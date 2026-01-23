Разделы

Булгаков Дмитрий


СОБЫТИЯ


23.01.2026 Решение IAR-Group по обязательной маркировке внедрено на предприятии «Шишкин лес» 1
17.10.2025 «Айтеко» разработала собственную станцию инспекции на производстве 1
30.07.2024 Экс-начальника ЦСКА посадили на 13 лет за взятки при поставках мониторов 1
06.11.2019 Минобороны получит 1,9 миллиарда, чтобы создать платформу ЖКХ для всей страны 1
29.11.2017 Россияне избавили мир от тошноты в виртуальной реальности 1
13.09.2016 Cognitive Technologies представила прототип системы управления складом для ВС РФ 1
29.05.2007 Тылы ВС России и НАТО взаимодействуют друг с другом 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Булгаков Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Т1 Сервионика - Айтеко - IAR Group - ИАР Групп 3 2
Т1 Сервионика - Айтеко - VideoMatrix - ВидеоМатрикс 15 1
Antilatency - Альт 2 1
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 683 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 707 1
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1044 1
Чернобыльская АЭС - ЧАЭС - Атомная электростанция 150 1
Kickstarter 131 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 224 1
ЦСКА ПФК - российский футбольный клуб 40 1
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 128 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3119 4
ФСБ РФ ЦОС - Центр общественных связей Федеральной службы безопасности Российской Федерации 10 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 205 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12969 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3398 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 338 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 391 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 735 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 350 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3268 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 419 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 832 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73607 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13079 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57451 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34034 2
ERC - Ethereum Request for Comments - официальный протокол для внесения предложений по улучшению сети Ethereum 5 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5924 1
Joystick - Джойстик 1143 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10062 1
МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 618 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11190 1
Машинное зрение - Видеоаналитика - Распознавание жестов - Жестовый интерфейс - Управление жестами - Gesture Recognition - Gesture Interface - Gesture control 1140 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4691 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2647 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4688 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17175 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1588 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31907 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3104 1
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 625 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3189 1
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 1046 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4150 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8392 1
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1286 1
Т1 Сервионика - Айтеко - VideoMatrix - Vmx SILA - Vmx Dequs - Vmx MarkerID - Vmx Qualex 11 1
Antilatency ALT tracker 2 1
Шойгу Сергей 91 2
Попов Иван 5 1
Лившин Дмитрий 6 1
Иванов Тимур 3 1
Негачев Константин 4 1
Нигматуллин Фарид 5 1
Барышев Михаил 1 1
Перенджиев Александр 1 1
Хамазин Андрей 1 1
Белков Андрей 1 1
Белоусов Андрей 146 1
Черногоров Андрей 65 1
Кузнецов Юрий 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 157877 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45984 3
Россия - ЦФО - Московская область - Наро-Фоминск 90 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5355 1
Европа 24660 1
Земля - планета Солнечной системы 10684 1
Азия - Азиатский регион 5754 1
Украина 7803 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1437 1
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 619 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8909 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55056 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 2
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 1
Franchising - Франчайзинг - коммерческая концессия - вид отношений между рыночными субъектами 166 1
ГСМ - Горюче-смазочные материалы 247 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1408 1
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 664 1
White list - Белый список 122 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3278 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7594 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2590 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2920 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6413 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5282 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2958 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2384 1
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 556 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 813 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3713 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4259 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3037 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6272 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3789 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2265 1
Логистика - 3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) - 4PL - LLP 354 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1153 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2188 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 234 1
Армия - Международный военно-технический форум 43 1
