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Рексофт Лабс

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


16.11.2023 «Группа Астра» и «Рексофт» стали партнерами 1
14.09.2023 «Рексофт»: 39% горнодобывающих предприятий готовы стать со-инвестором в проектах по созданию индустриального ПО 1
05.07.2022 «Рексофт.лабс» стала резидентом «Сколково» 1
16.02.2022 Команда «Рексофт.лабс» прошла менторскую программу «Сколково» 1
01.02.2022 «Рексофт» создал компанию «Рексофт.лабс» 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Рексофт Лабс и организации, системы, технологии, персоны:

Рексофт - Reksoft 480 5
Рексофт Консалтинг - Reksoft Consulting 27 2
Рексофт - RNT Group - РНТ Груп - ЭПАМ Систэмз - ЭПАМ Решения 52 2
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 272 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 297 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 369 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 303 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост 255 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 154 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Knomary - Номари СиАйЭс 142 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2925 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3396 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13554 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 775 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60684 5
ALM - Application Lifecycle Management - Application management - Жизненный цикл программного обеспечения - Управление жизненным циклом приложений 73 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35555 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4249 2
Корпоративная почта - Хостинг почты - Exchange-хостинг - Корпоративные почтовые решения - Комплексная система защиты электронной почты 464 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2121 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24979 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7015 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12673 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8479 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3537 1
МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 630 1
Управляемость - Manageability 2178 1
Промышленное ПО - Industrial Software - Индустриальное ПО - Промышленное программное обеспечение 186 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12874 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6547 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63789 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27924 1
Рексофт Лабс - SkillFlex 6 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 345 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 351 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 260 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic 211 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 315 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 475 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 344 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor DB - Tantor PostgresSE - Tantor Postgres Special Edition - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 392 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem Clouden - ISPsystem BILLmanager 254 1
Linux OS 11371 1
Microsoft Windows 16754 1
Воеводко Юрий 5 1
Синьков Кирилл 73 1
Россия - РФ - Российская федерация 163944 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3538 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47160 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2500 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19319 2
Швеция - Стокгольм 410 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 758 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3013 2
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 925 2
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 703 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1689 2
СССР - Ленинград 112 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1375 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56899 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33228 2
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры господдержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 587 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21292 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26916 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 497 1
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 587 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3922 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8743 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11301 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6629 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3619 1
Военмех БГТУ - Балтийский государственный технический университет им. Д. Ф. Устинова 36 1
Бизнес-школа AMI - Advanced Management Institute 2 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1449911, в очереди разбора - 728092.
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