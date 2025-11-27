Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186218
ИКТ 14449
Организации 11201
Ведомства 1492
Ассоциации 1069
Технологии 3532
Системы 26421
Персоны 80219
География 2981
Статьи 1570
Пресса 1262
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2741
Мероприятия 877

Ростех Радиозавод


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


27.11.2025 Операторам связи хотят запретить покупать иностранное радиорелейное оборудования 1
29.05.2024 «Ростех» впервые показал мобильный пункт управления беспилотниками для спасателей 1
20.03.2024 Предприятие «Росэлектроники» определено единственным поставщиком мобильных узлов связи и комплексов информирования для МЧС России 1
27.02.2024 Cеченовский Университет и Ижевский радиозавод заключили соглашение о разработке и производстве отечественного прибора для диагностики избыточного бактериального роста 1
24.08.2023 Предприятие «Росэлектроники» запустило серийное производство модернизированной посевной техники 1
27.02.2023 Евросоюз ввел санкции против мужа Касперской и запретил поставку технологий «Мегафону» 1
22.11.2022 Интерес к решениям «1С» для корпоративного сектора привлек на бизнес-форум 1С:ERP более 6 тыс. руководителей и специалистов из 10 стран 1
02.09.2022 Ижевский радиозавод управляет испытательной лабораторией с помощью систем «1С» 1
17.05.2022 «Ижевский радиозавод» в четыре раза повысил производительность новой корпоративной системы 1
01.09.2021 «Росэлектроника» открыла первый инженерный класс в Челябинске 1
10.08.2021 Уцелевший со времен СССР радиозавод решил занять треть российского рынка сотовых антенн 1
11.06.2021 Предприятие «Росэлектроники» создаст «Аватара» в технополисе «Эра» 1
28.05.2021 «Росэлектроника» создаст новый мобильный комплекс для посадки самолетов 1
04.03.2021 «Росэлектроника» при поддержке ФРП расширяет производство новейшей сельхозтехники 1
07.10.2020 Предприятия Ростеха заняли лидирующие позиции в рейтинге организаций радиоэлектронной промышленности России 1
18.09.2020 «Росэлектроника» поставила новое радиолокационное оборудование в аэропорты Мурманска и Салехарда 1
24.08.2020 «Росэлектроника» и Челябинская область внедрят «умные» технологии в инфраструктуру региона 1
24.08.2020 Ростех представил систему на базе нейросетей для управления формированиями боевых роботов 1
08.06.2020 «Росэлектроника» внедрит «умного диспетчера» на станциях скорой помощи ЯНАО 1
12.03.2020 «Росэлектроника» представила цифровые решения для муниципалитетов 1
30.07.2019 «Вега» развернет производство комплекса для управления посадкой самолетов с земли 1
18.02.2019 «Росэлектроника» представила комплексное решение для боевой информационной системы ПВО 1
15.02.2019 «Росэлектроника» представит армейские АСУ и комплексы РЭБ 1
11.02.2019 Оборудование «Росэлектроники» для «умного дома» будет доступно в «Леруа Мерлен» 1
14.11.2018 Ростех создал систему посадки для аэродромов 1
25.10.2018 В финансовой войне с «Воентелекомом» Минобороны недосчиталось 1,8 миллиарда 2
21.09.2018 Составлен «первый и уникальный» рейтинг радиоэлектронной промышленности России 1
13.09.2018 «Воентелеком» в 300 раз сбил сумму штрафа за тысячи провалов в 3-миллиардном ИТ-контракте с Минобороны 2
21.08.2018 «Росэлектроника» представит более 30 разработок для вооруженных сил на форуме «Армия-2018» 1
01.03.2018 В «Росэлектронике» активизируют внедрение инструментов бережливого производства 1
21.02.2018 «Росэлектроника» приступила к производству систем «Умный дом» 1
30.01.2018 Минобороны начало финансовую войну с «Воентелекомом»: Оператор рискует лишиться миллиардов 2
10.01.2018 «Росэлектроника» начала поставки осветительных блоков модулей «ЭРА-ГЛОНАСС» для автомобилей LADA 1
31.08.2017 «Росэлектроника» поставляет радиолокационное оборудование в Юго-Восточную Азию 1
30.05.2017 «Росэлектроника» оснастила навигационно-посадочным оборудованием аэродромы Казахстана 1
06.12.2016 ОПК начнет поставки радионавигационной системы нового поколения в 2017 году 1
25.10.2016 «Росэлектроника» планирует инвестировать в инновации за 5 лет более 190 млрд 1
26.09.2016 Оборудование ОПК обеспечит безопасную работу аэродромной сети России 1
05.09.2016 Гособоронзаказ обеспечит Росэлектронике развитие в гражданском секторе 1
09.08.2016 Росэлектроника создала мобильный пункт дистанционного управления беспилотниками 1

Публикаций - 69, упоминаний - 72

Ростех и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3303 45
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1218 32
Ростех - Росэлектроника - Вега - Полет ЧРЗ - Челябинский радиозавод 62 16
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 395 13
МКР - Межгосударственная корпорация развития - Радиозавод имени А.С. Попова ОмПО - Омское производственное объединение 23 12
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 327 11
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - РРЗ - Рязанский радиозавод 40 8
ИРЗ - Ижевский радиозавод 40 6
Воентелеком - Воентелеком — Интегрированные системы и сети - Воентелеком-Сервис 163 4
Элемент ГК - Микрон - Micron 1576 4
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 414 3
Ростех - Технодинамика - Авиационное оборудование 30 3
Ростех - Росэлектроника - Исток НПП имени Шокина - научно-производственное предприятие 62 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14136 3
МегаФон 9860 3
8949 3
1С-Рарус 933 3
Ростех - Автоматика Концерн 1743 3
Ростех - КРЭТ - Концерн Радиоэлектронные Технологии 93 3
Роскосмос РКС - ЯРЗ - Ярославский радиозавод ПАО 10 2
Ростех - Росэлектроника - Радиосвязь НПП - Научно-производственное предприятие 21 2
Unicon - Юникон БС - ЮБС - Юникон Бизнес Солюшнс - Unicon Outsourcing - Юникон Бизнес Сервис 64 2
ИПРо - Инженерно-ПРоизводственное объединение 4 2
Intermech - Интермех НПП 24 2
СТЦ - Специальный Технологический Центр 11 2
Цифровая долина - технопарк 4 2
Ростех - Росэлектроника - ОПТРОН - Сапфир НПП 18 2
Муссон - Радиозавод им. В. Д. Калмыкова 2 2
Галактика - Корпорация 1504 2
Ростех - Октава - Тульский завод - Октава ДМ - Октава Дизайн и Маркетинг - Октава ДМ-Технологии - творческий индустриальный кластер 47 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9184 2
Элемент ГК - Elementec - ELMT 151 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 393 2
ZTE Corporation 772 2
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1836 2
Ростех - РТ-Информ 143 2
Ростех - Росэлектроника - Вега - Рубин МФ НПП - Научно-производственная организация 58 2
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 430 2
РТИ 146 2
Google LLC 12236 1
Иртыш ОмПО - Омское производственное объединение Иртыш 19 7
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 449 6
Ростех - Автоматика - КЭМЗ - Калужский электромеханический завод 42 4
БХЗ им. 50-летия СССР АО - Брянский химический завод имени 50-летия СССР 3 3
Ростех - Росэлектроника - Пульсар НПП - Научно-производственная организация - технопарк Пульсар 98 3
Урал Соликамский Завод 4 3
Ростех - Росэлектроника - Алмаз НПП - Научно-производственное предприятие 47 3
Торий НПП 46 3
Роскосмос - Техномаш НПО ФГУП имени С. А. Афанасьева 34 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1013 2
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 85 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
ИНК - Иркутская нефтяная компания 32 1
Ростех - Автоматика - ВНИИ Вега - Воронежский НИИ 14 1
Фармасинтез - Pharmasyntez 7 1
Ростех - Росэлектроника - СКТБ РТ - Специальное конструкторско-технологическое бюро по релейной технике 16 1
Татнефть - ТаграС-Холдинг - ТаграС Татбурнефть УК - ТаграС-Бизнессервис - Таграс-ТрансСервис 17 1
Петровакс Фарм НПО - Petrovax Pharm 10 1
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 282 1
Жигулевская долина - Технопарк в сфере высоких технологий 34 1
Аэродинамика - Базэл Аэро 48 1
КАО АО - Аэрокосмическое оборудование Корпорация 4 1
ВТБ Недвижимость 3 1
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 115 1
Пульсар ГЗ - Государственный Завод 7 1
Плазма НПП 2 1
КАЗ - Казанский авиационный завод имени С.П. Горбунова 3 1
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 55 1
Газпром метанол - Сибметахим - Сибирская метанольная химическая компания 2 1
НАВИС КБ - Конструкторское бюро навигационных систем 44 1
Волжское пароходство - Волга-Флот - судоходная компания 12 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1401 1
Leonardo S.p.A. - Finmeccanica - Alenia Aermacchi - Alenia Aeronavali - Alenia Aeronautica 40 1
BHP Group - BHP Billiton - Broken Hill Proprietary 10 1
Дороничи АПХ - Агропромышленный холдинг 5 1
Ростех - Высокоточные комплексы НПО - Курганмашзавод - Курганский машиностроительный завод 6 1
Алмаз-Фазотрон НПЦ 3 1
Газпром Интернэшнл Лимитед - Gazprom International Limited 12 1
Калининградский янтарный комбинат 1 1
Татспиртпром - Алкоторг 14 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3106 10
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3403 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3349 5
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1406 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4778 5
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 182 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3449 4
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1071 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12801 3
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 261 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5763 2
Судебная власть - Judicial power 2407 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2914 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 763 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3238 2
Правительство Иркутской области - Правительство Приангарья 36 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 86 1
Росгеология - объединение государственных геологоразведочных предприятий РФ 35 1
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 93 1
Совет министров СССР - Совмин СССР - Правительство СССР 40 1
ОДКБ - Организация Договора о коллективной безопасности 24 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1068 1
Администрация Гонконга 13 1
Правительство Москвы - ДНПиП Москва - Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы 57 1
МВД РФ ВВ - Внутренние войска Министерства внутренних дел Российской Федерации 37 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 790 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1901 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 541 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2712 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 352 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1995 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 942 1
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 140 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 701 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 365 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 608 1
Правительство Рязанской области - Губернатор Рязанской области - Рязанская областная Дума - органы государственной власти 35 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4861 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2810 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2151 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6421 2
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 104 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 741 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57036 20
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72823 17
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33869 14
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10027 11
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1821 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22994 8
Радиоэлектроника - СВЧ - сверхвысокие частоты - Microwave - ultrahigh frequencies 419 7
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14358 7
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7250 7
РЛС - Радиолокационная станция - Радар детектор - радарные системы - радарные комплексы - radio detection and ranging - радиообнаружение и измерение дальности - Радиопеленгация 416 6
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6626 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13020 5
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7192 5
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2352 5
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1824 5
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3260 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12303 5
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5660 5
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1385 4
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1150 4
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4335 4
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3322 4
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21786 4
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8865 4
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1723 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21941 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25518 3
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4493 3
РЭБ - Радиоэлектронная борьба - Electronic warfare - радиопомехи - глушилки - блокиратор сигнала - помехопостановщик - radio interference - jammers - signal blocker - jamming device 261 3
Транспорт - Вертолёт - Helicopter - винтокрылый летательный аппарат вертикального взлёта и посадки 677 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17885 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9347 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6853 3
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2046 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27121 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28905 3
Smart City - Cognitive City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1524 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11390 3
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3989 2
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2288 2
IBS AppLine Циклон - Aplana PTF 91 3
Поляна-Д - автоматизированная система управления боевыми действиями зенитной ракетной бригады 44 3
1С:ERP Управление предприятием 702 3
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2445 3
Apple Локатор 84 2
МЧС РФ - МУС ЧС - Мобильный узел связи для работы в условиях чрезвычайных ситуаций - Мобильный спасатель - Телекоммуникационный центр МЧС России 14 2
СТЦ - Орлан-10 БПЛА 5 2
МЧС РФ - МКИОН - мобильный комплекс информирования и оповещения населения 6 2
Галактика ERP - Галактика Enterprise Resource Planning 138 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 986 2
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 288 2
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 517 2
Ростех - Росэлектроника - РСП-2СТ - Радиолокационная система точного захода на посадку 2 1
Электронный дневник - Цифровой дневник 170 1
Microsoft Windows 2000 8662 1
1С:Корпорация 54 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5123 1
АвтоВАЗ Lada Vesta - Лада Веста 23 1
1С-Коннект - БухгалтерФон Сервис 13 1
АвтоВАЗ Lada X-Ray 6 1
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Единая система организации воздушного движения Российской Федерации - ЕС ОрВД - АУВД - автоматизированное управление воздушным движением 49 1
Jureca - Суперкомпьютер 7 1
УВЗ - УралВагонЗавод - Армата Т-14 - российский основной боевой танк 10 1
Бук ЗРК - самоходный зенитный ракетный комплекс 34 1
МВД РФ - ГИБДД - ЕАИС ТО - ЕАИСТО - Единая автоматизированная информационная система технического осмотра транспортных средств 23 1
IDEX - криптовалютная биржа 5 1
ФТС РФ - ЕАИС ТО - Единая автоматизированная информационная система таможенных органов - МИАИС - Межведомственная интегрированная автоматизированная информационная система - ФТС РФ ЦОД - КАСТО АИСТ-М 98 1
СКТБ РТ СП-2010 - аэродромный комплекс 3 1
1С:ЭДО - 1С:EDI - электронный документооборот 28 1
1С:Контрагент 7 1
Siemens Digital Industries Software - Solid Edge 27 1
1С:Аналитика 27 1
АвтоВАЗ Lada ВАЗ-21 Жигули 28 1
1С:ЭПД 7 1
1С:Подпись 3 1
Минобороны РФ - ГАС ГОЗ - Государственная автоматизированная система управления финансово-хозяйственными рисками при выполнении гособоронзаказа 10 1
Corel - CorelDRAW Graphics Suite - графический редактор 112 1
Dassault Systemes - SolidWorks 124 1
Apple iOS 8227 1
Google Android 14650 1
Нестеров Александр 36 5
Сахненко Сергей 89 4
Побежимов Сергей 9 3
Брыкин Арсений 56 3
Тамодин Николай 47 3
Давыдов Александр 51 3
Евтушенко Олег 144 3
Путин Владимир 3340 3
Никифоров Николай 1136 3
Полонский Дмитрий 15 2
Чернышов Игорь 5 2
Фомина Алена 9 2
Козлов Игорь 47 2
Зверев Андрей 59 2
Гилязов Руслан 6 2
Козак Дмитрий 22 1
Медведев Дмитрий 1662 1
Анисимов Павел 8 1
Ашманов Игорь 41 1
Зырянов Борис 12 1
Вагнер Милош 14 1
Якунин Александр 49 1
Никитин Евгений 14 1
Евсеев Евгений 2 1
Савюк Виктор 40 1
Щербов Роман 15 1
Ратников Олег 2 1
Дегтярев Валерий 16 1
Шульгин Георгий 9 1
Колесников Максим 27 1
Гатин Виталий 14 1
Ивашкин Владимир 1 1
Шихиев Рустам 1 1
Рогозин Дмитрий 101 1
Сергунина Наталья 371 1
Текслер Алексей 30 1
Шадаев Максут 1136 1
Борисов Юрий 121 1
Нуралиев Борис 294 1
Калинин Александр 174 1
Россия - РФ - Российская федерация 156300 44
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1690 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45595 14
Казахстан - Республика 5783 6
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 483 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18503 5
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3167 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14474 4
Россия - ПФО - Пензенская область 621 4
Россия - СФО - Омская область - Омск 1202 4
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3239 4
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Кубинка 47 3
Ирак - Республика 700 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53401 3
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1348 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18154 3
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1236 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2934 3
Солнце - звезда Солнечной системы 5345 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4088 2
Россия - СФО - Новосибирск 4631 2
Армения - Республика 2367 2
Беларусь - Белоруссия 6014 2
Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 342 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1694 2
Германия - Федеративная Республика 12927 2
Италия - Итальянская Республика 4426 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8085 2
Европа 24615 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3181 2
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1403 2
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1061 2
Россия - ЮФО - Севастополь 577 2
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 993 2
Россия - ЮФО - Республика Крым - Симферополь 166 2
Египет - Арабская Республика 1044 2
Россия - ЦФО - Ярославская область 915 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3043 2
Россия - УФО - Свердловская область - Каменск-Уральский 94 1
Россия - СЗФО - Псковская область - Псков 320 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54856 21
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5940 18
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8895 16
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31757 13
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20307 11
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1824 8
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10704 6
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6293 6
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3762 6
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5604 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51140 5
Товары двойного назначения - Техника гражданского, двойного или военного назначения 372 4
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3708 4
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6316 3
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 946 3
Энергетика - Energy - Energetically 5510 3
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3208 3
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1328 3
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2259 3
Экономический эффект 1207 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15043 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10508 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7542 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7255 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2581 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8081 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2693 2
КБ - Конструкторское бюро - Design bureau 316 2
ОПК - ПВО - Противовоздушная оборона - Air Defense - ПРО - Противоракетная оборона - Missile Defense 35 2
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 976 2
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 598 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11720 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 657 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4318 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3762 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6219 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10216 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5295 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9628 2
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2251 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2722 2
Электроника НТБ - Электроника: Наука, Технология, Бизнес 4 1
РИА Новости 979 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1126 1
Ростех - Электроника ЦНИИ - Рейтинг радиоэлектронной промышленности России 3 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 143 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8357 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 140 1
Ростех - Калашников ГК - ЦНИИточмаш - Центральный НИИ точного машиностроения 4 3
Ростех - Росэлектроника - НИИ Телевидения 33 2
Ростех - Росэлектроника - Циклон ЦНИИ 10 2
Ростех - Электроника ЦНИИ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, систем управления и информации "Электроника" 33 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1077 2
Ростех - Росэлектроника - Феррит-Домен НИИ 21 2
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 976 2
Элемент ГК - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 65 2
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 104 2
ОмГУПС - Омский государственный университет путей сообщения 8 1
FZJ - Forschungszentrum Jülich GmbH - Юлихский исследовательский центр - Julich Supercomputing Centre - Суперкомпьютерный центр Юлих 34 1
НИИТМ - Научно-исследовательский институт точного машиностроения 10 1
Роскосмос РКС - Российские космические системы - МЭИ ОКБ - Особое конструкторское бюро Московского энергетического института 20 1
Росстандарт - ВНИИФТРТИ - Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений 15 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - РИРВ - Российский институт радионавигации и времени 17 1
РАН ИПМ - Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН 40 1
Субмикрон НИИ 8 1
Ростех - Росэлектроника - Электронстандарт РНИИ - Российский научно-исследовательский институт 8 1
Ростех - Росэлектроника - Техномаш ЦНИТИ - Техномаш Центральный научно-исследовательский технологический институт 28 1
Ростех - Росэлектроника - ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения - Дальняя радиосвязь НПК 59 1
Ростех - НИИССУ - Научно-исследовательский институт систем связи и управления 17 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 394 1
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 169 1
Элемент ГК - НИИЭТ ФГБУ - Научно-исследовательский институт электронной техники - Воронежский НИИ электронной техники 53 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - КНИИТМУ АО - Калужский Научно-Исследовательский институт Телемеханических Устройств 12 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 227 1
РАН - Российская академия наук 2008 1
НИИАА - НИИ автоматической аппаратуры имени В. С. Семенихина - Научно-исследовательский институт 46 1
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 51 1
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 57 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 7
Армия - Международный военно-технический форум 43 2
Интерполитех - Выставка средств обеспечения безопасности государства 34 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 1
1С:ERP Бизнес-форум 19 1
1С:Проект года 28 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1403053, в очереди разбора - 733176.
Создано именных указателей - 186218.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC: доступные наушники с шумоподавлением

Лучшие принтеры и МФУ для дома в 2025 году: хиты продаж

7 ноутбуков с самыми плавными экранами: хиты продаж

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще