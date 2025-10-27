Разделы

Чмутов Денис


СОБЫТИЯ


27.10.2025 Международный аэропорт Владивосток ввел в эксплуатацию новое орнитологическое оборудование 1
01.02.2023 Международный аэропорт Владивосток перешел на платформу «АИСТ» 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Чмутов Денис и организации, системы, технологии, персоны:

НеоЛабс - NeoLabs 7 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 463 1
Аэродинамика - Международный аэропорт Владивосток имени В. К. Арсеньева - Кневичи Западные - IATA: VVO, ICAO: UHWW 20 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 223 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 354 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3217 1
Транспорт - Аэропорт - Цифровая трансформация аэропортов - Системы управления аэропортами - Airport management systems - аэрологистика - aerologistics 545 1
IATA CUPPS - Common Use Passenger Processing Systems - отраслевой стандарт обработки пассажирской информации 5 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2190 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12232 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22599 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71934 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2657 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1412 1
Семченко Александр 2 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1222 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1552 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1214 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1674 1
Узбекистан - Республика 1857 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2169 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2906 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1683 1
Беларусь - Белоруссия 5994 1
Россия - РФ - Российская федерация 154966 1
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 972 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1810 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2833 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5909 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20109 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1797 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1395462, в очереди разбора - 732045.
Создано именных указателей - 184916.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

