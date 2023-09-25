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Аэропорт Владивосток запустил новый сервис «Автоматическая справочная»

Международный аэропорт Владивосток запустил новый сервис «Автоматическая справочная». Справочная система работает c использованием современных технологий распознавания речи и предназначена для комфорта пассажиров.

Сервис «Автоматическая справочная» работает в круглосуточном режиме. По запросу клиента сервис-бот (автоматическая справочная) проинформирует пассажира об актуальном расписании и статусе рейсов, подскажет, куда обратиться при возникновении вопросов по авиабилетам, расскажет, как работает парковка и проконсультирует об услугах аэропорта. В случае необходимости сервис-бот задаст уточняющие вопросы и переведет пассажира на оператора справочной службы.

Александр Ковширко, начальник службы по информационным технологиям Международного аэропорта Владивосток, сказал: «Внедрение сервиса «Автоматическая справочная» предназначено для сокращения времени получения необходимой информации клиентом. Сервис сформирован на базе технологий распознавания и синтеза речи. Он обеспечивает обработку входящих звонков клиентов в голосовом автоматическом режиме и предоставляет ответы. Также наш сервис предоставляет возможность прослушать запись разговоров и проанализировать статистику по звонкам. Автоматическая справочная позволяет улучшить, а главное ускорить обслуживание клиентов в аэропорту Владивосток».

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