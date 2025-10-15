Получите все материалы CNews по ключевому слову
Евсеев Евгений
УПОМИНАНИЯ
|15.10.2025
|«Контур» ускорил маркировку на производственной линии в Иране 1
|05.04.2016
|Один из лидеров ОПК России внедрил ERP. Подробности 1
|Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3094 1
|ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3322 1
