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ИРЗ Ижевский радиозавод ИРЗ-Телеком


ООО «ИРЗ-Телеком» — дочернее предприятие Ижевского радиозавода. Научно- производственная компания разрабатывает, производит и поставляет телекоммуникационное оборудование. Продукция «ИРЗ-Телеком» обеспечивает наличие связи в труднодоступных зонах.


28.04.2025 «1С-Рарус» перевел «ИРЗ-Телеком» на «1C:ERP» 2

Публикаций - 1, упоминаний - 2
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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