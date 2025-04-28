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ИРЗ Ижевский радиозавод ИРЗ-Телеком
ООО «ИРЗ-Телеком» — дочернее предприятие Ижевского радиозавода. Научно- производственная компания разрабатывает, производит и поставляет телекоммуникационное оборудование. Продукция «ИРЗ-Телеком» обеспечивает наличие связи в труднодоступных зонах.
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