Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 183723
ИКТ 14287
Организации 11096
Ведомства 1490
Ассоциации 1065
Технологии 3515
Системы 26268
Персоны 78932
География 2960
Статьи 1561
Пресса 1256
ИАА 737
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2726
Мероприятия 873

Попов Иван


УПОМИНАНИЯ


26.09.2025 Уникальное мобильное приложение школьников ИТ-смены в «Артеке» привлекло внимание ведущей компании по разработке ПО 1
07.04.2025 В Москве массово закрываются торговые автоматы. Через полгода исчезнут почти все 1
30.07.2024 Экс-начальника ЦСКА посадили на 13 лет за взятки при поставках мониторов 2
12.12.2022 «М.Видео-Эльдорадо» ускорит региональную доставку за счет нового формата городских складов 1
05.06.2018 Для российских процессоров «Комдив» пишут СУБД и военную геосистему за 100 миллионов 1

Публикаций - 5, упоминаний - 6

Попов Иван и организации, системы, технологии, персоны:

РЕЛЭКС - Реляционные экспертные системы ГК 62 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2290 1
Панорама КБ - Конструкторское бюро 199 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1199 1
Ростех - Азимут 77 1
RedSys - РедСис 74 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2620 1
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 119 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 213 1
Чернобыльская АЭС - ЧАЭС - Атомная электростанция 150 1
ЦСКА ПФК - российский футбольный клуб 40 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3088 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5690 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3304 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 814 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 716 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 193 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 334 1
ФСБ РФ ЦОС - Центр общественных связей Федеральной службы безопасности Российской Федерации 10 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3297 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3074 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2789 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2661 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1017 1
ОПИ - Общественная потребительская инициатива - Организация по защите прав потребителей 24 1
CПPФ - Союз потребителей Российской Федерации 13 1
Ассоциация малоформатной торговли - АМТ 2 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55512 2
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 377 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22140 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2041 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21533 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12099 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26694 1
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 518 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1199 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31399 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71017 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5673 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12761 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2690 1
СУБД Реляционная - РСУБД - RDBMS - Relational Database Management System 100 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12757 1
Аксессуары 4055 1
Транспорт - Управление автопарком - Fleet management 329 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5682 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4606 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Кофемашина - Кофеварка - Coffee machine 404 1
Торговля - RetailTech - Вендинг - Vending - Вендинговый автомат - Торговый автомат - Торгомат 73 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 597 1
РЕЛЭКС - Линтер - Linter - СУБД 78 1
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Багет ББДРВ - Операционная система реального времени 17 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1180 1
Linux OS 10663 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3404 1
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - КОМДИВ (KOMDIV) - семейство микропроцессоров 37 1
Панорама КБ - ГИС Сервер - GIS WebService SE - GIS WebServer SE 38 1
Железняков Андрей 2 1
Беленков Олег 1 1
Григорьев Олег 2 1
Пешков Анатолий 1 1
Алексеев Сергей 10 1
Маркин Сергей 2 1
Кириченко Сергей 2 1
Бойченко Игорь 3 1
Барышев Михаил 1 1
Перенджиев Александр 1 1
Иванов Тимур 3 1
Хамазин Андрей 1 1
Шойгу Сергей 91 1
Кузнецов Юрий 5 1
Белков Андрей 1 1
Белоусов Андрей 144 1
Павлов Олег 23 1
Булгаков Дмитрий 5 1
Койтов Алексей 3 1
Нестеренко Леонид 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 153594 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45092 2
Земля - планета Солнечной системы 10579 1
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 628 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1781 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2880 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1085 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 936 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1664 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 677 1
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 498 1
Украина 7738 1
Москва - ЮВАО - Лефортово 36 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8840 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19909 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54054 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6544 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2224 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25470 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5787 1
GMV - Gross Merchandise Volume - Gross Merchandise Value - Общий объём оборота товаров - Общая стоимость того, что было продано в определенный промежуток времени 118 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 752 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7830 1
КБ - Конструкторское бюро - Design bureau 314 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3244 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7232 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2970 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 757 1
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 657 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1367 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6255 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3650 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2873 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5170 1
Ордена России - Орденская система Российской Федерации - Государственные награды Российской Федерации 97 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2817 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1685 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1794 1
Транспорт общественный - Метрополитен - подземка, metro, subway, underground 593 1
Торговля розничная - Магазин у дома - магазин «шаговой доступности» 316 1
Пищевая промышленность - Чай 133 1
Минобороны РФ - ЮВО - Южный военный округ 2 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1087 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2082 1
Forbes - Форбс 893 1
Известия ИД 687 1
РАН - Российская академия наук 1978 1
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 50 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 225 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7645 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1386440, в очереди разбора - 729976.
Создано именных указателей - 183723.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор телевизора Dreame Mega QLED 4K TV Q100: флагман на всю стену

Цифровые камеры среднего формата как альтернатива смартфону: лучшие модели

Экономим место: лучшие неттопы и мини-ПК для учебы стоимостью до 50 000 рублей

Показать еще

Наука

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения
Показать еще