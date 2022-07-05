«Рексофт.лабс» стала резидентом «Сколково»

«Рексофт.лабс», R&D-подразделение группы «Рексофт», объявила о присоединении в качестве резидента к центру «Сколково». Компания стала участником кластера информационных технологий.

Флагманским продуктом команды «Рексофт.лабс» является решение Skillflex – интегрированная платформа для управления производством цифровых продуктов. Она относится к классу решений Application Lifecycle Management (ALM) и является ключевым компонентом фабрики цифровых продуктов – комплексного предложения «Рексофт» по созданию современного производства ПО в организациях, занимающихся цифровой трансформаций своего бизнеса.

Внедрение Skillflex позволит компаниям, развивающим собственную разработку и проекты по цифровизации бизнеса, избежать типичных проблем при создании программных продуктов и сократить до 40% производственных затрат, предоставляя при этом высокий уровень прозрачности и управляемости процессами разработки.

Как компания, специализирующаяся на разработке, «Рексофт» видит запрос рынка на профессиональный инструмент, помогающий эффективно управлять портфелем ИТ-проектов с учетом требований и вызовов цифровой трансформации. Платформа Skillflex объединила лучшие практики «Рексофт» за последние 15 лет в области цифровых продуктов — она помогает существенно сократить время и затраты, необходимые для вывода на рынок новых услуг и продуктов.

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«Рексофт.лабс» – это прежде всего R&D группы «Рексофт». Большая часть наших затрат уходит на исследования и развитие продукта. Став резидентом «Сколково», мы получаем налоговые льготы, которые позволят направить дополнительные средства на развитие нашего решения и смежных инноваций, – отметил Сергей Степанов, генеральный директор компании «Рексофт.лабс». – Кроме того, мы возлагаем большие надежды на нетворкинг с другими резидентами инновационного центра».