Выпущен новый сервис «1С‑Рарус:мониторинг производительности»

Казанский офис «1С-Рарус» завершил проект по совершенствованию процессов охраны труда в нефтесервисной компании «ТНГ-Групп». На базе «1С:зарплата и управление персоналом КОРП» автоматизирована специальная оценка условий труда. Сокращены трудозатраты на ведение учета рабочих мест 6 тыс. сотрудников в 11 организациях. Об этом CNews сообщили представители «1С-Рарус».

В линейке решений «1С-Рарус» появился новый сервис для мониторинга высоконагруженных систем. «1С-Рарус:мониторинг производительности» позволяет в режиме онлайн анализировать параметры работы системы, на ранних этапа обнаруживать риски снижения производительности и принимать решения для их устранения.

Новый сервис помогает: упрощать и ускорять разбор изменений параметров работы кластеров и клиентов «1С»; наблюдать в онлайн-режиме за динамикой показателей производительности системы; предотвращать отклонения в работе системы, исправляя «узкие места» до того, как это повлияет на эффективность работы пользователей.

Руслан Гилязов, заместитель директора по финансам, директор по информационным технологиям АО «Ижевский радиозавод»: «После запуска внедренной в 2021 г. единой корпоративной системы на 5500 рабочих мест мы наблюдали увеличение длительности выполнения операций при закрытии отчетных периодов. Предложенный компанией «1С‑Рарус» инструмент помог найти причины задержек и оперативно устранить их. Время закрытия отчетного периода вернулось в заданный диапазон. В результате повышен уровень производительности и стабильности системы».

Вадим Ковальчук, генеральный директор ООО «ДИП 2112»: «В 2022 г. наша команда реализовала в группе компаний «ДиПОС» проект внедрения единой корпоративной информационной системы на 500 рабочих мест. В период опытно-промышленной эксплуатации периодически возникали перепады производительности системы, в частности, при увеличении количества операций в летний строительный сезон. Чтобы разобраться в ситуации, был проведен аудит системы с помощью нового инструмента «1С‑Рарус:мониторинг производительности». Причины нестабильности обнаружены в три раза быстрее в сравнении с ручным сбором и анализом логов технологического журнала платформы. Внесены корректировки, система стабилизирована. Пользователи отметили ускорение выполнения текущих операций».

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«1С-Рарус» - совместное предприятие фирм «1С» и «Рарус», создано в 1994 г. Сегодня «1С-Рарус» - холдинг, филиалы которого работают в 18 городах России и за ее пределами.

За 29 лет работы на рынке клиентами «1С-Рарус» стали более 150 тыс. предприятий России и стран СНГ, а также подразделения мировых компаний. Специалисты «1С-Рарус» разработали свыше 90 типовых решений для 17 отраслей бизнеса. В группе компаний «1С-Рарус» работает более 3000 сотрудников.