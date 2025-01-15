Международный аэропорт Владивосток запустил новую версию сайта

Международный аэропорт Владивосток запустил новую версию корпоративного сайта, который отличается своей функциональностью и новым дизайном. Об этом CNews сообщили представители аэропорта Владивосток.

Новый сайт аэропорта Владивосток ориентирован в первую очередь на пассажиров и отличается кардинально иным способом подачи контента. Информация структурирована на основе анализа сценариев поведения пользователей и учитывает основные запросы пассажиров и гостей аэропорта - вылет, прилет и пересадка.

Лаконичное дизайн-решение позволяет посетителям быстро переходить к ключевым разделам и получать подробную информацию о каждом этапе путешествия. Разделы сайта содержат информацию о расписании и статусе выполнения рейсов, сервисах и услугах в аэропорту, о порядке предполетных и послеполетных процедур, а также магазинах, кафе и возможностях отдыха в аэропорту.

Отдельный раздел был создан для туристов Приморского края. В нем можно найти информацию о достопримечательностях Владивостока, выбрать место, где остановиться или куда сходить, чтобы попробовать блюда дальневосточной кухни.

Адаптивная верстка позволяет просматривать сайт на различных устройствах – от мобильных телефонов и планшетов до широкоформатных мониторов. Для обеспечения наиболее удобной работы версии для слабовидящих предусмотрено использование индивидуальных настроек.