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IN Intelligent Network Интеллектуальные сети

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


03.11.2009 «Ростелеком» запустил «Личный кабинет» для клиентов услуг интеллектуальной сети связи

Московский филиал национального оператора связи «Ростелеком» запустил на своем сайте новый бесплатный сервис «Личный кабинет» для клиентов – юридических лиц, которые пользуются услугами интеллектуальной сети связи – «Бесплатный вызов», «Международный бесплатный вызов», «Аудиоконференция». Используя сервис «Личный кабинет», клиенты смогут получать подробную информацию о состоян
02.06.2004 "Уралсвязьинформ" и Alcatel подписали контракт на расширение интеллектуальной сети

Французский производитель телекоммуникационного оборудования компания Alcatel поставит свои решения для расширения интеллектуальной сети российского оператора связи ОАО "Уралсвязьинформ". Как сообщает РБК, Alcatel поставит решения, построенные на базе открытой сервисной платформы OSP (Open Services Platform
30.07.2003 Интеллектуальные сети принесли "МТУ-Информ" $3,6 млн. за полгода

Компания "МТУ-Информ" объявила вчера, 29 июля, о результатах реализации продуктов семейства "Лоджик Лайн" (услуг связи на базе интеллектуальной сети) в первом полугодии 2003 года. Выручка от продажи интеллектуальных услуг выросла на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила $3,6 млн. За первые ш
15.08.2002 ЛОНИИС разработал новый выделенный узел коммутации услуг интеллектуальной сети

В ЛОНИИС завершена разработка выделенного узла коммутации услуг интеллектуальной сети ПРОТЕЙ-SSP. Новое приложение, реализованное на базе интеллектуальной платформы ПРОТЕЙ, позволит обеспечить доступ к услугам интеллектуальной сети, предоставляемым н
11.08.2000 Alcatel поставит оборудование для интеллектуальной сети нового поколения компании France Telecom Mobile

Компания France Telecom Mobile выбрала Alcatel в качестве поставщика оборудования для своей интеллектуальной сети (IN) нового поколения в рамках проекта PRISM. Сумма сделки составляет более 12 млн. евро. Частью проекта PRISM является prepaid-система мобильной связи, основанная на ново
26.04.2000 Alcatel будет поставлять оборудование для новой интеллектуальной сети Sonofon

Второй по величине датский телекоммуникационный оператор Sonofon подписал контракт с компанией Alcatel на поставку оборудования INfusion Signalling Transfer Point (STP) для новой строящейся интеллектуальной сети Sonofon. Alcatel INfusion STP является высокоэффективным сетевым коммутатором, предназначенным для управления современным телекоммуникационным траффиком с поддержкой персп

Публикаций - 171, упоминаний - 186

IN и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 31
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 18
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 15
Siemens AG - Siemens Group 2673 15
Cisco Systems 5372 13
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 211 12
МТС - Комстар ОТС - МТУ-Информ 189 12
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 10
МегаФон 10742 9
Сател 186 9
Ростелеком - Связьинвест 1719 8
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 8
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 7
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 7
ЛОНИИС ФГУП - Ленинградский отраслевой научно-исследовательский институт связи 30 6
Ericsson DIAX 6 6
Huawei 4677 6
Intel Corporation 12811 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 6
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 6
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 474 6
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 624 6
Microsoft Corporation 25775 5
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 5
Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия 434 5
Lenovo Motorola 3566 5
Электросвязь 268 5
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 4
HP Inc. 5883 4
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 384 4
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 4
Vodafone Group 1412 4
HP - Hewlett-Packard 3662 4
China Mobile 436 4
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 620 4
Ростелеком - Светец - Светец Интегро - Светец Технолоджи 61 4
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 478 4
МТС - Комстар ОТС - Телмос 102 4
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 3
Россети Ленэнерго 1699 9
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 2
ПСБ - Промсвязьбанк 963 2
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети МР - Россети Московский регион 148 2
Некстер ИК 33 2
Уралком 6 2
ДКК - Депозитарно-клиринговая компания 40 2
Bharti Enterprises Group 57 1
Stellantis - Maserati 14 1
Бизнес-Волна 3 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 1
НСПК - Национальная система платежных карт 948 1
Напитки Вместе - AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес - САН Инбев 95 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
BMW Group 482 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 1
Credit Suisse - Кредит Свисс 162 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 1
Tesla Motors 461 1
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 289 1
Северсталь ПАО - Severstal 629 1
Boeing 1031 1
Royal Dutch Shell - Шелл 233 1
Евросеть 1421 1
Альфа-Групп 745 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 1
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 143 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 391 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 1
АДВ ГК - Коммуникационная группа - ADV Group - ADV Tech - ADV Digital - Advisers (Havas Media) 48 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 298 1
ВТБ - Галс-Девелопмент - Система-Галс 60 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 294 1
Р-Фарм ГК - R-Pharm Group 35 1
Гипросвязь ПАО - Гипросвязь-Информ 122 1
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 132 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 7
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 6
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 2
Правительство Республики Узбекистан - Минцифры Узбекистана - Министерство цифровых технологий Республики Узбекистан - Узбекское агентство связи и информации - УзАСИ - Узбекское агентство почты и телекоммуникаций 45 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 155 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 1
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 68 1
Ростех - RITE - Russian Information Technology Export - РусАйтиЭкспорт 21 1
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 121 1
Правительство Республики Башкортостан - Администрация Президента Башкортостана - Государственное собрание — Курултай Республики Башкортостан 114 1
Администрация Санкт-Петербурга - ИАЦ СПб ГУП - Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр - Удостоверяющий центр 44 1
Правительство Вьетнама - органы государственной власти 33 1
Международный арбитражный суд города Женевы 5 1
Фонд универсального обслуживания - Резерв универсального обслуживания 118 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 1
Почта России УФПС - Управления федеральной почтовой связи 115 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
МОК - Олимпийский комитет России - Russian Olympic Committee, ROC 18 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 30
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 3
Parlay Group - Parlay API - Parlay X 8 2
Ассоциация-800 20 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
TIA - Telecommunications Industry Association 90 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 1
CSA - Cloud Security Alliance 14 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 1
COAI - Cellular Operators Association of India - Ассоциация операторов связи Индии 5 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 63
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 54
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 49
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 42
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 32
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 31
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 27
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 26
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 22
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 19
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 19
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 18
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 18
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 18
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 17
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 17
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 17
Телеголосование - Televoting 43 14
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 12
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 12
FinTech - Prepaid - Предоплата - предоплаченная карта - карта предоплаты - экспресс-оплата 641 12
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 11
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2487 11
ISDN - Integrated Services Digital Network - технология передачи цифрового сигнала по телефонным каналам - ISDN PRI - ISDN Primary Rate Interface - ISDN BRI - ISDN Basic Rate Interface 402 11
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 10
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2185 10
DECT - Digital Enhanced Cordless Telecommunication - Технология беспроводной связи 386 10
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 10
NGN - Next Generation Networks - New Generation Networks - Мультисервисная сеть связи - МСПД - Мультисервисная сеть передачи данных 843 10
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 10
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 9
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 9
SS7 - Signaling System No. 7 - Common Channel Signaling - набор сигнальных телефонных протоколов - ОКС-7 - общий канал сигнализации № 7 96 9
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 9
УАТС - учрежденческая (офисная) АТС - УПАТС - учрежденческо-производственная автоматическая телефонная станция - ведомственные сети связи - PABX - Private Automatic Branch eXchange - ЦАТС - Цифровая автоматическая телефонная станция 305 9
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 9
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2280 9
xDSL - HDSL - High-Speed Digital Subscriber Line - High Data Rate Digital Subscriber Line - высокоскоростная цифровая абонентская линия 28 9
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3713 9
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 8
Ericsson BusinessPhone 16 8
Ericsson MD УПАТС 13 8
Microsoft Windows 2000 8678 5
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut PrePaid Service - Bercut Paid Card - Bercut Scratch card 10 5
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut IN - Bercut Intelligent Network - платформа интеллектуальной сети 5 5
Apache Camel 74 4
МТС - Комстар ОТС - Лоджик Лайн 14 4
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut SMSC - Bercut SMS Centre - Bercut mnSMS Centre - центр коротких сообщений 14 4
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut Messager - Bercut MC - Bercut Messaging Centre - Bercut UM - Bercut Unified Messaging 11 4
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut Call Centre CRM 12 4
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut AutoInformer 8 4
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut VMS - Bercut Voice Mail Service 8 4
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut USSD Centre - Bercut mnUSSD Centre 16 4
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut CBS - Bercut Cell Broadcast System 4 4
Т2 - Т2 Мобайл - Bersut IS - Bercut Information Server 4 4
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut SM - Bercut Service Manager 4 4
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut Televoting 4 4
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut Conference 4 4
Siemens EWSD - Siemens Elektronisches Wahlsystem Digital - Siemens Electronic Digital Switching System 30 3
МТС - Комстар ОТС - МАКСИкарта 6 3
Linux OS 11533 3
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 3
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 3
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 891 3
Cisco UCM - Cisco Unified Communications Manager - CUCM - CallManager - Cisco UCM BE - Cisco Unified Communications Manager Business Edition - Cisco Business Communications Solution - Cisco UCDM - Cisco Unified Communications Domain Manager - CUCDM 137 3
Nokia Alcatel-Lucent Evolium GSM/GPRS/EDGE/WiMAX 84 3
Nokia Alcatel-Lucent OSP - Open Services Platform - Open Service Delivery Engine 10 3
HPE OpenCall Media Platform - HPE OpenCall Mobile Video Solutions - HPE OpenCall Intelligent Network - HPE OpenCall Media Platform Media Resource Function 30 3
Intel NetStructure 23 2
Cisco Unified IP Phones - Cisco CP - Cisco DX - серия IP-телефонов 60 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 2
Oracle Java - язык программирования 3469 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 2
Broadcom - VMware vSphere 614 2
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 2
Microsoft MSN - Microsoft Network 721 2
Fortinet - FortiGate VM - Fortinet FortiGate NGFW - Fortinet FortiGate Next-Generation Firewall Virtual Appliance - Fortinet Virtualized Next-Generation Firewall - Fortinet FortiGate Enterprise Firewall 121 2
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 2
Fortinet Security Fabric - Fortinet Фабрика безопасности 48 2
Дронов Дмитрий 27 3
Алимбеков Саид 8 3
Larsen Randy - Ларсен Ренди 2 2
Путин Владимир 3454 2
Айнетдинов Артур 11 2
Богатов Антон 79 2
Солонин Виталий 90 2
Гениев Артем 12 2
Кузнецова Ольга 14 2
Швитченко Валерий 2 2
Качура Артур 2 1
Ковальчук Игорь 1 1
Halvorsen Fredrik - Халворшен Фредрик 16 1
Powell Michael - Пауэлл Майкл 26 1
Матыцын Алексей 4 1
Цыбренко Марк 5 1
Morin Philippe - Морин Филипп 4 1
Caselitz Christoph - Казелиц Кристоф 7 1
Шалахметова Асель 2 1
Gent Chris - Джент Крис 12 1
Цембер Алексей 4 1
Мохов Алексей 2 1
Кутуков Владимир 1 1
Тышкевич Борис 1 1
Paulo Gemma - Пауло Джемма 2 1
Гаранов Алексей 1 1
Саушкин Александр 1 1
Кочура Артур 1 1
Wever Berend-Jan - Вевер Беренд-Жан - Вевер Беренд-Ян 3 1
Cearley David - Кирли Дэвид 5 1
Марченко Вячеслав 1 1
Howard Michael - Говард Майкл 9 1
Armes Raymond - Армес Раймонд 17 1
Говакова Мария 1 1
Никандров Максим 1 1
Cerrudo Cesar - Серрудо Сезар 4 1
Mehlhorn Kai-Uwe - Мельхорн Кай-Уве 25 1
Nacchio Joseph - Накчио Джозеф 17 1
Gang Gai - Ган Гай 5 1
Davis Andrew - Дэвис Эндрю 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 79
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 40
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 27
Европа 24964 21
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 21
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 16
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 10
Азия - Азиатский регион 5920 9
Германия - Федеративная Республика 13221 9
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 8
Украина 7928 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 6
Япония 13807 6
Италия - Итальянская Республика 4508 6
Дания - Королевство 1337 5
Швеция - Королевство 3782 5
Индия - Bharat 5870 5
Европа Восточная 3138 5
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 5
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 5
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 793 5
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 4
Южная Корея - Республика 7052 4
Норвегия - Королевство 1858 4
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1707 4
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 4
Франция - Французская Республика 8177 4
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1519 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 4
Нидерланды 3746 4
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1404 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 3
Беларусь - Белоруссия 6289 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 3
Финляндия - Финляндская Республика 3697 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 3
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 24
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 23
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 18
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 18
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 17
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 15
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1843 12
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 489 10
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 10
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 10
Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 437 9
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 8
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 8
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 8
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 8
Энергетика - Energy - Energetically 5855 8
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4667 8
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2109 7
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1859 7
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 513 6
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 6
Аренда 2687 6
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1916 6
Налогообложение - Амортизационные отчисления - Depreciation charges 35 5
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1768 5
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта - ФСБУ - Федеральный стандарт бухгалтерского учёта 706 5
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 5
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 5
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 5
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 5
Бухгалтерия - Консолидированная финансовая отчётность - Consolidated Financial Statements - Консолидированный доход - Consolidated Income - Сводная отчётность 295 5
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 4
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 4
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 4
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 4
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 14
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 1
ComNews - Медиа-бизнес 142 1
Газпром ГПМ - Авторадио - радиостанция 22 1
Мобильные системы 118 1
Стрим-ТВ - телекомпания 166 1
Vivendi SA - Vivendi Universal 332 1
Telecom.paper 194 1
Cellular News 234 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 10
IDC - International Data Corporation 4975 5
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 3
Gartner - Гартнер 3658 2
SDN Central 3 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
Forrester Research 834 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
Frost & Sullivan 207 1
Informa - Ovum - Omdia 156 1
Gartner - Dataquest 353 1
TeleGeography Research 40 1
Datamonitor 83 1
In-Stat/MDR 74 1
Wainhouse Research 40 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 4
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 2
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 2
Государственный Русский музей 52 2
ĐHQGHN - Đại học Quốc gia Hà Nội - VNU - Vietnam National University - Вьетнамский национальный университет в Ханое 1 1
SwRI - Southwest Research Institute - Юго -Западный исследовательский институт 31 1
EPFL - École Polytechnique Fédéralede de Lausanne - Федеральный политехнический университет - Федеральная политехническая школа Лозанны 72 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 1
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - УрТИСИ - Уральский технический институт связи и информатики 103 1
ZJU - Zhejiang University - Чжэцзянский университет 21 1
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 1
Минобороны РФ - ВКА имени А.Ф. Можайского - Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского - Военно-космический кадетский корпус имени Петра Великого - Пушкинское высшее училище радиоэлектроники противовоздушной обороны 46 1
Karlsruhe Institute of Technology - Karlsruher Institut für Technologie (KIT) - Технологический институт Карлсруэ 49 1
CAS IMECAS - Institute of Microelectronics of the Chinese Academy of Sciences - Институт Микроэлектроники Китайской Академии Наук 3 1
Росатом Университет - Корпоративная академия Росатома АНО 8 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 5
Связь-Экспокомм 276 4
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 2
CallCenter CRM Solutions - Центры обработки вызовов и CRM-решения 21 1
ИНТРУС - Internet Russia - рабочее совещание операторов связи и представителей телекоммуникационной отрасли 22 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 1
CiscoLive! 10 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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