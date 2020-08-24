«Росэлектроника» и Челябинская область внедрят «умные» технологии в инфраструктуру региона

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» и Челябинская область займутся развитием цифровых технологий в регионе. Соответствующее соглашение было подписано сегодня на форуме «Армия-2020».

Сотрудничество сторон будет направлено на повышение уровня цифровизации инфраструктуры, комфортности и безопасности городской среды, энергоэффективности городского хозяйства. Подписи под документом поставили индустриальный директор радиоэлектронного комплекса госкорпорации «Ростех» Сергей Сахненко и губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Для Челябинской области внедрение цифровых технологий для жизни это действительно важно. Мы активно работаем с холдингом «Росэлектроника», и подписанное соглашение станет еще одним важным шагом в усилении нашего сотрудничества. В Челябинской области действует предприятие с большой историей, радиозавод «Полет», на базе которого мы недавно с концерном «Вега» открыли демоцентр smart-технологий, которые могут использоваться для создания «умных» городов», − отметил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

В рамках соглашения структура «Ростеха» и Челябинская область планируют внедрять в регионе технологии связи, искусственного интеллекта, интернета вещей, робототехники, новые методы проектирования и инжиниринга в различных отраслях экономики. На территории области планируется также создание пилотных зон для тестирования цифровых решений.

«Администрация Челябинской области демонстрирует свою заинтересованность во внедрении на территории региона цифровых технологий для повышения комфорта и безопасности городской среды. Наши предприятия готовы предложить решения для цифровизации сфер образования, здравоохранения, ЖКХ, транспорта и муниципального управления, которые будут способствовать улучшению качества городской инфраструктуры, а также повышению инвестиционной привлекательности региона», − сказал Сергей Сахненко.

Ранее сообщалось, что концерн «Вега» (входит в «Росэлектронику») открыл в Челябинске демоцентр smart-технологий, которые могут использоваться для создания «умных» городов. В числе представленных решений − система охраны промышленных объектов с элементами искусственного интеллекта, комплекс решений по цифровизации дома и дворовой территории, интеллектуальный центр управления городскими службами и др.