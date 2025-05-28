Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 175521
ИКТ 13665
Организации 10648
Ведомства 1463
Ассоциации 997
Технологии 3458
Системы 25629
Персоны 75327
География 2846
Статьи 1517
Пресса 1221
ИАА 698
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2639
Мероприятия 854

Степанов Сергей


УПОМИНАНИЯ


28.05.2025 Разработчики оборудования для АЭС внедрили комплекс решений от «1С» 1
06.10.2023 Конференция CNews «Low-code: как быстро создавать приложения» состоится 10 октября 1
02.10.2023 Конференция CNews «Low-code: как быстро создавать приложения» состоится 10 октября 1
26.09.2023 Конференция CNews «Low-code: как быстро создавать приложения» состоится 10 октября 1
05.07.2022 «Рексофт.лабс» стала резидентом «Сколково» 1
16.06.2022 «Связной» выходит на рынок аренды гаджетов 1
16.02.2022 Команда «Рексофт.лабс» прошла менторскую программу «Сколково» 1
01.02.2022 «Рексофт» создал компанию «Рексофт.лабс» 1
08.12.2021 Россияне создали платформу для управления жизненным циклом приложений, у которой «нет реальных конкурентов» 2
21.10.2021 Дорогие iPhone можно больше не покупать. Россиянам разрешили брать их в аренду 1
13.10.2021 «Рексофт» внедрила Jetbrains Youtrack в практику управления проектами 1
28.04.2020 «Росэлектроника» локализует производство конструктивов «Евромеханика» с Polyrack Tech-Group 1
14.02.2020 «Росэлектроника» разработала решение для защиты персональных данных пациентов 1
30.01.2020 «Росэлектроника» спроектировала «цифровое правительство» для Саратовской области и Адыгеи 1
18.12.2019 Huawei подвела итоги учебной программы 5G Level Up Russia 1
07.08.2015 Конференция CNews. «ИКТ в финсекторе: лучшие практики оптимизации» 1
30.07.2015 Конференция CNews. «ИКТ в финсекторе: лучшие практики оптимизации» 1
03.03.2015 Конференция CNews: «ИКТ в финансовом секторе 2015» 1
24.01.2013 «Инталев» разработал систему KPI и систему стимулирования персонала для ритейлера «Телекс» 1
27.02.2012 «АНД Проджект» продолжает развивать практику Microsoft Dynamics AX: новые назначения 3
06.04.2011 Вышла финальная версия бесплатной редакции платформы RP Server 1
18.06.2010 Digital Design разработал ИС на базе DocsVision 4.1 для центрального морского конструкторского бюро «Алмаз» 1
19.04.2010 «Интеллект Телеком» обеспечит МТС аналитическими материалами 1
19.09.2006 "Рексофт" завершил внедрение Microsoft Dynamics NAV в "Континентал Пласт" 1
19.09.2006 "Рексофт" внедрил Microsoft Dynamics NAV на "Континентал Пласт ЛЛС" 1

Публикаций - 25, упоминаний - 28

Степанов Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Рексофт - Reksoft 424 7
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1180 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3245 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8889 3
Рексофт Лабс 5 3
Ланит - Норбит - Norbit 381 3
Уралхим ОХК ОЦО - Объединенный центр обслуживания - Уралхим Инновация - УралАйТех 17 3
Comindware - Колловэар 161 3
Телеком-защита 53 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13225 2
Samsung Electronics 10373 2
Apple Inc 12272 2
8481 2
Microsoft Corporation 24848 2
АРТ-Банк - АРТ-Финтех 17 2
Арентер 4 2
Naumen - Наумен 648 2
Развитие Бизнеса / Ру 81 2
Huawei 4019 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 392 1
Huawei OpenLab - Huawei IoT Open Labs - инновационная лаборатория 17 1
Инталев - Intalev 273 1
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 595 1
МегаФон 9279 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2954 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1807 1
Xiaomi 1817 1
Docsvision - ДоксВижн 1014 1
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 129 1
Галактика - Корпорация 1478 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 514 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 541 1
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 389 1
МегаФон Ритейл 83 1
Компас 20 1
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 361 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1468 1
IBM - International Business Machines Corp 9472 1
Т1 Иннотех 182 1
McKinsey & Company Int 254 1
Альфа-Банк 1799 6
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 4
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 282 3
ВТБ - Почта Банк 473 3
ТКБ - ТрансКапиталБанк 86 3
ПСБ - Связь-банк АКБ - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 160 3
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 527 3
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 934 3
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 495 3
СДМ-Банк 65 3
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 252 3
Citi - Citibank - Ситибанк 319 3
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 87 3
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Авто - Русфинанс банк, РФБ 56 3
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах Банк - РГС Банк - Русь-Банк - Русский межрегиональный банк развития 104 3
Intesa - Интеза Санпаоло - Банк Интеза - КМБ-Банк - Банк кредитования малого бизнеса 64 3
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 359 3
Межтопэнергобанк 9 3
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 246 3
Восточный Банк - Юниаструм Банк 53 3
Nordea Bank - Нордеа Банк - Оргрэсбанк АБ 101 3
АвтоВАЗ - РН банк - банк Альянса Renault-Nissan и UniCredit 14 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1688 3
Sunlight - Санлайт - Солнечный свет - ювелирная сеть 31 3
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 419 3
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 79 3
ВкусВилл - Избёнка 163 3
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 222 3
Hyundai Motor Company 401 3
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 107 3
РМГ - Русская Медиагруппа 18 3
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 475 3
Фора Банк 60 3
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 241 3
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 517 3
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 204 3
Mary Kay - Мэри Кэй 104 3
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 187 3
Свеза - Sveza 40 3
Росатом - Атомэнергомаш - ОКБМ имени И.И. Африкантова - Опытное конструкторское бюро машиностроения 60 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1932 3
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 345 3
Минприроды РФ - Росводресурсы - ФАВР РФ - Федеральное агентство водных ресурсов Российской Федерации 61 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3121 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3219 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4390 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52791 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68037 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31843 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20640 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13771 5
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3187 5
ALM - Application Lifecycle Management - Application management - Жизненный цикл программного обеспечения - Управление жизненным циклом приложений 42 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14906 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10640 4
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3714 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10422 4
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3352 3
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1196 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4880 3
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1310 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4145 3
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 667 3
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5570 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12983 3
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1116 3
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 563 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24710 2
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1304 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6855 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4630 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4168 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7062 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21809 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2254 2
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1098 2
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2236 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7820 2
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1889 2
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2478 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3290 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12291 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11540 2
Управляемость - Manageability 1773 2
Free software - Software libre - СПО - Свободное программное обеспечение 376 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5498 2
Рексофт Лабс - SkillFlex 6 4
Apple iPhone - серия смартфонов 7173 2
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 558 2
Apple iPhone 13 149 2
Microsoft Dynamics 1179 2
Домашние Деньги - Digital Cash 15 1
Google Android 14271 1
Apple iOS 7968 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 929 1
Apple iPhone XR - Серия смартфонов 128 1
Honor - серия смартфонов 212 1
Apple iPhone 11 260 1
Microsoft Office EPM - Microsoft Office Enterprise Project Management - Microsoft Project - MS Project 247 1
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 376 1
Apple MacBook Air - Ноутбук 472 1
Apple Mac - Apple Macintosh 2998 1
Apple MacBook - серия ноутбуков 983 1
Apple iPhone 12 222 1
Docsvision СЭД - ECM-система 238 1
Samsung Galaxy 967 1
Apple iPhone 2019 15 1
Попов Андрей 111 3
Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 50 3
Федосов Виктор 8 3
Емельянов Алексей 10 3
Шелин Ярослав 8 3
Пустовой Максим 34 3
Соколов Ренат 8 3
Шеин Валерий 18 3
Быков Владислав 8 3
Бухтияров Андрей 18 3
Pilecký Martin - Пилецки Мартин 26 3
Евтушенко Алексей 40 3
Дугаев Михаил 4 3
Герштейн Михаил 3 3
Дремач Кирилл 8 3
Илюхин Олег 17 3
Чиков Сергей 18 3
Затуловский Аркадий 16 3
Сумин Денис 9 3
Жучков Евгений 3 3
Савин Константин 4 3
Ануфриев Вадим 3 3
Кобышев Сергей 4 3
Кравченко Александр 16 3
Никулин Иван 4 3
Наймарк Александр 7 3
Бурякова Анастасия 6 3
Лукьянов Алексей 3 3
Михеев Дмитрий 40 3
Барков Алексей 37 3
Васильев Алексей 16 3
Бухвалов Дмитрий 17 3
Фридкин Станислав 10 3
Бычков Николай 11 3
Новожилов Алексей 20 3
Алешкин Сергей 65 3
Решетников Андрей 6 3
Юсупов Аркадий 4 3
Суровцев Владимир 18 3
Бирюков Артем 10 3
Россия - РФ - Российская федерация 148931 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17844 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44203 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7728 2
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1276 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3013 1
Германия - Федеративная Республика 12784 1
Россия - ПФО - Саратовская область 761 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3147 1
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 413 1
Россия - СЗФО - Псковская область 646 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2518 1
СССР - Ленинград 109 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1362 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5925 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49217 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30140 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52561 3
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1669 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2993 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24786 2
Аренда 2488 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3237 2
Паспорт - Паспортные данные 2598 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6558 2
CRM - Клиентоориентированность - Клиентоориентированный сервис - Клиентоцентричность 325 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14110 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2391 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4034 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3091 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2971 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5243 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5020 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10168 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11128 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5997 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5323 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2002 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3625 1
Аудит - аудиторский услуги 2813 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5717 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16718 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5669 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7993 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6865 1
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры поддержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 419 1
Прописка - регистрация по месту постоянного проживания 197 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2770 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 478 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1429 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9064 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2183 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11242 1
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 514 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11307 2
Forbes - Форбс 858 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8207 6
BCG - Boston Consulting Group 109 1
Рубин НИИ 9 3
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 300 1
Бизнес-школа AMI - Advanced Management Institute 2 1
Военмех БГТУ - Балтийский государственный технический университет им. Д. Ф. Устинова 34 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2065 5
День молодёжи - 27 июня 936 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1362121, в очереди разбора - 754590.
Создано именных указателей - 175521.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Обзор фитнес-браслета HUAWEI Band 10: яркий хит в металлическом корпусе

Обзор детских умных часов ELARI KidGram Watch: полный контроль

Гиганты экрана: самые большие телевизоры, которые можно купить

Показать еще

Наука

Выкованные в огне: как гамма-всплески создали самые тяжелые элементы во Вселенной

Древний солнцезащитный крем: как люди пережили апокалипсис солнечной бури 41 000 лет назад

Большого взрыва не было? Теория повторяющихся всплесков может все объяснить
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153