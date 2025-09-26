Разделы

Арентер


УПОМИНАНИЯ


26.09.2025 Уникальное мобильное приложение школьников ИТ-смены в «Артеке» привлекло внимание ведущей компании по разработке ПО 1
25.07.2023 МТС начал сдавать смартфоны Xiaomi, Apple и Samsung в аренду 1
16.06.2022 «Связной» выходит на рынок аренды гаджетов 2
21.10.2021 Дорогие iPhone можно больше не покупать. Россиянам разрешили брать их в аренду 1
26.08.2021 МТС протестирует онлайн-платформы для шеринга и trade-in гаджетов 1

Публикаций - 5, упоминаний - 6

Арентер и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 10497 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13793 3
Apple Inc 12449 3
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 497 2
МегаФон 9629 2
Xiaomi 1897 2
Transsion Holdings - Tecno Mobile 256 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 786 1
МегаФон Ритейл 84 1
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 444 1
Heado - Giftoman 3 1
Briskly - Брискли 5 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9067 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3045 1
Inventive Retail Group - re:Store - Рестор 173 1
Связной ГК 1379 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12757 4
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8036 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25222 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12761 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28656 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21606 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12569 1
Проектор - Проекционный аппарат - Projector - Projection device 1157 1
Торговля - RetailTech - BNPL - Buy now, pay later - Сервисы рассрочки - Покупай сейчас, плати позже - система оплаты стоимости покупок равными платежами в течение небольшого периода времени - Отсрочка платежа - Installment plan 501 1
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2349 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5051 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14830 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2300 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14217 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71017 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7300 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17638 1
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны - Google Android коммуникаторы 1172 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33139 1
Notebook gaming - Игровой ноутбук 342 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7266 3
Apple iPhone 13 162 2
Honor - серия смартфонов 214 2
Apple iPhone XR - Серия смартфонов 130 1
Apple iPhone 4 788 1
Apple iPhone 14 140 1
Apple iPhone 2019 15 1
Google Android 14506 1
Apple iOS 8138 1
Apple MacBook Air - Ноутбук 475 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3027 1
Apple MacBook - серия ноутбуков 996 1
Apple iPhone 12 225 1
Samsung Galaxy 985 1
Apple iPhone 11 266 1
МТС Венчурный фонд - МТС Инвестиции - МТС Центр инноваций - MTS StartUp Hub 80 1
Степанов Сергей 25 2
Следков Максим 11 1
Губанов Андрей 105 1
Скурихин Владимир 17 1
Россия - РФ - Российская федерация 153594 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7960 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45092 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17853 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2593 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18292 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6684 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25470 3
Аренда 2549 3
Паспорт - Паспортные данные 2689 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5392 2
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2234 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5248 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 761 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6147 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5787 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8123 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7179 1
Прописка - регистрация по месту постоянного проживания 208 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2885 1
День молодёжи - 27 июня 972 1
