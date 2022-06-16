«Связной» выходит на рынок аренды гаджетов

Технологический ретейлер «Связной» и шеринговая платформа «Арентер.ру» запускают совместный сервис аренды техники: ноутбуков, включая mac и игровые ноутбуки, смартфонов, включая Apple и Samsung, проекторов, телевизоров, планшетов, инструментов, бытовой техники – всего более 80 позиций. В дальнейшем планируется увеличение и ширины, и глубины ассортимента. Об этом CNews сообщили представители «Связного».

Пилотный проект стартует в Москве и Московской области. Доступные тарифы будут кратны дням, неделям и месяцам. Клиент может воспользоваться арендой нужного гаджета на пробный короткий период, если устройство подойдёт по всем параметрам, продолжить им пользоваться. Оформить аренду можно на сайте svz.ru – девайсы, доступные в аренду, собраны в спецразделе «Аренда гаджетов» и отмечены кнопкой «взять в аренду». Далее клиент выбирает дату и время получения гаджета, заполняет анкетные данные, затем формируется заказ. Для уточнения деталей заказа и доставки с клиентом свяжется оператор.

Уже на первом этапе можно взять в аренду iPhone 12 и 13, Macbook и игровые ноутбуки. Так, например, аренда Apple iPhone 13 128 ГБ blue на неделю будет стоить 3590 руб. Из расчета помесячной тарификации аренда в месяц составит 9890 руб. Аренда Apple MacBook Air 13 7c(M1)8/512 обойдётся клиенту в неделю – 11 840 руб., в месяц – 32560 руб.

По словам Максима Следкова, вице-президента по телекоммуникационным и финансовым услугам компании Связной, в текущих экономических реалиях шеринг – востребованная модель потребления, которая дает возможность пользоваться продвинутыми устройствами без кредитных обязательств. Люди всегда ищут выгоду и удобство, а сейчас особенно. Краткосрочное использование позволяет людям протестировать гаджет премиум-сегмента перед покупкой, спланировать досуг, играя в приставку, взяв к ней проектор/телевизор в аренду, поюзать дорогой игровой ноутбук, чтобы поиграть в топовые игры, заменить телефон, если свой в ремонте и ещё множество сценариев, которые могут возникнуть экстренно или запланировано.

Рынок шеринга развивается стремительно. В 2020 г. объем рынка аренды товаров в России составлял 49 млрд руб., а к 2024 г. вырастет до 190 млрд руб.

«Аренда — это рациональный вид потребления. Клиенты получают wow эффект «а что, так можно было?» Товар как сервис, нажал кнопку, получил устройство, стало не нужно вернул. Мы видим возможность занять до 10% рынка потребления электроники и предложить совершенно новый способ владения устройствами», - сказал CEO «Арентер.ру» Сергей Степанов.

Каждое устройство проходит обязательное обслуживание перед тем, как поступить в подписку: очистку, обеззараживание, устранение дефектов и переупаковку. В случае выявления неполадок во время эксплуатации, пользователь может обратиться в компанию для замены гаджета без дополнительных условий и платежей. Предусмотрена возможность менять как на другое такое же устройство, так и на любую иную модель.

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Воспользоваться услугой могут граждане России от 18 лет, имеющие паспорт и прописку на территории России, а также дебетовую/кредитную карту.

Все указанные цены на аренду гаджетов актуальны на момент выхода пресс-релиза.

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«Связной» — розничная сеть в сегменте высоких технологий и крупнейший онлайн-продавец смартфонов в России. У компании более 2600 магазинов в 1100 городах России, более 13 тыс. продавцов-консультантов, которые обслуживают более 1 млн покупателей в день.