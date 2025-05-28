Получите все материалы CNews по ключевому слову
Степанов Сергей
УПОМИНАНИЯ
Степанов Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Попов Андрей 111 3
|Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 50 3
|Федосов Виктор 8 3
|Емельянов Алексей 10 3
|Шелин Ярослав 8 3
|Пустовой Максим 34 3
|Соколов Ренат 8 3
|Шеин Валерий 18 3
|Быков Владислав 8 3
|Бухтияров Андрей 18 3
|Pilecký Martin - Пилецки Мартин 26 3
|Евтушенко Алексей 40 3
|Дугаев Михаил 4 3
|Герштейн Михаил 3 3
|Дремач Кирилл 8 3
|Илюхин Олег 17 3
|Чиков Сергей 18 3
|Затуловский Аркадий 16 3
|Сумин Денис 9 3
|Жучков Евгений 3 3
|Савин Константин 4 3
|Ануфриев Вадим 3 3
|Кобышев Сергей 4 3
|Кравченко Александр 16 3
|Никулин Иван 4 3
|Наймарк Александр 7 3
|Бурякова Анастасия 6 3
|Лукьянов Алексей 3 3
|Михеев Дмитрий 40 3
|Барков Алексей 37 3
|Васильев Алексей 16 3
|Бухвалов Дмитрий 17 3
|Фридкин Станислав 10 3
|Бычков Николай 11 3
|Новожилов Алексей 20 3
|Алешкин Сергей 65 3
|Решетников Андрей 6 3
|Юсупов Аркадий 4 3
|Суровцев Владимир 18 3
|Бирюков Артем 10 3
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11307 2
|Forbes - Форбс 858 1
|Рубин НИИ 9 3
|МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 300 1
|Бизнес-школа AMI - Advanced Management Institute 2 1
|Военмех БГТУ - Балтийский государственный технический университет им. Д. Ф. Устинова 34 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1362121, в очереди разбора - 754590.
Создано именных указателей - 175521.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.