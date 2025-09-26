Уникальное мобильное приложение школьников ИТ-смены в «Артеке» привлекло внимание ведущей компании по разработке ПО

В международном детском центре «Артек» школьники профильной смены от Центрального университета и «Т-Банка» создали прототип мобильного приложения F-Rent — уникальной платформы для аренды вещей между частными лицами и локальными сообществами. Проект заинтересовал компанию Axsoft Development, которая занимается разработкой цифровых сервисов для бизнеса и выразила готовность поддержать проект в его дальнейшей реализации. Об этом CNews сообщили представители «Т-Банка».

Из 13 тысяч претендентов Центральный университет и «Т-Банк» отобрали для участия в своей профильной смене 25 школьников из 16 регионов России. Подростки под руководством экспертов вуза и финтеха разработали мобильные приложения. Работы оценивали эксперты Центрального университета и «Т-Банка», а также более трех тыс. артековцев из всех регионов России и 16 стран.

Победила команда, которая создала сервис F-Rent — первую в России мобильную платформу локальной P2P-аренды (peer-to-peer — от человека к человеку), где соседи в радиусе 500 метров находят, бронируют и получают вещь за пару кликов без участия крупных компаний-посредников. С помощью приложения горожане могут напрямую сдавать и арендовать инструменты, электронику, товары для дома и другие вещи без ожидания доставки и лишних комиссий бизнес-провайдеров.

Уникальность приложения F-Rent

Гиперлокальный матчинг (суперточное сопоставление объявлений в радиусе 500 метров) и экономия времени. Приложение собирает частные объявления, сортирует вещи по месту нахождения, расстоянию между арендатором и арендодателем, доступности для аренды в режиме реального времени. Сервис позволяет арендовать нужную вещь на несколько часов и дней с мгновенной передачей при личной встрече — без доставки, лишних наценок, но с высокой оборотностью и более длинным LTV (lifetime value — прибыль, которую получает компания за все время взаимодействия с клиентом). В дальнейшем будет создана сеть курьеров и постаматов для передачи вещей.

Продуктовая и организационная защита сделок. Приложение работает с частными пользователями и локальными сообществами (люди, которые живут рядом, районные чаты, ТСЖ) и включает в себя защитные механики: депозиты, страхование, рейтинги. Это минимизирует риски невозврата и порчи арендуемой вещи.

Понятная и прозрачная монетизация — комиссия за пользование приложением составляет 10% от стоимости аренды. При локальном проникновении CAC (customer acquisition cost — стоимость привлечения нового клиента) значительно падает за счет эффекта «соседской сети», что отличает сервис F-Rent от традиционных агрегаторов и B2B-платформ, таких как Арентер, Next2u, Aura и другие.

Выгода для арендаторов и арендодателей. Приложение соединяет интересы людей. Вместо покупки новой вещи в магазине люди могут арендовать вещь, необходимую для разового использования. Тогда как арендодатели смогут зарабатывать на имеющихся у них вещах, которые зачастую хранятся дома без дела, но могут пригодиться другим.

Разработкой сервиса занималась команда школьников из разных регионов России: Матвей Власов (г. Краснодар, МАОУ СОШ 93) — победитель регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ) по информатике; Артур Дерр (г. Курск, МБОУ СОШ № 60 им. героев Курской битвы) — ученик бесплатной образовательной программы «Т-Академия» от «Т-Образования» по разработке, аналитике или SRE, призер кейс-чемпионата по решению реальных задач бизнеса Deadline, который проводит Центральный университет; Иван Попов (Челябинская область, г. Миасс, МАОУ «ОЦ») — призер Всероссийской технологической олимпиады ИТС в направлении «Технологии»; Дмитрий Симаков (г. Кемерово, МБНОУ «Городской классический лицей») — призер регионального этапа ВсОШ по технологии (профиль «Техника, технологии и техническое творчество»), победитель национальной технической олимпиады по профилю «цифровые сенсорные системы», призер Всероссийского конкурса исследовательских и проектных работ школьников «Высший пилотаж».

Победителем второй степени стал проект Peshkom — команда школьников презентовала мобильное приложение для построения персонализированных маршрутов в городе. Приложение включает в себя широкую библиотеку маршрутов и помогает сформировать собственный на основе интересов, а также находить единомышленников для совместных прогулок или генерировать спонтанные путешествия. Премиум-функции сервиса включают в себя расширенную персональную аналитику, систему геймификации и достижений, историю посещенных мест. Peshkom позволяет людям формировать новый опыт, эмоции, социальные связи и нестандартное изучение города.

Еще одни победители второй степени представили прототип приложения Aura, которое оказывает ментальную поддержку подросткам и за пять минут помогает справиться с эмоциями. Платформа представляет собой личный дневник, куда подросток записывает волнующую его мысль, а сервис ведет трекинг настроения и отлавливает триггеры, после чего предлагает пользователю упражнения для формирования нового паттерна поведения и рационального взгляда на проблему. Решение не заменяет работу с психологом, а является «тренажером для мозга» и включает в себя ежедневные упражнения с учетом возрастной специфики — микроформатов и мемов.

Третье место среди представленных ИТ-решений занял проект Renova — цифровая платформа для организации ремонта в квартире или доме, а также проверки качества выполненных работ. Сервис помогает составить план ремонта, подобрать материалы и мастеров под бюджет клиента, а также контролировать весь процесс и взаимодействовать с мастерами. Приложение включает также проверку качества выполняемого ремонта с помощью искусственного интеллекта и технадзора. Сервис также полезен для бизнеса: частные мастера и ремонтные бригады смогут находить новые заказы, а встроенный агрегатор делает товары строительных магазинов более доступными для заказа, что может повлиять на рост продаж.

Евгений Ивашкевич, ректор Центрального университета: «Современное образование все больше ориентируется на подготовку специалистов для бизнеса. Поэтому так важно формировать у молодежи не только теоретические, но и практические навыки, востребованные на рынке труда. Старт карьеры сегодня закладывается уже в школе. Профильная смена по разработке ИТ-продуктов от Центрального университета и Т-Банка продемонстрировала, что в обучении будущих ИТ-специалистов акцент делается не только на программирование, но и на командную работу. Представленные по итогам ИТ-смены прототипы мобильных приложений доказали, что при правильно выстроенной методике обучения и работы в команде очень юные ребята создают востребованные решения, которые привлекают внимание игроков ИТ-индустрии».

Варвара Смирнова, директор «Т-Образования»: «"Т-Образование" стремится формировать у школьников и студентов навыки для успешной работы над технологическими проектами. Программа ИТ-смены в партнерстве с Центральным университетом направлена на интеграцию реальных запросов бизнеса и передовых образовательных подходов, которые позволяют школьникам выйти за рамки традиционных учебных процессов. Мы стараемся быть рядом на всех этапах образовательного пути — от школьных олимпиад до университетских стартап-программ и стажировок в ИТ-компаниях. Важно, чтобы молодые люди понимали: их идеи, навыки и стремления действительно востребованы. А наш системный подход к обучению дает школьникам и студентам четкие инструменты, методики и ресурсы для раскрытия и реализации их потенциала как специалистов, которые станут движущей силой российской экономики в ближайшее десятилетие».

Павел Лоторев, CTO Axsoft Development: «Нам понравилась техническая составляющая проекта F-Rent. Высокий уровень разработки, продуманная архитектура и масштабируемые решения внушают уверенность в успехе. Ждем выхода проекта на российский рынок и готовы рассмотреть дальнейшее участие в его развитии и поддержке».