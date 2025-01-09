Москва САО Молжаниновский район
Москва и организации, системы, технологии, персоны:
|Богданов Кирилл 112 3
|Черемных Андрей 29 2
|Куртеев Валентин 5 2
|Корнеев Сергей 84 1
|Щербина Александр 6 1
|Андреева Екатерина 48 1
|Миляева Татьяна 3 1
|Дегтярев Алексей 57 1
|Бойко Александр 24 1
|Лемешева Татьяна 7 1
|Романовский Сергей 6 1
|Вахонин Андрей 1 1
|Оглоблина Марина 4 1
|Селин Александр 1 1
|Violante Francesco - Виоланте Франческо 10 1
|Собянин Сергей 381 1
|Ликсутов Максим 113 1
|Овчинский Владислав 228 1
|Гарбузов Анатолий 46 1
|N+1 - Издание 158 2
|CNews RND - R&D.CNews 2273 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 394 1
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 1
|МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 231 1
|ДГУ - Дагестанский государственный университет 72 1
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