Международный аэропорт Владивосток перешел на платформу «АИСТ»

Аэропорт Владивосток перешел на отечественную систему общего доступа АИС ОВП к аэропортовой инфраструктуре – платформу «АИСТ», разработанную резидентом Фонда «Сколково», компанией «Неолабс». Об этом CNews сообщили представители АО «Международный аэропорт Владивосток».

Воздушная гавань столицы Дальневосточного Федерального Округа, в условиях роста статуса региона в целом и города Владивосток в частности, требует особого подхода к защищенности, качеству и надежности производственных процессов, гарантирующих стабильную работу транспортного узла.

Денис Чмутов, и.о. генерального директора АО «Международный аэропорт Владивосток»: «Международный Аэропорт Владивосток, понимая свою роль в транспортной доступности и развитии стратегического региона, в целях обеспечения технологического суверенитета аэропорта от иностранного программного обеспечения планомерно реализовывает стратегию его импортозамещения. И одним из наиболее сложных и трудных шагов в рамках этого процесса был перевод аэропорта на отечественную систему общего доступа АИС ОВП к аэропортовой инфраструктуре – платформу “АИСТ”, разработанную резидентом Фонда “Сколково”, компанией “Неолабс”».

Аэропорт ответственно подошел к этому процессу, понимая всю важность и сложность проекта: подготовка к переходу, тестирование работоспособности платформы с различными АИС ОВП, встраивание ее в архитектуру информационных систем аэропорта, велись на протяжении большей части 2022 г. Эти мероприятия позволили заблаговременно, планомерно, организовать работы по миграции 60 рабочих мест стоек регистрации и выхода на посадку, безболезненно перейти на новое программное обеспечение и пройти один из самых напряженных периодов в году, новогодние праздники, без сбоев и падения качества пассажирских сервисов.

Внедрение платформы позволило качественно улучшить работу и эксплуатацию смежных производственных систем. Так, за счет объединения ПО «АИСТ» с системой контроля доступа пассажиров ПО «Спецконтроль», удалось исключить применение дополнительных аппаратных модулей на выходах на посадку (необходимых ранее для работы системы контроля доступа пассажиров с иностранными CUTE/CUPPS-платформами), исключить использование BSM-телеграмм для контроля за наличием у пассажира подозрительного багажа в ПО «Спецконтроль».

Не менее важным является подготовка ИТ-ландшафта производственных систем аэропорта для последующего внедрения передовых информационных технологий, в первую очередь – биометрических. Текущая архитектура систем «АИСТ» и «Спецконтроль», реализованная в аэропорту, предполагает возможность подключения провайдера биометрических данных для их использования в данных системах без необходимости структурного изменения программного обеспечения. Постепенный переход к безбумажному прохождению пассажирами формальных процедур проверок в аэропорту на базе их биометрических данных должен не только стимулировать рост удовлетворенности и удобства от процесса пассажирской перевозки, но и повысить уровень безопасности в аэровокзальном комплексе».

Мобильное приложение как главная точка формирования клиентского опыта ПО

Александр Семченко, генеральный директор ООО «Неолабс»: «Системы класса CUTE/CUPPS задействованы в процессах обслуживания пассажиров на стойках регистрации и выходах на посадку, а значит, напрямую влияют на непрерывность и стабильность услуг, оказываемых аэропортом авиакомпаниям, критичных для бизнеса и тех и других. Именно поэтому замена поставщика платформы для аэропорта – процесс болезненный и сопряженный с большими рисками, как финансовыми, так и репутационными. Мы благодарны аэропорту Владивосток за оказанное высокое доверие, за самоотдачу и поддержку аэропортовых служб, благодаря которым нам совместно удалось реализовать столь непростой процесс миграции без эксцессов, сбоев и с сохранением высокого уровня качества обслуживания пассажиров».

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Резидент Фонда «Сколково» компания ООО «Неолабс» является разработчиком производственных программных решений для отрасли гражданской авиации, специализируясь на системах обслуживания пассажиров и являясь участником рынка систем информирования, систем учета электронных посадочных талонов и контроля перемещения пассажиров, а также систем общего доступа приложений авиакомпаний к инфраструктуре аэропорта (CUTE/CUPPS) на рынке России. Решения компании представлены более чем в 30 аэропортах России, среди которых Шереметьево, Домодедово, Пулково, Сочи, Краснодар, Калининград, Уфа, Владивосток, Хабаровск и др. Программные продукты компании эксплуатируются и в ближнем зарубежье – в аэропортах Узбекистана и Белоруссии.

Международный аэропорт Владивосток. В 2022 г. услугами аэропорта воспользовались 2,118 млн пассажиров. Маршрутная сеть насчитывает более 35 направлений, полеты по которым совершают более 15 российских и зарубежных авиакомпаний.