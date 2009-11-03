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IN Intelligent Network Интеллектуальные сети
СОБЫТИЯ
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|03.11.2009
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«Ростелеком» запустил «Личный кабинет» для клиентов услуг интеллектуальной сети связи
Московский филиал национального оператора связи «Ростелеком» запустил на своем сайте новый бесплатный сервис «Личный кабинет» для клиентов – юридических лиц, которые пользуются услугами интеллектуальной сети связи – «Бесплатный вызов», «Международный бесплатный вызов», «Аудиоконференция». Используя сервис «Личный кабинет», клиенты смогут получать подробную информацию о состоян
|02.06.2004
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"Уралсвязьинформ" и Alcatel подписали контракт на расширение интеллектуальной сети
Французский производитель телекоммуникационного оборудования компания Alcatel поставит свои решения для расширения интеллектуальной сети российского оператора связи ОАО "Уралсвязьинформ". Как сообщает РБК, Alcatel поставит решения, построенные на базе открытой сервисной платформы OSP (Open Services Platform
|30.07.2003
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Интеллектуальные сети принесли "МТУ-Информ" $3,6 млн. за полгода
Компания "МТУ-Информ" объявила вчера, 29 июля, о результатах реализации продуктов семейства "Лоджик Лайн" (услуг связи на базе интеллектуальной сети) в первом полугодии 2003 года. Выручка от продажи интеллектуальных услуг выросла на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила $3,6 млн. За первые ш
|15.08.2002
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ЛОНИИС разработал новый выделенный узел коммутации услуг интеллектуальной сети
В ЛОНИИС завершена разработка выделенного узла коммутации услуг интеллектуальной сети ПРОТЕЙ-SSP. Новое приложение, реализованное на базе интеллектуальной платформы ПРОТЕЙ, позволит обеспечить доступ к услугам интеллектуальной сети, предоставляемым н
|11.08.2000
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Alcatel поставит оборудование для интеллектуальной сети нового поколения компании France Telecom Mobile
Компания France Telecom Mobile выбрала Alcatel в качестве поставщика оборудования для своей интеллектуальной сети (IN) нового поколения в рамках проекта PRISM. Сумма сделки составляет более 12 млн. евро. Частью проекта PRISM является prepaid-система мобильной связи, основанная на ново
|26.04.2000
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Alcatel будет поставлять оборудование для новой интеллектуальной сети Sonofon
Второй по величине датский телекоммуникационный оператор Sonofon подписал контракт с компанией Alcatel на поставку оборудования INfusion Signalling Transfer Point (STP) для новой строящейся интеллектуальной сети Sonofon. Alcatel INfusion STP является высокоэффективным сетевым коммутатором, предназначенным для управления современным телекоммуникационным траффиком с поддержкой персп
IN и организации, системы, технологии, персоны:
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