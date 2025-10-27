Получите все материалы CNews по ключевому слову
Чмутов Денис
СОБЫТИЯ
|27.10.2025
|Международный аэропорт Владивосток ввел в эксплуатацию новое орнитологическое оборудование 1
|01.02.2023
|Международный аэропорт Владивосток перешел на платформу «АИСТ» 1
Чмутов Денис и организации, системы, технологии, персоны:
|Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3217 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1395462, в очереди разбора - 732045.
Создано именных указателей - 184916.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.