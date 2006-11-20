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Т2 Т2 Мобайл Bercut USSD Centre Bercut mnUSSD Centre

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


20.11.2006 Bercut оснастит абхазского сотового оператора 1
08.11.2006 "Уралсвязьинформ" планиурет расширить комплекс систем Bercut 1
08.08.2006 "Квазар-Микро" выполнила проект по внедрению комплекса USSD для МТС 1
30.11.2004 "Уралсвязьинформ" инсталлирует системы абонентского сервиса от "Беркута" 1
15.09.2004 "Беркут" поставит оборудование таджикскому оператору Somoncom 1
25.02.2004 "Киевстар" запустил высокопроизводительную систему mnUSSD Centre 1
12.01.2004 "Беркут" поставит ПО для новой GSM-сети в Великом Новгороде 1
25.09.2003 "Беркут" поставил телекоммуникационое оборудование для российского проекта Tele2 1
15.12.2002 "НТК" и "Беркут" расширяют абонентский сервис в Приморье 1
22.11.2002 "Мобиком-Кавказ" запустил USSD-приложение для второй фазы GSM 2
26.06.2002 "Беркут" поставит "Bercut USSD Centre" cтавропольскому оператору "Ставтелесот" 1
14.06.2002 "Беркут" продемонстрировал услуги второй фазы GSM на базе "Bercut USSD Centre" 1
31.05.2002 "НПФ Беркут" поставит мультистандартный комплекс систем компьютерной телефонии 1
03.04.2002 В Челябинске запущен в тестовую эксплуатацию центр коротких сообщений Bercut SMSC 1
26.11.2001 "Беркут" представил мультистандартные технологии систем абонентского сервиса операторам "Ассоциации-800" 1

Публикаций - 16, упоминаний - 17

Т2 и организации, системы, технологии, персоны:

Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 211 15
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 2
Киевстар - Kyivstar 569 2
Ростелеком - Связьинвест 1719 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 2
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 624 2
ВымпелКом - Билайн - ВымпелКом-Р - СтавТелеСот - Карачаево-Черкесск-Телесот - Каббалк GSM - Северо-Кавказский GSM 25 1
Аккорд-Тел 32 1
Ростелеком 10948 1
МегаФон 10742 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 1
Qualcomm Technologies 1974 1
Softline - Софтлайн 3743 1
Oracle Corporation 7074 1
Крок - Croc 1964 1
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 346 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 1
АйТи 1519 1
Tcell - Индиго-Таджикистан - Somoncom JV - Индиго Сомонком - оператор мобильной связи в Таджикистане 32 1
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 305 1
Интерднестрком - Телеком Приднестровья 26 1
KT Corporation - Korea Telecom - Telecoms Korea - KTF - KT Freetel - Korea Telecom Freetel - KTFT - KTF Technologies - KT ICOM 267 1
МТС Поволжье макрорегион - МТС Поволжье СЗ - МТС Поволжье Северо-Запад - МТС Поволжье ЮВ - МТС Поволжье Юго-Восток 70 1
Квазар-Микро - КМ 166 1
МегаФон - Мобиком 230 1
Tele2 AB 71 1
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ - Челябинсксвязьинформ 10 1
Siemens AG - Siemens Group 2673 1
ВымпелКом - Билайн - Новая телефонная компания 76 1
Ростелеком ЕТК - Енисейтелеком - Алтайсвязь - Индиго-Юнисел 36 1
Т2 - Т2 Мобайл - Vostok Mobile North-West B.V. - Архангельские мобильные сети - Новгородские Телекоммуникации 18 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 10
Ассоциация-800 20 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 13
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовая почта - voicemail 557 7
USSD - Unstructured Supplementary Service Data - Стандартный сервис в сетях GSM 348 7
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 5
Телеголосование - Televoting 43 4
IN - Intelligent Network - Интеллектуальные сети 171 4
VMS - Video Management System - Video Management Software - Surveillance Station - Системы управления видеонаблюдением - Программное обеспечение для управления видео 185 4
FinTech - Prepaid - Предоплата - предоплаченная карта - карта предоплаты - экспресс-оплата 641 4
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 3
D-AMPS - dAMPS - Digital AMPS - Цифровой стандарт мобильной связи в диапазоне частот от 400 до 890 МГц 204 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 2
IVR - Interactive Voice Response - Interactive Voice Control - Интерактивное голосовое меню 727 2
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 2
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2185 2
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3583 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 2
PCRF - Policy & Charging Rules Function - PCC - Policy Control and Charging - PCEF - Policy and Charging Enforcement Function - функция правил политики и тарификации - функция анализа и управления пакетным трафиком ядра мобильной сети 51 1
1G - AMPS - Advanced Mobile Phone Service - аналоговый стандарт сотовой связи сетей первого поколения 119 1
Автоинформатор 116 1
FinTech - Postpaid - после-оплата - постоплата 76 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 1
HMI - Human-Machine Interface - MMI - Man-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс - HCI - Human-Computer Interaction - Человеко-компьютерное взаимодействие 885 1
REST - Representational state transfer - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети - RESTful API - передача состояния представления - Redfish 484 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 1
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 619 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 1
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1920 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 1
MMS - Multimedia Messaging Service - Multimedia Message Service - Служба мультимедийных сообщений 1259 1
FMC - Fixed Mobile Convergence - Объединение фиксированной и мобильной связи - FMTN - Fixed Mobile Technology Network - Объединение мобильных и офисных телефонов в единую сеть 361 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 1
OSS - Operation Support System - Системы поддержки операций - BSS - Business Support System - Системы поддержки бизнеса 474 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2303 1
SMPP - Short Message Peer-to-Peer - Одноранговая передача коротких сообщений 20 1
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut SMSC - Bercut SMS Centre - Bercut mnSMS Centre - центр коротких сообщений 14 6
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut CBS - Bercut Cell Broadcast System 4 4
Т2 - Т2 Мобайл - Bersut IS - Bercut Information Server 4 4
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut SM - Bercut Service Manager 4 4
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut Televoting 4 4
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut Conference 4 4
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut IN - Bercut Intelligent Network - платформа интеллектуальной сети 5 4
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut BSS - Bercut Business Support System - Bercut IN@Voice 26 4
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut Messager - Bercut MC - Bercut Messaging Centre - Bercut UM - Bercut Unified Messaging 11 4
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut PrePaid Service - Bercut Paid Card - Bercut Scratch card 10 4
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut Call Centre CRM 12 4
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut AutoInformer 8 4
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut VMS - Bercut Voice Mail Service 8 4
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 3
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut CSC - Bercut Customer Self Care - система самообслуживания абонентов управления абонентскими профилями 3 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1018 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 1
Eastwind - EW USSD - Центр Вспомогательной Передачи Данных 8 1
Филипьев Владимир 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 8
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 2
Россия - УФО - Свердловская область 1951 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 2
Украина 7928 2
Россия - СКФО - Ставропольский край 1083 2
Россия - УФО - Тюменская область 1365 2
Россия - УФО - Челябинская область 1512 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1404 2
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 1051 2
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 571 2
Россия - УФО - Курганская область 645 2
Россия - СКФО - Северный Кавказ - Северо-Кавказский регион - Приэльбрусье - Чегет 451 2
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия 376 2
Россия - УФО - Свердловская область - Дегтярск 6 1
Россия - УФО - Свердловская область - Верхняя Пышма 34 1
Россия - УФО - Свердловская область - Краснотурьинск 21 1
Южная Корея - Республика 7052 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1439 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1283 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1516 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1314 1
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 563 1
Россия - СКФО - Ингушетия Республика 374 1
Россия - СЗФО - Новгородская область - Великий Новгород 359 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 765 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 1027 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика 778 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 1
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 484 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 513 6
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 4
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 3
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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