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IN Intelligent Network Интеллектуальные сети



03.11.2009 «Ростелеком» запустил «Личный кабинет» для клиентов услуг интеллектуальной сети связи
02.06.2004 "Уралсвязьинформ" и Alcatel подписали контракт на расширение интеллектуальной сети
30.07.2003 Интеллектуальные сети принесли "МТУ-Информ" $3,6 млн. за полгода
15.08.2002 ЛОНИИС разработал новый выделенный узел коммутации услуг интеллектуальной сети
11.08.2000 Alcatel поставит оборудование для интеллектуальной сети нового поколения компании France Telecom Mobile
26.04.2000 Alcatel будет поставлять оборудование для новой интеллектуальной сети Sonofon

Публикаций - 167, упоминаний - 177

IN упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 9507 10
Huawei 3517 4
Yandex - Яндекс 5712 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10409 4
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 6656 5
GSLB - Global Server Load Balancing - глобальная балансировка нагрузки серверов 83 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50260 24
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1220798, в очереди разбора - 878736.
Создано именных указателей - 111900.
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