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1С:PLM Управление жизненным циклом
УПОМИНАНИЯ
|28.05.2025
|Разработчики оборудования для АЭС внедрили комплекс решений от «1С» 1
|28.04.2025
|«1С-Рарус» перевел «ИРЗ-Телеком» на «1C:ERP» 1
1С:PLM Управление жизненным циклом и организации, системы, технологии, персоны:
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