|Барышев Михаил 1 1
|Перенджиев Александр 1 1
|Хамазин Андрей 1 1
|Белков Андрей 1 1
|Белоусов Андрей 146 1
|Черногоров Андрей 65 1
|Кузнецов Юрий 5 1
|ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1153 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2188 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1414405, в очереди разбора - 727862.
Создано именных указателей - 189490.
