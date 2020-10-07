Предприятия Ростеха заняли лидирующие позиции в рейтинге организаций радиоэлектронной промышленности России

ЦНИИ «Электроника» (информационно-аналитический центр госкорпорации Ростех) опубликовал итоги ежегодного рейтинга организаций радиоэлектронной промышленности России. Восемь предприятий госкорпорации Ростех вошли в десятку лидеров отрасли, 33 – в топ-50 крупнейших компаний по объему выручки в сегменте радиоэлектроники.

По итогам 2019 года в рейтинг вошло 69 предприятий радиоэлектронной промышленности России, чья суммарная выручка составила 149,7 млрд руб., а общая численность сотрудников – 62,5 тыс. Из общей выручки 38% приходится на государственные заказы. Выручка от производственной деятельности составляет порядка 64% от общей выручки, на научную деятельность приходится 14% выручки, на НИОКР – 10%. Непосредственно производство ЭКБ занимает 16% от общей выручки, производство конечной продукции – 29%. Оставшаяся часть выручки от производственной деятельности распределена в составе НИОКР.

Лидером ТОП-50 по объему выручки в сегменте радиоэлектроники стало участвующее в рейтинге впервые НПП «Исток» им. А. И. Шокина (12,3 млрд руб.), входящее в холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех. Вторую позицию заняла ГК «Микрон» (11,7 млрд руб.) – входит в ООО «Элемент» (совместное предприятие Ростеха и АФК «Система»). Третья позиция у Научно-исследовательского института систем связи и управления (8,5 млрд руб.), входящего в Концерн «Созвездие» холдинга «Росэлектроника».

НПП «Исток» им. А. И. Шокина» стало также лидером ТОП-50 организаций по выручке от производственной деятельности (в том числе контрактного производства), ТОП-30 научно-производственных организаций и ТОП-25 организаций по выручке от производства ЭКБ и электронных модулей.

Научно-исследовательский институт средств вычислительной техники стал лидером ТОП-30 по расходам на НИР/НИОКР, выполненные в рамках госзаказа, включая продукцию гражданского и двойного назначения, с максимальной долей данного показателя в общей выручке – 85%.

Первое и третье места ТОП-25 по выручке от продуктов и услуг, поставляемых на экспорт, заняли предприятия холдинга «Росэлектроника» – АО «Радиозавод» (доля выручки от данного направления деятельности в общей выручке составляет 39%) и АО «РЗМКП» (доля выручки от экспорта в общей достигает 89%). НПП «Рубин», входящее в Концерн «Вега» холдинга «Росэлектроника», занимавшее в аналогичной таблице прошлого года 13-ю позицию, в этом году поднялось на четвертую строчку. При этом доля данного показателя в общей выручке составляет 17%, в прошлом году – менее 1%.

«Сегодня сектор высокотехнологичной электронной продукции развивается динамичными темпами. Предприятия отрасли создают продукцию, которая по цене и потребительским свойствам может успешно конкурировать с импортными образцами. Основной рост обеспечивается за счет реализации комплексных инфраструктурных проектов, таких как оснащение учреждений здравоохранения медицинским оборудованием, внедрение технологий «умного города» в регионах РФ, создание цифровых систем для транспорта, промышленности, ЖКХ, энергетики, телекоммуникационной отрасли, государственного управления и социальной сферы», - отметил индустриальный директор радиоэлектронного комплекса госкорпорации Ростех Сергей Сахненко.

«Радиоэлектроника является одной из стратегических отраслей экономики России, определяя конкурентные преимущества и других смежных отраслей: от оборонной и космической промышленности до медицины и энергетического комплекса. Ожидается, что тенденция восстановительного роста, обусловленная реализацией отложенного спроса, накопленного в период с 2015 года, сохранится на перспективу ближайших десяти лет. И прогнозируемый среднегодовой темп роста рынков электроники будет опережать мировой показатель почти в 1,5 раза и составит 10,6%, в том числе благодаря объемам мер государственной поддержки отрасли для преодоления экономических последствий COVID-19», – сказала генеральный директор ЦНИИ «Электроника» Алена Фомина.

Рейтинг организаций радиоэлектронной промышленности России подготовлен специалистами ЦНИИ «Электроника» совместно с журналом «Электроника: Наука, технология, бизнес» и аудиторско-консалтинговой компанией «БДО Юникон».