«1С-Рарус» перевел «ИРЗ-Телеком» на «1C:ERP»

«1С-Рарус» автоматизировал ключевые процессы в «ИРЗ-Телеком». В результате внедрения «1C:ERP» настроено планирование продаж, производства, закупок, налажен контроль качества, упорядочено хранение ТМЦ для оптимизации складских запасов. Об этом CNews сообщили представители «1С-Рарус».

ООО «ИРЗ-Телеком» — дочернее предприятие Ижевского радиозавода. Научно-производственная компания разрабатывает, производит и поставляет телекоммуникационное оборудование. Продукция «ИРЗ-Телеком» обеспечивает наличие связи в труднодоступных зонах.

В 2024 г. предприятие запустило новое направление — разработку и производство систем радиосвязи цифрового стандарта DMR (Digital Mobile Radio). Расширение мощностей потребовало перехода на более современную систему управления. В качестве универсального решения для цифровой трансформации «ИРЗ-Телеком» выбрано «1С:ERP Управление предприятием».

Для «ИРЗ-Телеком» было критически важно уложиться в бюджет проекта и реализовать его в обозначенные сроки. Поэтому необходимые процессы настроены в рамках типовой программы «1C:ERP», с минимально необходимой адаптацией программного продукта.

Компания повышает качество конечной продукции с помощью функций контроля качества ТМЦ в «1C:ERP»: предприятие тщательно отбирает комплектующие, каждый товар проходит несколько этапов проверок.

Оперативный контроль и контроль готовой продукции настроены с помощью использования функции контроля ОТК, механизма контроля в операциях и настройки контролируемых параметров. Сотрудники «ИРЗ-Телеком» могут следить за местоположением товара на складе, в том числе при передаче на испытания или возврат.

В результате внедрения предложена система планирования каскадным методом – от плана продаж до плана закупок. План продаж формируется на основе заказов клиентов и служит основой для планирования производства. Источниками плана закупок выступают: план производства – основа для закупок комплектующих, план продаж, план внутренних потреблений.

Для того, чтобы упорядочить хранение продукции, командой «1С-Рарус» предложен и реализован новый формат штрих-кода на этикетках – с информацией о серийном номере изделия и местоположении на складе.

Выполнена настройка интеграции с программными продуктами «1С:Документооборот» и «1С:PLM Управление жизненным циклом».

Проект длился семь месяцев и завершился в январе 2025 г. в запланированные сроки без увеличения бюджета. Автоматизировано 200 рабочих мест. Команда «1С-Рарус» организовала онлайн и офлайн-обучение персонала «ИРЗ-Телеком» по работе с давальческой схемой, управлению качеством, планированием и ценообразованием.

Руслан Гилязов, заместитель директора по финансам, директор по информационным технологиям, АО «ИРЗ»: «Ижевский радиозавод» реализует масштабный проект по внедрению комплекса интегрируемых решений «1С:Корпорация». Проект рассчитан до 2028 г., охватывает все предприятия холдинга, включая «ИРЗ-Телеком», и направлен на полную миграцию на продукты «1С». С одной стороны, это позволит нам закрыть риски, связанные с зависимостью от импортных продуктов. С другой – удобно работать в едином ИТ-контуре, где интеграции реализованы бесшовно, а информация доступна в нужный момент».