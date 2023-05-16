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Международный аэропорт Владивосток подключился к российской системе розыска багажа

Аэропорт Владивосток подключился к российской системе розыска багажа «BAGS поиск». Цель системы – оптимизировать процесс розыска багажа и сделать ее независимой от западных ИТ-решений. Об этом CNews сообщили представители АО «Международный аэропорт Владивосток».

«BAGS поиск» – собственная разработка управляющей компании «Аэропорты регионов», призванная заменить зарубежные аналоги в ситуации санкционных ограничений. «BAGS поиск» позволяет создавать и обмениваться заявками на розыск багажа, организовывать его досылку, осуществлять ручной и автоматический поиск, рассылать уведомления и формировать отчеты. Для удобства российских пользователей в системе реализован русскоязычный интерфейс.

Александр Ковширко, начальник службы по информационным технологиям Международного аэропорта Владивосток: «Год назад, в условиях санкций, мы оказались без нужных для нас инструментов для поиска утерянного багажа пассажиров. Сегодня отечественная система «BAGS поиск» дает аэропортам важный инструмент, при помощи которого процесс розыска багажа становится быстрее и результативнее. BAGS превосходит зарубежные аналоги, что не мало важно. Теперь мы можем быть уверены, что в случае утери багажа пассажиров аэропорт Владивосток без проблем сможет его найти».

На сегодняшний день сервисом «BAGS поиск» пользуются более 40 аэропортов и 10 авиакомпаний России, Белоруссии, Армении, среди которых ведущие игроки рынка пассажирских авиаперевозок. Сеть пользователей системы при этом продолжает расширяться. С помощью «BAGS поиск» владельцам уже возвращено свыше 25 тыс. единиц утерянного багажа.

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В январе-апреле 2023 г. услугами Международного аэропорта Владивосток воспользовались 647 тыс. пассажиров. Маршрутная сеть насчитывает более 35 направлений, полеты по которым совершают более 15 российских и зарубежных авиакомпаний.

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