Попов Иван
УПОМИНАНИЯ
Попов Иван и организации, системы, технологии, персоны:
|РЕЛЭКС - Реляционные экспертные системы ГК 62 1
|РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2290 1
|Панорама КБ - Конструкторское бюро 199 1
|СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1199 1
|Ростех - Азимут 77 1
|RedSys - РедСис 74 1
|ОПИ - Общественная потребительская инициатива - Организация по защите прав потребителей 24 1
|CПPФ - Союз потребителей Российской Федерации 13 1
|Ассоциация малоформатной торговли - АМТ 2 1
|Железняков Андрей 2 1
|Беленков Олег 1 1
|Григорьев Олег 2 1
|Пешков Анатолий 1 1
|Алексеев Сергей 10 1
|Маркин Сергей 2 1
|Кириченко Сергей 2 1
|Бойченко Игорь 3 1
|Барышев Михаил 1 1
|Перенджиев Александр 1 1
|Иванов Тимур 3 1
|Хамазин Андрей 1 1
|Шойгу Сергей 91 1
|Кузнецов Юрий 5 1
|Белков Андрей 1 1
|Белоусов Андрей 144 1
|Павлов Олег 23 1
|Булгаков Дмитрий 5 1
|Койтов Алексей 3 1
|Нестеренко Леонид 1 1
|РАН - Российская академия наук 1978 1
|РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 50 1
|РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 225 1
