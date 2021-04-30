Итоги 2020 года ГК «Микрон»: рост выручки на 32% за счет новых сегментов

Группа компаний «Микрон» объявляет операционные и финансовые итоги 2020 года. По результатам отчетного периода выручка группы компаний составила 15 617 млн рублей, что на 32% выше аналогичного показателя 2019 года. Критическое влияние пандемии на производство и логистику, а также себестоимость продукции при имеющихся финансовых обязательствах и существенном росте цен на материалы и комплектующие не позволили группе выйти на положительную чистую прибыль. Операционная прибыль за год выросла на 29% и составила 1 199 млн рублей.

«В 2020 году, на фоне глобального снижения деловой активности, благодаря поддержке мажоритарного акционера, государства и партнёрским проектам группе компаний удалось сохранить положительную динамику выручки и операционной прибыли за счет аппаратурного направления, новых сегментов, развития экспорта и несмотря на снижение в сегменте производства микросхем для потребления внутри РФ, - сообщила генеральный директор ПАО «Микрон» Гульнара Хасьянова. – Наша задача сейчас - обеспечить потребности экономики в компонентной базе российского производства, в том числе для локализации технологической инфраструктуры и сквозных проектов, которые сегодня являются кроссотраслевым инструментом развития промышленности».

Являясь крупнейшим российским производителем микроэлектронной продукции, Микрон сотрудничает с отечественными разработчиками и производителями электронного оборудования, модулей и блоков, устройств IoT, производителями материалов и комплектующих, а также предприятиями, заинтересованными в локализации до компонентной базы и реализации сквозных проектов в технологической инфраструктуре: транспорт, связь, энергетика.

Клиентская база «Микрона» объединяет более 500 компаний в России и мире. За год к экосистеме присоединились более 60 новых клиентов из социальной сферы, легкой промышленности, строительства, медицины, агротехнического комплекса, транспорта, энергетики, розничной торговли, которые применяют в целях автоматизации производственных и бизнес-процессах продукцию и решения российского производства.

В 2020 году была сформирована линейка продуктов для сегмента автоэлектроники, включающая регуляторы и стабилизаторы напряжения, микросхемы управления светодиодными приборами освещения, драйверы спидометра и тахометра, LED-драйверы и другие приборы для внутреннего и внешнего рынков. «Микрон» - единственный отечественный производитель микросхем для автоэлектроники, прошедший международную сертификацию IATF16949:2016.

По заказам банков, предоставляющих услуги национальной платежной системы, в 2020 году Микрон на 25% нарастил объемы поставок чип-модулей для банковских карт НСПК «Мир» до 5 млн шт. Дуальный чип Микрона К5016ВК01 (MIK51BC16D) поддерживает возможность работы карт по контактному и бесконтактному интерфейсу и является отечественным продуктом первого уровня. Темпы роста в данном сегменте зависят от активности банковской сферы и НСПК «Мир» по локализации.

«Микрон» принял участие в 23 опытно-конструкторских разработках, были оформлены 4 патента на объекты интеллектуальной собственности. 18 продуктов Микрона включено в Реестр российской радиоэлектронной продукции.

Совместно с НИИМА «Прогресс» «Микрон» приступил к разработке первого отечественного 32-х разрядного микроконтроллера с ядром RISC-V и встроенной функцией криптозащиты по ГОСТ. Микроконтроллер предназначен для применения в устройствах интернета вещей, включая охранные системы, сигнализации, системы мониторинга, телеметрии, умного дома и управления климатом, беспроводную периферию, интеллектуальные сети, уличное освещение и промышленную автоматизацию.

Всего в течение года было освоено в производстве 40 новых микросхем, включая 18 для промышленного применения. Также было разработано 27 RFID изделий, включая метки с электрической и графической персонализацией. В серийном производстве «Микрона» более 300 RFID меток для различных сценариев применения, RFID лаборатория «Микрона» ежегодно разрабатывает и выпускает более 20 изделий под уникальные задачи клиента. В рамках программы по расширению каналов продаж Микрон открыл интернет-магазин RFID продукции для розничной продажи физлицам, первым клиентом стала зеленоградская строительная компания «РемКомСтрой».

Для управления доступом на охраняемые объекты с высокой потоковой нагрузкой выпущены: система «Бесконтактный шлагбаум» для автоматизации доступа на парковку автомобилей с использованием радиочастотных меток Микрона, а также СКУД «Электронная проходная» для контроля и управления доступом в условиях эпидемиологических рисков, которая работает с любыми идентификаторами российского производства - служебными удостоверениями, социальными и банковскими картами, а также NFC-смартфонами.

На предприятиях группы «Микрон» также активно применяются технологии автоматизации, в том числе собственные RFID решения - идентификация объектов, инвентаризация, контроль техпроцессов, складская логистика, бесконтактный шлагбаум. Из внедренных в 2020 году решений 9 предложены сотрудниками Микрона в рамках проекта «Фабрика идей», который аккумулирует инициативы, направленные на повышение эффективности предприятия. Всего в рамках проекта на текущий момент внедрено 19 решений.

В рамках программы поддержки отечественных производителей «Микроном» в 2020 году получены субсидии от Минпромторга России и от Правительства г. Москвы, которые позволили предприятию частично компенсировать затраты на создание научно-технического задела по разработке базовых технологий производства приоритетных электронных компонентов и радиоэлектронной аппаратуры, на лизинг оборудования для сборки чип-модулей, смарт-карт и RFID меток, а также на транспортировку экспортной продукции.