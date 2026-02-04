Разделы

Россия ДФО Приморский край Артём

Россия - ДФО - Приморский край - Артём

СОБЫТИЯ


04.02.2026 Музей-заповедник в Нижней Синячихе получил скоростной 4G-сигнал 1
18.11.2025 «МегаФон» расширил LTE-покрытие в Артемовском и Белоярском районах 1
17.10.2025 МТС полностью обновила сеть на территории крупнейшего транспортного хаба Приморья 2
27.12.2024 Маркетплейс быстрых закупок «Максмарт» открыл 13 фулфилмент-центров в крупнейших регионах России за 2024 год 1
14.02.2024 «МегаФон» увеличил надежность сети в двух городах Приморья 1
03.11.2023 «Сберстрахование» получила доступ к городским камерам в Приморье — это в три раза ускорит урегулирование страховых случаев с авто 1
14.02.2023 Российский криптомайнер заживо сгорел в своей ферме 1
16.09.2022 «Мегафон» улучшил качество мобильного интернета на популярных пляжах Приморья 1
04.12.2020 «Ростелеком» завершает работы по устранению последствий ледяного дождя на объектах связи в Приморье 1
05.08.2019 «Ростелеком» приобретает провайдера интернета и платного ТВ в Приморском крае 1
16.02.2017 Объем LTE-трафика в сети «Мегафона» в Приморском крае утроился 1
28.12.2016 МТС расширил границы сети 4G в Приморском крае 1
22.12.2016 «Билайн» подвел итоги развития сети в Приморье 1
29.09.2016 Связь восстановлена во всех пострадавших от ЧС населенных пунктах Приморья 1
24.06.2016 За год Tele2 удвоила число базовых станций 3G в Приморском крае 1
16.05.2016 Tele2 модернизирует сеть в Приморском крае 1
26.04.2016 «МегаФон» удвоил 4G-трафик в Приморье 1
19.01.2016 «МегаФон» подвел итоги развития сети LTE в Приморье 1
13.10.2015 «Ростелеком» обеспечил услугами связи интегрированную развлекательную зону на Дальнем Востоке 2
29.09.2015 DNS приобрела сеть магазинов «Спектр техники» в Приморском крае 1
23.09.2015 «Ростелеком» в Екатеринбурге подготовил оборудование связи к осенней волне ЕГЭ 1
13.07.2015 Tele2 расширила покрытие сети 3G в Приморском крае 1
09.07.2015 МТС улучшила связь на оживленных улицах городов Приморья 1
02.04.2015 «Оптика в квартиру» придет в 5 населенных пунктов Приморского края 1
26.11.2014 «Ростелеком» обеспечил 100% покрытие «оптикой» жилых многоквартирных домов в городе Артеме 1
05.02.2014 МТС запустила сеть LTE в Приморском крае 1
06.05.2013 «МегаФон» соединил каналом связи Владивостокскую таможню с таможенным постом в аэропорту приморской столицы 1
23.01.2013 «Билайн» в 2012 г. построил сеть GSM более чем в 300 населенных пунктах Дальневосточного региона 1
06.12.2012 500 автомобилей «Скорой помощи» Свердловской области получат SIM-карты «Билайн Бизнес» 1
19.12.2011 В Оренбурге открылось новое место международного почтового обмена 1
11.05.2010 Новое в ИКТ-законодательстве: апрель 2010 2
05.02.2010 Жители Приморья получили доступ к базе данных справочной службы МГТС 1
09.07.2008 «Техносила» открыла франчайзинговый магазин в Приморском крае 1
13.02.2008 В Приморье инвестируют 147 млн руб. в создание системы видеонаблюдения 1
12.09.2007 «Мотив» расширил собственную сеть 1
05.02.2004 "Дальсвязь" делает доступнее DSL в Приморье 1
16.01.2004 В Екатеринбурге снизили тарифы на установку телефона 1
15.12.2002 "НТК" и "Беркут" расширяют абонентский сервис в Приморье 1
26.06.2002 ОАО "Дальсвязь" планирует запустить автоматизированную систему расчетов с абонентами за предоставленные услуги связи 1

Публикаций - 39, упоминаний - 42

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10069 8
Ростелеком 10396 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14538 4
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3153 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9234 3
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 474 2
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 618 2
БУХта - Buhta 93 2
ВымпелКом - Билайн Дальний Восток - Дальневосточный регион 42 2
ВымпелКом - Билайн - Новая телефонная компания 76 2
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 731 1
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 473 1
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 515 1
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 Дальний Восток макрорегион 8 1
Владивостокская ГТС - Владивостокская городская телефонная сеть 1 1
ВМТС - Владивостокская междугородная телефонная станция 3 1
АКОС 68 1
Bitriver - Битривер 24 1
Арти ГК 11 1
Jasper Technologies - Jasper Wireless 14 1
Samsung Electronics 10691 1
Yandex - Яндекс 8566 1
Huawei 4274 1
Apple Inc 12721 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1595 1
LG Electronics 3684 1
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 414 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3040 1
HTC Corporation 1506 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1544 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2649 1
Ростелеком - Башинформсвязь - Bashtel - Башсвязьинформ 143 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 461 1
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 200 1
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 292 1
KT Corporation - Korea Telecom - Telecoms Korea - KTF - KT Freetel - Korea Telecom Freetel - KTFT - KTF Technologies 263 1
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 615 1
Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 249 1
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 936 1
АльянсТелеком 8 1
Аэродинамика - Международный аэропорт Владивосток имени В. К. Арсеньева - Кневичи Западные - IATA: VVO, ICAO: UHWW 24 2
Иркутскэнергосбыт - Иркутская Энергосбытовая компания 15 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1519 1
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 182 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП - АМП Приморского края и Восточной Арктики - Администрация морских портов Приморского края и Восточной Арктики - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Порт Восточный 7 1
Максмарт - В2В Трейд - B2B Трэйд - B2Btrade - B2B-маркетплейс 10 1
Черемушки 60 1
Deutsche Post 20 1
Почта России ПАО 2263 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 472 1
Техносила - СервисТрейд - Техношок 261 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 128 1
Сбер - Сбербанк страхование - СберСтрахование - Сбербанк страхование жизни - СберСтрахование жизни 118 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 228 1
СладКо - Славянка ГК - Кондитерское объединение - Конфи - Волжанка - Заря 55 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Honda Motor Company - HND 238 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1070 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6331 2
Администрация Тамбовской области - Тамбовская областная Дума - органы государственной власти 61 1
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 160 1
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 300 1
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 262 1
Почта России ММПО - Место международного почтового обмена 27 1
Администрация Липецкой области - органы государственной власти 34 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13007 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3142 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1411 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1679 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2826 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2266 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2092 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 752 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 435 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2746 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 744 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 119 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 362 1
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 179 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 275 1
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 125 1
Правительство Пензенской области - Губернатор Пензенской области - органы государственной власти 44 1
Правительство Свердловской области - Губернатор Свердловской области - органы государственной власти 84 1
Правительство Москвы - Москомархитектура - Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы 51 1
Администрация Омска 24 1
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 188 1
Правительство Приморского края - Губернатор Приморского края - органы государственной власти 30 1
Правительство Вологодской области - органы государственной власти 60 1
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 222 1
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 231 1
Минфин РФ - Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина России 10 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73717 13
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22004 12
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8804 12
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25552 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 9
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6718 9
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28945 9
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9439 8
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4017 7
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11193 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25689 5
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4851 5
Пропускная способность - Bandwidth 1832 4
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9513 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8966 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8468 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9611 3
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - 4,5G - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 389 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8783 3
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2182 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12728 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5185 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11591 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10530 2
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5405 2
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3080 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7702 2
Управляемость - Manageability 1955 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4951 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6329 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14995 2
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2213 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34029 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8941 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13024 2
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1302 2
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1103 2
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8477 2
USSD - Unstructured Supplementary Service Data - Стандартный сервис в сетях GSM 341 2
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4366 2
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 330 2
МегаФон 4G+/LTE-сеть 53 2
МегаФон Модем - МегаФон Роутер 28 1
МТС Планшет 21 1
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut SMSC - Bercut SMS Centre - Bercut mnSMS Centre - центр коротких сообщений 14 1
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut USSD Centre - Bercut mnUSSD Centre 15 1
Google YouTube - Видеохостинг 2911 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1655 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5905 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 695 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2900 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1537 1
Apple iPhone 6 4861 1
Apple iPhone 5 777 1
Apple iPad mini 425 1
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 527 1
Apple iPad Air - Серия планшетов 257 1
РЖД Транссиб - Транссибирская магистраль - Транссибирская железнодоржная магистраль - Великий Сибирский Путь 93 1
Microsoft Windows 2000 8679 1
МТС SIM-карты - МТС Абонент 142 1
Ермоленко Евгений 8 2
Матвиенко Роман 32 2
Сысоева Евгения 104 2
Дяблов Роман 11 1
Бретцер-Портнова Ирина 9 1
Гарцев Алексей 1 1
Седин Александр 3 1
Брыков Александр 3 1
Валяева Елизавета 72 1
Максименка Николай 17 1
Устинова Ольга 8 1
Копыл Владимир 8 1
Пинский Виктор 7 1
Радченко Елена 3 1
Шилин Владимир 4 1
Борисов Юрий 122 1
Тулаганов Руслан 21 1
Егоров Игорь 43 1
Логинов Александр 48 1
Шумейко Анна 20 1
Медведев Дмитрий 1664 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1329 30
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1722 25
Россия - ДФО - Приморский край - Уссурийск 137 18
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 751 15
Россия - РФ - Российская федерация 158157 14
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2991 10
Россия - ДФО - Приморский край - Шкотовский район - Шкотово 14 6
Россия - УФО - Свердловская область 1788 6
Россия - УФО - Екатеринбург 4317 6
Россия - ДФО - Хабаровский край 1005 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18771 5
Россия - ДФО - Приморский край - Надеждинский район - Вольно-Надеждинское 22 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46050 4
Россия - ДФО - Приморский край - Хасанский район - Краскино - Славянка 30 3
Россия - ДФО - Приморский край - Большой Камень 19 3
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1100 3
Россия - ДФО - Сахалинская область 1008 3
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1251 3
Россия - ДФО - Амурская область 861 3
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 1003 3
Россия - Восточная Сибирь 300 3
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Русский (остров) - Мост на остров Русский 68 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Новошахтинск 37 2
Россия - ДФО - Приморский край - Лучегорск 15 2
Россия - УФО - Свердловская область - Карпинск 7 2
Россия - УФО - Свердловская область - Сысертский городской округ - Сысерть 19 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Белоярский 45 2
Россия - УФО - Свердловская область - Североуральск 7 2
Россия - УФО - Свердловская область - Алапаевск 11 2
Россия - ДФО - Приморский край - Лесозаводск 26 2
Россия - ДФО - Приморский край - Ханкайский район - Камень-Рыболов - Новокачалинск 18 2
Россия - ДФО - Приморский край - Спасск-Дальний 17 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8212 2
Россия - СФО - Новосибирск 4694 2
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 960 2
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1033 2
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1271 2
Россия - ЦФО - Тамбовская область 618 2
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 676 2
Россия - ДФО - Магаданская область 491 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10536 11
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6785 8
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20407 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55061 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31951 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26004 5
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2665 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51316 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6987 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 3
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1829 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5323 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11445 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5732 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5323 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3179 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4378 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2971 2
Стихийные бедствия - Тропический циклон, Тропический шторм - Tropical Cyclone - Ураган, Hurricane - Тайфун, Typhoon - Смерч, Торнадо, Tornado - Буря 487 2
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1334 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6685 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5910 2
Экономический эффект 1215 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5977 2
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 764 2
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 891 1
Земельный кадастр - кадастровый инженер - землемер 53 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 744 1
Азартные игры - Казино - Игорный бизнес 333 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 933 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8372 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6370 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6953 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6415 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2954 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8543 1
Фулфилмент - Fulfillment - комплекс операций с момента оформления заказа покупателем и до момента получения им покупки 173 1
HoReCa - Общепит - Общественное питание - Catering - Public catering 159 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11439 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1090 1
Regnum - Регнум 112 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 202 3
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 615 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 1
