ФКН ВШЭ и «Авито» запускают магистратуру по машинному обучению в цифровом продукте

Факультет компьютерных наук Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (ФКН ВШЭ) совместно с российской ИТ-компанией «Авито» объявляет о запуске новой магистерской программы по машинному обучению (ML) в цифровом продукте. Программа направлена на подготовку специалистов, которые смогут применять передовые технологии машинного обучения для решения реальных бизнес-задач и создания продуктов, используемых миллионами пользователей. Всего пройти обучение в первой волне смогут 35 человек, обучение 30 из которых целиком профинансирует «Авито».

Программа подойдет для выпускников бакалавриата по математическим, техническим или экономическим специальностям, которые хотят углубить свои знания в области машинного обучения. «Авито» ожидает, что будущие студенты умеют программировать на Python и писать понятный код для аналитиков и инженеров, знают стандартные алгоритмы и структуры данных, а также основы ML и SQL, имеют базовые знания в линейной алгебре, теории вероятностей, математической статистике и матанализе.

Магистратура очная, рассчитана на два года и включает как обязательные, так и дополнительные дисциплины, что позволяет студентам создать индивидуальный образовательный трек. Среди обязательных предметов — теория вероятностей, математическая статистика, рекомендательные системы, глубинное обучение, ML-Ops, алгоритмы на Python, backend-разработка и GPU-вычисления. Дисциплины по выбору включают основы микро- и макроэкономики, дизайн механизмов, теорию аукционов, LLM (Large Language Models), глубинное обучение в обработке звука и видео, динамическое ценообразование и т.д.

Учащиеся уже во время обучения смогут попасть на оплачиваемую стажировку в одну из DS-команд «Авито» – компания запустит несколько волн отбора в период обучения. Во время прохождения стажировки студенты смогут использовать полученные практические знания при написании курсовых и дипломных работ под руководством ментора из команды.

Разработка магистерской программы осуществлялась совместно с экспертами ФКН ВШЭ и Data Scientist’ами из «Авито». Преподаватели — ведущие специалисты в области машинного обучения, такие как Анна Маркова, Руслан Гилязев, Анастасия Рысьмятова, Михаил Каменщиков и Александр Ледовский, которые имеют как опыт преподавания, так и опыт работы в крупных проектах «Авито», включая разработку платформ для предсказания параметров объявлений, монетизацию и алгоритмы ранжирования платных объявлений.

Для поступления необходимо пройти конкурс портфолио и собеседование с участием экспертов «Авито». Отбор стартует 20 июня и продлится до конца августа.

«Наша магистратура — это возможность погрузиться в мир машинного обучения и научиться решать реальные бизнес-задачи. Студенты освоят полный цикл работы с ML — от проектирования до внедрения, решая кейсы на основе данных «Авито». Это уникальный шанс получить практический опыт в крупной IT-компании. Мы стремимся сделать образование доступным для талантливых студентов, поэтому «Авито» полностью покрывает стоимость обучения для 30 участников программы. Занятия проходят по вечерам и в субботу, что позволяет студентам не только учиться, но и сразу применять знания на практике, строя карьеру параллельно с учебой», — сказал Илья Никитин, академический руководитель образовательной программы «Машинное обучение в цифровом продукте», преподаватель ФКН ВШЭ.