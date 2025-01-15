Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

Международный аэропорт Владивосток запустил новую версию сайта

Международный аэропорт Владивосток запустил новую версию корпоративного сайта, который отличается своей функциональностью и новым дизайном. Об этом CNews сообщили представители аэропорта Владивосток.

Новый сайт аэропорта Владивосток ориентирован в первую очередь на пассажиров и отличается кардинально иным способом подачи контента. Информация структурирована на основе анализа сценариев поведения пользователей и учитывает основные запросы пассажиров и гостей аэропорта - вылет, прилет и пересадка.

Лаконичное дизайн-решение позволяет посетителям быстро переходить к ключевым разделам и получать подробную информацию о каждом этапе путешествия. Разделы сайта содержат информацию о расписании и статусе выполнения рейсов, сервисах и услугах в аэропорту, о порядке предполетных и послеполетных процедур, а также магазинах, кафе и возможностях отдыха в аэропорту.

Михаил Волков, Fplus: ИТ-производители должны играть на упреждение, а не соответствовать требованиям
Импортонезависимость

Отдельный раздел был создан для туристов Приморского края. В нем можно найти информацию о достопримечательностях Владивостока, выбрать место, где остановиться или куда сходить, чтобы попробовать блюда дальневосточной кухни.

Адаптивная верстка позволяет просматривать сайт на различных устройствах – от мобильных телефонов и планшетов до широкоформатных мониторов. Для обеспечения наиболее удобной работы версии для слабовидящих предусмотрено использование индивидуальных настроек.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Денис Хадасков, HD Tech: Платформы автоматизации разработки станут одним из трендов 2025 года

Из-за хакерской атаки северная столица может остаться без новых серверов

Георгий Джабиев, T1 Облако: Надежность решений зависит не от технологий, а от подхода к организации ИТ-инфраструктуры

Ozon начал продавать автомобили в лизинг

Тренды ML-разработки, R&D и Bare Metal: как меняются облачные технологии для бизнеса

«Яндекс» готовится открыть российским программистам доступ к своему «убийце» GitLab

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Лучшие роботы-пылесосы начала 2025 года: выбор ZOOM

Где легально читать и скачивать книги в 2025 году: онлайн-библиотеки с бесплатным доступом

Лучшие смартфоны до 30 000 рублей: что можно купить в 2025 году

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще