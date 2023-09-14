«Рексофт»: 39% горнодобывающих предприятий готовы стать со-инвестором в проектах по созданию индустриального ПО

Аналитики департамента горнодобывающих решений «Рексофт» представили результаты опроса о готовности предприятий отрасли разрабатывать индустриальные решения. В опросе приняли участие более 100 представителей ИТ- и бизнес-подразделений крупных горнодобывающих предприятий страны. Об этом CNews сообщили представители «Рексофт».

Исследование показало, что 54% предприятий имеют планы полноценной замены западных программных решений на горизонте трех-пяти лет. При этом, 39% респондентов сообщили о потенциальной готовности своих компаний стать со-инвестором в проекте создания индустриального ПО, из них 16% уже работают с ИТ-партнером в рамках совместного предприятия. Оптимальный и достижимый срок окупаемости решений сильно зависит от класса решения и объема инвестиций и обозначается компаниями в диапазоне от трех до пяти лет.

Исследование «Рексофт»

Также компании задаются вопросом о возможности вывода созданного продукта на рынок. 23% участников опроса заявили о готовности предприятия самостоятельно заниматься дистрибуцией своего решения, 4% говорят о необходимости разделения этой задачи с ИТ-партнером, 36% - предполагают сугубо внутренне использование решения в рамках контура своей структуры.

Исследование «Рексофт»

При выборе ИТ-партнера по созданию индустриального решения компании называют в первую очередь наличие локальной команды, обладающей отраслевой экспертизой, опытом разработки и внедрения подобных решений, наличие круглосуточной техподдержки и готовности к развитию и кастомизации будущего продукта. Также важным требованием является российская юрисдикция партнера и отсутствие санкционных факторов.

Юрий Воеводко, директор по развитию продуктового портфеля департамента горнодобывающих решений компании «Рексофт»: «Мы видим тренд в отрасли на создание собственных индустриальных решений. Однако возможность их дальнейшей дистрибуции вызывает у предприятий ряд вопросов. Связаны они прежде всего с необходимостью глубокого понимания рынка, наличием маркетинговой и коммерческой экспертизы для продажи ПО, а также необходимостью организации поддержки будущих заказчиков. В данном вопросе компания «Рексофт» готова выступать в качестве партнера горнодобывающих предприятий в нескольких направлениях: оценка потенциала решения на рынке, ИТ-партнер по созданию продукта, а также организация его дальнейшей техподдержки».

***

«Рексофт» (Reksoft) — российская многопрофильная технологическая группа, оказывающая услуги в области цифровой трансформации предприятий: от формирования бизнес-стратегии и управления трансформацией до внедрения информационных систем, заказной разработки ПО и поддержки, реализации под ключ проектов в области промышленной автоматизации. В группу «Рексофт» входят компании «Рексофт», «Рексофт консалтинг», RNT Group, «Рексофт.лабс».Офисы «Рексофт» находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Рязани, Самаре, Саратове, Ижевске, Стокгольме. Штат составляет более 1500 специалистов.