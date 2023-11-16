«Группа Астра» и «Рексофт» стали партнерами

«Группа Астра», разработчик ОС Astra Linux и другого системного и инфраструктурного ПО, и российская многопрофильная технологическая группа «Рексофт» (Reksoft) заключили соглашение о партнерстве. Благодаря данному сотрудничеству «Рексофт» сможет создавать продукты для своих заказчиков на защищенной сертифицированной платформе. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Николай Сокорнов, директор департамента разработки программного обеспечения «Рексофт»: «В текущей экономической ситуации у крупных заказчиков идет активная работа по переходу на отечественный софт, который невозможен без качественной операционной системы. Клиенты ищут решение, доказавшее свою стабильность, работоспособность, и многие из них выбирают Astra Linux в качестве альтернативы Windows. Для нас партнерство с «Группой Астра» — это возможность использовать отечественную ОС в разработке бизнес-приложений для наших клиентов».

Кирилл Синьков, руководитель отдела по работе технологическими партнерами «Группы Астра»: «Технологическое сотрудничество «Группы Астра» и компании «Рексофт», лидера по цифровой трансформации бизнеса, позволит добиться серьезного синергетического эффекта прежде всего в части совместной разработки ПО и информационных систем с последующей реализацией в рынок. Наша главная задача - подружить продукты и на их базе предлагать зрелые, кастомизированные решения, разработанные как для узкоспециализированных нужд предприятий, так и для широкого использования во всех сегментах рынка: горнодобывающей и нефтегазовой отраслях, ритейле, транспорте, логистике и госорганизациях».

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ПАО «Группа Астра» объединяет ряд самостоятельных отечественных компаний-разработчиков ПО: Astra Linux, «Увеон — облачные технологии», «Рубэкап», «Рупост», «Тантор лабс», «Ресолют», ISPsystem и «Номари сиайэс». В портфель «Группы Астра» входят сертифицированная ОС Astra Linux, комплекс средств виртуализации «Брест», ПО для создания инфраструктур виртуальных рабочих мест Termidesk, средства резервного копирования RuBackup, решение для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro, СУБД и платформы управления и мониторинга БД на базе PostgreSQL Tantor, мобильное рабочее место WorksPad, корпоративная почта RuPost, сервис для работы с исходным кодом GitFlic, образовательные платформы и конструктор курсов Knomary, а также три платформы для управления физическими, виртуальными инфраструктурами и биллинга: DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Все программные продукты «Группы Астра» включены в реестр Минцифры и используются в государственных и коммерческих организациях, госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.

«Рексофт» (Reksoft) — российская многопрофильная технологическая группа, оказывающая услуги в области цифровой трансформации предприятий: от формирования бизнес-стратегии и управления трансформацией до внедрения информационных систем, заказной разработки ПО и поддержки, реализации под ключ проектов в области промышленной автоматизации. В группу «Рексофт» входят компании «Рексофт», «Рексофт консалтинг», RNT Group, «Рексофт.лабс». Офисы «Рексофт» находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Рязани, Самаре, Саратове, Ижевске, Стокгольме. Штат составляет более 1500 специалистов.