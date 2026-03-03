Разделы

Филипьев Владимир


СОБЫТИЯ


03.03.2026 Softline заплатит 75 миллионов за разработчика онлайн-решения для автоматизации торговли 1
24.09.2024 Структура ГК Softline приобретает компанию Subtotal и расширяет присутствие в сегменте автоматизации розничной торговли 1
11.06.2008 Russia&CIS com 2008: "Большая тройка" рвет мир на части? 2
20.11.2006 Bercut оснастит абхазского сотового оператора 1
02.10.2003 Prepaid в России: утром деньги, вечером стулья 1

Публикаций - 5, упоминаний - 6

Филипьев Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 202 3
Softline - Сомерс - ВВП ГК - ВПП ГК - Ваш платежный проводник 38 2
МегаФон 10175 2
Softline - Софтлайн 3368 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9262 2
Softline - Сомерс - ВВП ГК - ВПП ГК - Ваш платежный проводник - Subtotal - Первый элемент 8 2
Softline - Инверсум 8 1
Softline - Сомерс - ВВП ГК - CrestWave Technologies - КрестВэйв Технолоджис - CrestWave Electronics - КрестВэйв Электроникс 5 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3177 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14778 1
Qualcomm Technologies 1924 1
Yahoo! 3711 1
Укртелеком 242 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2649 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1416 1
Amdocs 133 1
Google LLC 12375 1
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 567 1
Кыргызтелеком - Кыргызстандагы эң ири телекоммуникациялык компания - Киргизтелеком 32 1
CBOSS - СИБОСС - Fujitsu Services Oy 127 1
Caravan - Караван 89 1
Eastwind - Восточный Ветер 79 1
Comverse Technology - Comverse Network Systems 78 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 910 1
Softline - Скай Технолоджис - Sky Technology 8 1
MCCI - Mobile Communications Company of Iran 4 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6432 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29029 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5727 3
FinTech - Postpaid - после-оплата - постоплата 74 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9018 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8494 2
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5362 2
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция - HCIS - Гиперконвергентные интегрированные системы 1076 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34268 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2468 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7744 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5937 2
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2574 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23191 2
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2066 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22107 2
ОФД услуги - оператор фискальных данных - Фискализация 188 2
FinTech - Prepaid - Предоплата - предоплаченная карта - карта предоплаты - экспресс-оплата 627 2
Торговля - RetailTech - BNPL - Buy now, pay later - Сервисы рассрочки - Покупай сейчас, плати позже - система оплаты стоимости покупок равными платежами в течение небольшого периода времени - Отсрочка платежа - Installment plan 530 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13102 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9443 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4709 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25832 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4177 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17289 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15059 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum 1420 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6724 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9633 1
IVR - Interactive Voice Response - Interactive Voice Control - Интерактивное голосовое меню 713 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1288 1
USSD - Unstructured Supplementary Service Data - Стандартный сервис в сетях GSM 343 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26274 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5209 1
VAS - Value Added Services - Услуги, приносящие дополнительный доход 257 1
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1616 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8208 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8903 1
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1526 1
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2264 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25655 1
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut BSS - Bercut Business Support System - Bercut IN@Voice 24 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1253 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1067 1
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut SMSC - Bercut SMS Centre - Bercut mnSMS Centre - центр коротких сообщений 14 1
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut USSD Centre - Bercut mnUSSD Centre 15 1
Шпет Александр 23 2
Махдиоун Саид 1 1
Тельных Ольга 1 1
Щербаков Александр 14 1
Федотов Дмитрий 9 1
Егоров Сергей 18 1
Мякишева Марина 84 1
Чураев Николай 14 1
Аристархов Дмитрий 17 1
Нечипоренко Алексей 12 1
Кузичев Василий 8 1
Ермилов Сергей 6 1
Довгань Дмитрий 3 1
Киселевский Александр 1 1
Чижова Екатерина 1 1
Моисеев Артём 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 159276 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14569 2
Хорватия - Загреб 18 1
Европа 24718 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13603 1
Азия - Азиатский регион 5789 1
Армения - Республика 2391 1
Финляндия - Финляндская Республика 3662 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18891 1
Европа Восточная 3124 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4352 1
Африка - Африканский регион 3586 1
Италия - Итальянская Республика 4442 1
Украина 7829 1
Испания - Королевство 3778 1
Иран - Исламская Республика Иран 1130 1
Таджикистан - Республика 923 1
Филиппины - Республика 582 1
Хорватия - Республика 280 1
Абхазия - Республика 185 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11848 2
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 770 2
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 288 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20538 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26182 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55363 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4696 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10578 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4953 2
Азартные игры - Лотерея 218 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6725 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7837 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2994 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4785 1
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 639 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5535 1
White Label - Вайт лейбл - Формат партнерского сотрудничества 155 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5326 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 496 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5987 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51589 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17519 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2981 1
Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 434 1
Informa PLC - Informa Telecoms & Media 69 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8444 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1423866, в очереди разбора - 726886.
Создано именных указателей - 191364.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

