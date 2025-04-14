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Индексная книга (каталог) CNews*
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Гилязов Руслан



14.04.2025 ФКН ВШЭ и «Авито» запускают магистратуру по машинному обучению в цифровом продукте 1
04.10.2023 Выпущен новый сервис «1С‑Рарус:мониторинг производительности» 1
02.09.2022 Ижевский радиозавод управляет испытательной лабораторией с помощью систем «1С» 1
17.05.2022 Акулы импортозамещения: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
17.05.2022 «Ижевский радиозавод» в четыре раза повысил производительность новой корпоративной системы 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Гилязов Руслан и организации, системы, технологии, персоны:

ИРЗ - Ижевский радиозавод 35 4
8409 3
1С-Рарус 894 3
Ростех - Радиозавод 68 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5007 1
Diasoft - Диасофт 918 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13079 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 261 1
Zabbix SIA - Заббикс 107 1
Программный продукт ГК 63 1
Luxms 85 1
Мечел Инфотех - Мечел-Информационные Технологии 30 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 473 1
Лента - Сеть розничной торговли 2129 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 664 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 180 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 514 1
ГПБ - Газпромбанк 1103 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 240 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7523 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1059 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1672 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1100 1
X5 Group - Перекрёсток 566 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 476 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 508 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 218 1
Почта России ПАО 2148 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 676 1
МКБ - Московский кредитный банк 570 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 208 1
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 157 1
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 136 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 332 1
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 214 1
Ростех - ОАК - Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого, ГСС - Новые гражданские технологии Сухого 105 1
Zenden Group - Дом одежды 65 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 375 1
Комус 98 1
МОСГАЗ 43 1
HGM - Highland Gold Mining - Руссдрагмет, РДМ - Стенмикс Холдинг Лимитед 15 1
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 79 1
Европейский медицинский центр - European Medical Center, EMC 50 1
BHP Group - BHP Billiton - Broken Hill Proprietary 10 1
36,6 - аптечная сеть 90 1
ДиПОС 3 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3099 1
Федеральное казначейство России 1805 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67363 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11818 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6812 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52224 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9847 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31575 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11288 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2230 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4478 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20349 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11650 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4843 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7616 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6793 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30354 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5404 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5603 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13607 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2408 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 646 1
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1466 1
Фотокамеры - Зеркальный фотоаппарат - Зеркалка - SLR Camera 1088 1
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2637 1
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 527 1
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 952 1
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1299 1
Неразрушающий контроль - Non-destructive testing 19 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16057 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1706 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2589 1
1С:ERP Управление предприятием 587 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2311 2
Microsoft SQL Server - MS SQL 1675 1
Luxms BI 81 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 459 1
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 259 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 590 1
Меденцев Константин 98 1
Натрусов Артем 285 1
Плешков Алексей 67 1
Воронин Павел 144 1
Албычев Александр 156 1
Гатин Виталий 14 1
Полянская Нина 24 1
Копысов Виталий 63 1
Шкурпела Полина 12 1
Трояновский Владимир 62 1
Глазков Александр 141 1
Дьяченко Валерий 95 1
Белоусов Максим 108 1
Михалев Евгений 90 1
Аитов Тимур 197 1
Сирота Юрий 67 1
Дворкович Аркадий 211 1
Путятинский Сергей 86 1
Ступин Евгений 28 1
Hope Paul - Хоуп Пол 23 1
Андрианов Павел 84 1
Марковский Роман 26 1
Фокин Валерий 47 1
Киселёв Алексей 66 1
Трапезин Владимир 30 1
Бурилов Андрей 106 1
Козак Николай 168 1
Дорофеев Дмитрий 31 1
Емельченков Сергей 140 1
Харитонов Денис 22 1
Тараторин Александр 58 1
Пшиченко Дмитрий 46 1
Лагунов Андрей 43 1
Сологуб Денис 72 1
Ульихин Павел 36 1
Сафрыгин Егор 37 1
Пчелин Юрий 38 1
Руднева Валентина 26 1
Шанина Ирина 27 1
Дмитриев Андрей 39 1
Россия - РФ - Российская федерация 147821 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14222 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3054 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43933 1
Европа 21885 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 839 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2981 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5880 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4952 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2974 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10076 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48928 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24610 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11156 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52233 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2453 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5729 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6069 1
Аудит - аудиторский услуги 2777 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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