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Электронная проходная

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


19.08.2026 Trassir объединил видеонаблюдение и контроль доступа на одном видеорегистраторе 1
26.07.2022 МТС обеспечила безопасность агропромышленных площадок корпорации «Малком» при помощи системы интеллектуального видеонаблюдения 1
30.04.2021 Итоги 2020 года ГК «Микрон»: рост выручки на 32% за счет новых сегментов 1
05.04.2016 Один из лидеров ОПК России внедрил ERP. Подробности 1
07.12.2015 Биометрическая система BioLink BioTime сертифицирована на совместимость с «1С:Предприятием» 1
22.08.2014 Ивановские учащиеся впервые посетили музей, используя универсальную карту школьника 1
04.10.2010 PERCo предлагает системы безопасности и контроля для школ 1
01.09.2004 Aladdin выпустила сертифицированные USB-ключи и смарт-карты eToken PRO 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Электронная проходная и организации, системы, технологии, персоны:

Гемма НТЦ - Gemma 11 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 496 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3463 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15802 1
9610 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1694 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1272 1
Галактика - Корпорация 1545 1
HID Global - HID Corporation 125 1
Siemens Digital Industries Software - Siemens PLM Software - Siemens DIS - Siemens Industry Automation Division - Siemens Automation and Drives - Siemens A&D UGS PLM Software - UGS Corp - Tecnomatix - US Data - Tesis PLMware 133 1
Элемент ГК - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 77 1
Ростех - Радиозавод 70 1
Intermech - Интермех ОДО - Интермех НПП 26 1
PERCo - Пэрко 24 1
BioLink Solutions - BioLink Technologies - Биолинк Солюшенс 130 1
Компас 20 1
Ивановский государственный историко-краеведческий музей имени Д. Г. Бурылина - музейно-выставочный центр 2 1
НСПК - Национальная система платежных карт 952 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3657 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5712 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3919 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3695 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3203 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2866 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1606 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54051 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9939 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6495 2
Умные платформы 1990 2
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1205 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36318 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10224 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3269 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33567 2
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4649 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13362 2
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2715 2
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1487 2
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2928 2
IN - Intelligent Network - Интеллектуальные сети 171 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13504 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22783 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3905 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами - Оперативное планирование и управление производством 1039 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4886 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10610 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13162 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5037 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2889 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9315 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4342 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18076 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12288 1
PDM - Product Data Management - Управление данными об изделии - СУИД - система управления инженерными данными 252 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17004 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13989 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9803 1
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10025 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13669 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25893 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4912 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8290 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2263 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7844 1
Microsoft Windows XP 2432 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2556 1
Dassault Systemes - SolidWorks 133 1
Галактика ERP - Галактика Enterprise Resource Planning 147 1
Corel - CorelDRAW Graphics Suite - графический редактор 113 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1013 1
Thales - Gemalto - SafeNet eToken 257 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2432 1
Элемент ГК - Микрон MIK - серия интегральных микросхем 19 1
NXP Mifare - торговая марка семейства бесконтактных смарт-карт 92 1
BioLink BioTime 67 1
BioLink FingerPass 48 1
Aladdin eToken TMS - eToken Management System - Aladdin eToken PRO 146 1
Siemens Digital Industries Software - Solid Edge 31 1
Кошурников Святослав 32 1
Юферова Елена 1 1
Шмелева Светлана 1 1
Хасьянова Гульнара 156 1
Кузнецов Андрей 115 1
Сорокин Константин 16 1
Груздев Сергей 48 1
Евсеев Евгений 2 1
Колмогоров Антон 21 1
Булатов Андрей 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 166593 3
Армения - Республика 2453 1
Беларусь - Белоруссия 6306 1
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 661 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1808 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 633 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область 657 1
Россия - СЗФО - Псковская область 700 1
Россия - ЦФО - Ивановская область - Иваново 351 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область - Тамбов 361 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21723 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57814 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33833 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3496 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3185 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11749 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1167 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6789 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3840 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5788 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3994 1
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 664 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27347 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3045 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9119 1
Экономический эффект 1356 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 1001 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6598 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1229 1
Бухгалтерия - Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 429 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 764 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5119 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53588 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6701 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3033 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9032 1
Энергетика - Energy - Energetically 5877 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6777 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1247 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4678 1
Ботаника - Растения - Plantae 1170 1
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 610 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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