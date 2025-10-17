МТС полностью обновила сеть на территории крупнейшего транспортного хаба Приморья

МТС завершила очередной этап модернизации сети мобильной связи в Приморском крае. Компания провела в Артемовском городском округе рефарминг (перевод) базовых станций 3G в стандарт LTE. Это позволило расширить емкость сети и увеличить скорость мобильного интернета на территории крупнейшего логистического центра региона. В Артеме расположен международный аэропорт «Кневичи», через город проходит транспортный коридор «Приморье-1», Транссибирская магистраль и федеральная трасса «Уссури». Об этом CNews сообщили представители МТС.

Модернизация мобильной сети затронула 100% базовых станций МТС в Артеме. Это позволило ускорить передачу данных на территории всего городского округа в среднем на 25% и обеспечить доступ абонентов к технологии высококачественной передачи голоса VoLTE. Улучшенное качество сети МТС доступно для 108 тыс. жителей Артема во всех районах города.

Новые скорости интернета МТС позволяют с комфортом использовать банковские приложения и маркетплейсы, общаться и загружать видео в мессенджерах, смотреть фильмы в онлайн-кинотеатрах, а также удаленно учиться и работать. Наличие высокоскоростного интернета также поможет транзитным пассажирам и туристам, следующим в Находку, Большой Камень или Владивосток, оставаться на связи.

«МТС продолжает совершенствовать сеть и развивать цифровые сервисы на территории всех муниципальных образований Приморского края. В этом году мы уделили значительное внимание обновлению телеком-инфраструктуры на территории Артемовского городского округа. Проведенная модернизация позволяет обеспечить более высокие скорости мобильного интернета для наших абонентов. Также улучшенная сеть поможет эффективнее развивать на территории города инновационные цифровые решения - видеоаналитику, интернет вещей и облачные технологии для корпоративных клиентов», — сказала директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.