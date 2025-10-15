Разделы

«Контур» ускорил маркировку на производственной линии в Иране ​

Иранская компания Sabah Industrial Group производит и импортирует сыр в Россию. Однако привычный процесс маркировки давно не устраивал клиента. В Иране приближался Новый год, и всю произведенную продукцию нужно было срочно промаркировать и отправить Россию до праздников. Ускорить маркировку помогла система управления линиями (СУЛ) от «Контур.Маркировки». Это был первый опыт установки решения за границей. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Для работы с импортом сыра в Россию компания Sabah Industrial Group (российское юрлицо — ООО «Виктория») использует учетную систему «». Однако схема работы была не совсем удобной и довольно трудоемкой — система не позволяла автоматически добавлять вес товара в отчет о нанесении кодов маркировки при отправке в «Честный знак».

Очередную партию товара нужно было успеть промаркировать в сжатые сроки — до местных праздников. Чтобы ускорить и оптимизировать маркировку, ООО «Виктория» обратилось в «СКБ Контур».

Специалисты «Контур.Маркировки» проанализировали бизнес-процессы клиента и подобрали подходящее решение — систему управления линиями (СУЛ) с функцией фасовки. Система подходит для работы на производстве с большим объемом продукции: она позволяет контролировать оборудование, быстро отправлять на него задания, добавлять к коду вес товара и создавать документ для отчета о нанесении.

Для работы с СУЛ производитель подключился к веб-версии сервиса. Это помогло внедрить систему и начать маркировку товара на производстве. Для работы с весовым товаром компания использовала автоматическое рабочее место фасовщика (АРМ). Программа сама добавляет в код информацию о весе, печатает этикетку и сразу наполняет отчет о нанесении кодами.

Во время внедрения систему управления линиями специалисты Контура столкнулись и с языковыми трудностями. Из-за технических особенностей иностранного компьютера пришлось удаленно менять некоторые параметры в программе установки СУЛ. Обучение операторов происходило онлайн с русскоговорящим иранцем, который синхронно переводил инструкцию другим сотрудникам.

Облачная страховка: почему резервное копирование стало необходимостью?
Безопасность

Специалисты «Контур.Маркировки» впервые внедрили продукт за пределами России, и компания «Виктория» высоко оценила их работу. Несмотря на сложности, всего за две недели они успели установить систему с учетом ее технических особенностей и обучить сотрудников.

Пак Хоссейн, генеральный директор ООО «Виктория» (ُSabah Industrial Group): «Система управления линиями «Контур.Маркировки» была единственным удобным решением для нас. Работа с товаром с переменным весом на производстве стала проще и быстрее. Специалисты достойно выполнили работу: всегда были на связи, быстро помогали по всем вопросам. Мы остались довольны результатом и в будущем хотим продолжить сотрудничество с «Контуром».

Евгений Евсеев, специалист внедрения «Контур.Маркировки»: «В Иране приближался Новый год, и клиент был очень доволен, что мы успели внедрить систему управления линиями до начала праздника. В противном случае, по словам генерального директора, пришлось бы переносить установку почти на месяц из-за отсутствия сотрудников на производстве».

