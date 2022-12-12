«М.Видео-Эльдорадо» ускорит региональную доставку за счет нового формата городских складов

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, продолжает совершенствовать доставку «последней мили» и запускает новый формат инфраструктуры – городские склады на базе одного из действующих магазинов. Такие склады ускорят пополнение стоков всех магазинов в городе востребованным ассортиментом бытовой техники и электроники, обеспечат самовывоз и клиентскую доставку малогабаритных онлайн-заказов в течение 24 часов. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

«М.Видео-Эльдорадо» повышает эффективность торговой инфраструктуры и переоборудует часть площади магазинов в регионах в локальные городские склады. Новые объекты, получившие название «Урбан», дополнят логистическую систему ритейлера, насчитывающую порядка 70 региональных распределительных складов, центральных распределительных складов (ЦРС) и кросс-доков, с которых товар направляется в магазины и к покупателям.

Первые пилотные городские склады были запущены в 2022 г. Волгограде и Тюмени. В 2023 г. к ним присоединятся Челябинск, Якутск, Красноярск, Барнаул, Рязань, Самара и другие города страны.

В течение 2023 г. компания планирует открыть 17 складов формата «Урбан» со средней площадью 1000-1500 кв. м., на которых разместится основной и наиболее востребованный ассортимент цифровых товаров, аксессуаров, малой бытовой техники. Удобное расположение в черте города позволит такому складу обрабатывать курьерские доставки и выдавать онлайн-закаты, т.е. работать в качестве пункта выдачи. Компания также планирует расширить ассортимент техники и комплементарных товаров в городах за счет хранения на складах «Урбан» высокооборачиваемых товаров мерчантов маркетплейса «М.Видео-Эльдорадо».

«Урбан» также сделает возможным и распределение нагрузки на автопарк компании – доставка малой бытовой техники будет осуществляться из магазинов и склада «Урбан» на легковых машинах, а крупная бытовая техника начнет поступать покупателям напрямую из региональных распределительных центров и магазинов на грузовом транспорте. Компания продолжает развивать доставку и установку крупной бытовой техники в один визит, что экономит время покупателей.

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Руководитель по развитию процессов клиентской доставки группы «М.Видео-Эльдорадо» Иван Попов: «Мы стремимся непрерывно повышать качество доставки последней мили – 98% заказов “М.Видео” и “Эльдорадо” доставляются в срок, а среднее время экспресс-доставки онлайн-заказа с учетом сборки составляет около полутора часов. Для планирования закупок и распределения товаров по объектам компании в этом году мы запустили собственное ИТ-решение “Титан”. Активное использование алгоритмов машинного обучения позволило в несколько раз ускорить и повысить точность прогнозов, а также в ряде регионов вдвое сократить сроки поставки товаров с центральных распределительных складов. При этом ключевым фактором доступности товаров и скорости доставки в регионах остается плотность логистической инфраструктуры. В быстрой доставке мы продолжаем опираться на развитую сеть магазинов, принимая во внимание особенности потребительского спроса в регионах. Именно поэтому в дополнение к стокам магазинов, на которых сосредоточено около 60% всего ассортимента, мы запустили новую модель перехватывающих городских складов “Урбан” и уделили внимание городам, в которых нет центральных распределительных складов. Каждый склад сможет вместить дополнительно до 15 тыс. наименований товаров, что на 10% увеличит ассортиментные матрицы городов».

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Группа «М.Видео-Эльдорадо» (ПАО «М.видео») – российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объединяющая бренды «М.Видео» и «Эльдорадо». Общие продажи (GMV) группы превышают 570 млрд руб. с НДС по итогам 2021 г. По состоянию на 30 июня 2022 г. группа объединяет 601 магазин под брендом «М.Видео», 647 магазинов под брендом «Эльдорадо» в 369 городах России.