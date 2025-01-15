Аэродинамика Международный аэропорт Владивосток имени В. К. Арсеньева Кневичи Западные IATA: VVO, ICAO: UHWW
Аэродинамика и организации, системы, технологии, персоны:
|Ковширко Александр 3 3
|Трофимов Дмитрий 41 1
|Ушацкий Андрей 105 1
|Дмитриев Алексей 45 1
|Левыкин Андрей 14 1
|Богомолов Андрей 21 1
|Черемных Андрей 29 1
|Дашевская Марина 1 1
|Прозоровский Василий 40 1
|Исьянов Дмитрий 1 1
|Щербина Оксана 1 1
|Черненков Дмитрий 1 1
|Мишенин Дмитрий 2 1
|Чмутов Денис 1 1
|Макаров Сергей 12 1
|Семченко Александр 2 1
|ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 170 2
|РАМН РОНЦ им. Н.Н. Блохина - НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина ФГБУ 21 1
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