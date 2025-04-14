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Гилязов Руслан
Гилязов Руслан и организации, системы, технологии, персоны:
|Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3099 1
|Федеральное казначейство России 1805 1
|Меденцев Константин 98 1
|Натрусов Артем 285 1
|Плешков Алексей 67 1
|Воронин Павел 144 1
|Албычев Александр 156 1
|Гатин Виталий 14 1
|Полянская Нина 24 1
|Копысов Виталий 63 1
|Шкурпела Полина 12 1
|Трояновский Владимир 62 1
|Глазков Александр 141 1
|Дьяченко Валерий 95 1
|Белоусов Максим 108 1
|Михалев Евгений 90 1
|Аитов Тимур 197 1
|Сирота Юрий 67 1
|Дворкович Аркадий 211 1
|Путятинский Сергей 86 1
|Ступин Евгений 28 1
|Hope Paul - Хоуп Пол 23 1
|Андрианов Павел 84 1
|Марковский Роман 26 1
|Фокин Валерий 47 1
|Киселёв Алексей 66 1
|Трапезин Владимир 30 1
|Бурилов Андрей 106 1
|Козак Николай 168 1
|Дорофеев Дмитрий 31 1
|Емельченков Сергей 140 1
|Харитонов Денис 22 1
|Тараторин Александр 58 1
|Пшиченко Дмитрий 46 1
|Лагунов Андрей 43 1
|Сологуб Денис 72 1
|Ульихин Павел 36 1
|Сафрыгин Егор 37 1
|Пчелин Юрий 38 1
|Руднева Валентина 26 1
|Шанина Ирина 27 1
|Дмитриев Андрей 39 1
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