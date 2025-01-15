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Аэродинамика Международный аэропорт Владивосток имени В. К. Арсеньева Кневичи Западные IATA: VVO, ICAO: UHWW



15.01.2025 Международный аэропорт Владивосток запустил новую версию сайта 1
26.02.2024 Сервисы для удобства пассажиров в аэропорту Владивосток 2
23.01.2024 Искусственный интеллект: аэропорт Владивосток внедрил в работу виртуального оператора 2
25.09.2023 Аэропорт Владивосток запустил новый сервис «Автоматическая справочная» 2
16.05.2023 Международный аэропорт Владивосток подключился к российской системе розыска багажа 3
01.02.2023 Международный аэропорт Владивосток перешел на платформу «АИСТ» 3
06.09.2016 Две трети интернет-трафика «Мегафона» в дни ВЭФ сгенерировали LTE-устройства 1
31.03.2014 Аэропорт Владивостока: СЭД позволяет управлять не только документами, но и проектами 1
17.06.2013 Андрей Черемных - Государство положительно влияет на динамику рынка ИТ 1
20.05.2013 МТС улучшила качество связи на территории 2500 зданий 1
06.05.2013 «МегаФон» соединил каналом связи Владивостокскую таможню с таможенным постом в аэропорту приморской столицы 1
27.11.2012 Новый терминал аэропорта Владивосток прошел экзамен на "отлично" 2
09.10.2012 «Астерос» подготовил новый терминал аэропорта Владивостока к обслуживанию саммита АТЭС-2012 4
31.08.2012 «МегаФон» обеспечит участников саммита АТЭС во Владивостоке полным комплексом телекоммуникационных услуг 1
14.08.2012 «Техносерв» обеспечит пограничников обучающими комплексами 1
25.11.2008 «ВымпелКом» запустил сеть 3G во Владивостоке 1

Публикаций - 16, упоминаний - 27

Аэродинамика и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 8804 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12551 3
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 638 3
Samsung Electronics 10254 2
HP Inc. 5685 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 2
InterTrust - ИнтерТраст 328 1
МегаФон - Синтерра - Synterra 800 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 1
МегаФон Дальний Восток - МегаФон Дальневосточный филиал 53 1
Астерос Лабс 25 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 674 1
АКОС 68 1
ВымпелКом - Билайн Дальний Восток - Дальневосточный регион 42 1
БУХта - Buhta 87 1
НеоЛабс - NeoLabs 7 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 437 4
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 205 2
Терминал Владивосток 2 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 800 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Роснефть НК - нефтяная компания 514 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 282 1
Возрождение - Коммерческий банк 346 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 465 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 194 1
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 137 1
МЕГА ТРЦ - сеть торговых центров 41 1
Метрополис ТРК 53 1
Мариинский театр - Государственный академический 44 1
Русагро Группа Компаний 277 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 121 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
Ростех - Вертолеты России 168 1
ВТБ - ВТБ24 665 1
Акрихин - Фармацевтическая компания 36 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 292 1
Международный аэропорт Кольцово имени Акинфия Демидова 25 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 317 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 262 1
Башня Федерация 15 1
Marriott Hotels - Marriott Grand - Courtyard by Marriott - Marriott Vacation Club - Marriott Aurora - JW Marriott - Marriott Marquis 127 1
Holiday Inn - Холидей ИНН 85 1
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 92 1
Нижегородский метрополитен 7 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 335 1
Nordstar Tower - бизнес-центр 10 1
Swissotel - Свиссотель Красные Холмы 23 1
ОК Лужники - Олимпийский комплекс Лужники - БСА Лужники - Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 82 1
Аэропорты регионов УК 12 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1880 1
Visa International 1949 1
ИрАэро - Иркутские авиалинии - авиакомпания 3 1
Hilton Worldwide - Hilton Hotels & Resorts - Гостиничные Сети Хилтон 67 1
Уфа-Арена - Универсальная спортивная арена 3 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 904 1
Федеральное казначейство России 1772 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 583 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 1
ФСБ РФ - ФПС РФ - Федеральная пограничная служба Российской Федерации 46 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1037 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 262 1
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 142 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 1
Правительство Москвы - Департамент финансов 32 1
ФСБ РФ - УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 151 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 258 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 7
Транспорт - Аэропорт - Цифровая трансформация аэропортов - Системы управления аэропортами - Airport management systems - аэрологистика - aerologistics 506 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27844 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 4
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8123 3
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure - коммутационные кабели - патч-корд 518 3
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9329 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12186 3
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6443 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8555 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19279 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3726 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20598 2
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2514 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 2
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4023 2
Service level - Уровень сервиса - Уровень обслуживания 543 2
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5664 2
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1242 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12510 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4751 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1064 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3208 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3685 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12517 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4022 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4665 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24449 1
HSCSD - High Speed CSD - улучшенная версия обычного модемного соединения для сетей GSM 260 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8457 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7619 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13100 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10961 1
InterTrust - CompanyMedia 157 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1006 1
Apple iPad 3860 1
Астерос Контакт Авиа 18 1
Астерос Бизнес Контакт 28 1
МегаФон СФПКСС - федеральная подсистема конфиденциальной сотовой связи 2 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 830 1
Ковширко Александр 3 3
Трофимов Дмитрий 41 1
Ушацкий Андрей 105 1
Дмитриев Алексей 45 1
Левыкин Андрей 14 1
Богомолов Андрей 21 1
Черемных Андрей 29 1
Дашевская Марина 1 1
Прозоровский Василий 40 1
Исьянов Дмитрий 1 1
Щербина Оксана 1 1
Черненков Дмитрий 1 1
Мишенин Дмитрий 2 1
Чмутов Денис 1 1
Макаров Сергей 12 1
Семченко Александр 2 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1574 14
Россия - РФ - Российская федерация 144195 9
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1158 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 5
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2667 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1562 3
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1776 3
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1116 2
Россия - ДФО - Приморский край - Уссурийск 122 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1137 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Русский (остров) - Мост на остров Русский 64 2
Беларусь - Белоруссия 5638 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2955 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика 571 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика 594 1
Россия - ДФО - Приморский край - Артём 36 1
Швейцария - Женева 326 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 870 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1872 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17365 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Геленджик 127 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Кольцово 65 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1466 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1152 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1952 1
Узбекистан - Республика 1726 1
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Армения - Республика 2280 1
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Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 926 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1688 12
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Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 4
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M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4475 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14315 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3646 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2185 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5972 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6958 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3544 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5962 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 879 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 676 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4949 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5346 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2388 1
Indoor реклама - Внутренняя реклама - Вид рекламы размещаемой на стационарной основе внутри помещений общественного назначения 127 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2365 1
Транспорт общественный - Метрополитен - подземка, metro, subway, underground 572 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1720 1
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 924 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3140 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон 1026 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 310 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 170 2
РАМН РОНЦ им. Н.Н. Блохина - НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина ФГБУ 21 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 87 5
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 90 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 711 1
Best Office Awards 3 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1214 1
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