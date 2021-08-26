МТС протестирует онлайн-платформы для шеринга и trade-in гаджетов

МТС объявляет об итогах набора «Инновации в рознице» акселератора MTS StartUp Hub, запущенного для поиска решений в сфере розничных продаж. По итогам программы в инфраструктуру розничной сети МТС будет интегрировано четыре пилотных проекта.

Heado – платформа автоматизации и контроля за выполнением планов в рознице. «Арентер» – платформа для предоставления устройств в аренду по подписке. Briskly – технологическая платформа для торговли без персонала. Greatsteve – онлайн-платформа для продажи подержанных гаджетов.

Заявки на участие в наборе подали 154 предпринимательских команды со всего мира, четыре из них прошли конкурсный отбор и программу акселерации MTS StartUp Hub в течение двух месяцев. Пилотные проекты стартапов будут реализованы в салонах и интернет-магазине МТС до конца года, компания выделит на апробацию каждого решения до 500 тысяч рублей.

В случае успешного пилотирования стартапы смогут масштабироваться и заключить долгосрочный контракт с компанией. Масштабирование заключается в выкупе лицензии на решение стартапа, запуске совместного предприятия, продаже компании с последующей интеграцией команды в МТС или получении инвестиций от венчурного фонда корпорации.

MTS StartUp Hub – центр по инновациям и инвестициям компании МТС, состоящий из корпоративного акселератора, Центра 5G, венчурного фонда МТС, направления быстрого запуска пилотов и зарубежных представительств.