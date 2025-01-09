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Индексная книга (каталог) CNews*
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Москва САО Молжаниновский район

Москва - САО - Молжаниновский район


09.01.2025 Три промышленных технопарка построили в 2024 г. по городской программе 1
13.05.2024 Более 16 тыс. рабочих мест появится на современных производствах благодаря городской программе 1
12.03.2024 Аналитика МТС: ежемесячное количество пользователей Telegram в России превысило 85 млн человек 1
16.02.2017 «Яндекс» выяснил, какие районы Москвы подходят для жизни и развлечений 1
19.09.2016 «Аэрофлот» построил новый модульный ЦОД вместе с «Техносервом» и HPE 1
19.09.2016 «Техносерв» построил «Аэрофлоту» ЦОД 1
20.12.2013 ИТ в авиации: тренды для трех составляющих 1
17.06.2013 Андрей Черемных - Государство положительно влияет на динамику рынка ИТ 1
16.11.2011 «Техносерв» создал ситуационный центр для «Аэрофлота» 1
11.01.2010 Совокупный объем электронных торгов в B2B-Center достиг 507 млрд руб. 1
22.04.2009 В системе B2B-Center проведен конкурс на строительство подстанции «Молжаниновка» 1
19.12.2007 Цифровые карты России: экспертиза R&D.CNews. Часть 4. Аэропорт "Молжаниновский" 1
02.10.2007 Цифровые карты России: экспертиза R&D.CNews. Часть 1 1
11.08.2005 Москва создает пять ИТ-зон 1
10.08.2005 В Москве статус ОЭЗ получат пять крупных территорий 1
15.07.2005 В Москве заложена первая частная электростанция 1

Публикаций - 16, упоминаний - 16

Москва и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7339 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12552 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 3
HPE - Hewlett Packard Enterprise 625 2
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 638 2
РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 222 2
МегаФон 8805 1
SAP SE 5277 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1633 1
SITA - Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques 124 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 918 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 674 1
Цифра ГК 2426 1
Amadeus IT Group - Amadeus Global Travel Distribution - Amadeus Global Hotel Group - Amadeus Leisure Group - Амадеус Россия - Амадеус-ИТ - Амадеус – Информационные технологии 92 1
Siemens Digital Industries Software - Siemens PLM Software - Siemens DIS - Siemens Industry Automation Division - Siemens Automation and Drives - Siemens A&D UGS PLM Software - UGS Corp - Tecnomatix - US Data - Tesis PLMware 119 1
Google LLC 11775 1
Астерос Лабс 25 1
Siemens AG - Siemens Group 2589 1
Telegram Group 1983 1
Meta Platforms - Facebook 4438 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 800 5
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 437 5
Ростех - Вертолеты России 168 2
ЗИЛ АМО - Завод имени И. А. Лихачёва 38 2
Трансаэро - авиакомпания 59 2
Orenair - Икар авиакомпания - Pegas Fly 3 2
Аэрофлот - Россия ГТК Авиакомпания - Донавиа - Аэрофлот-Дон 12 2
Нагатино-ЗиЛ Технопарк 4 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
ГПБ - Газпромбанк 1084 1
Русагро Группа Компаний 277 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 336 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 211 1
Мосэнерго ПАО 128 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 337 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 121 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 270 1
ВТБ - ВТБ24 665 1
Акрихин - Фармацевтическая компания 36 1
РЖД СЖД - Северная железная дорога - Ярославская железная дорога 18 1
Силовые машины 111 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 292 1
Аэродинамика - Международный аэропорт Владивосток имени В. К. Арсеньева - Кневичи Западные - IATA: VVO, ICAO: UHWW 16 1
Ростех - Вертолеты России - НЦВ Миля и Камов - Национальный центр вертолётостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова - Миля ОКБ - Московский вертолетный завод имени М.Л. Миля - Камов Конструкторское бюро - Ухтомский вертолётный завод 53 1
РЖД МЖД - Савёловская железная дорога - Савеловский вокзал 11 1
Аэродинамика - Международный аэропорт Сочи имени В.И. Севастьянова - ИАТА: AER, ИКАО: URSS 42 1
Башня Федерация 15 1
Абрамцево - Государственный историко-художественный и литературный музей-заповедник 3 1
Дорогобужкотломаш 1 1
Nordstar Tower - бизнес-центр 10 1
Черемушки 55 1
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации 71 1
ОЭЗ Технополис Москва - ОЭЗ Алабушево - Особая экономическая зона 146 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 5
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 457 2
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 354 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 751 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 566 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 8
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ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1435 3
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MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 2
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9598 2
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5664 2
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2559 2
Чиллер - Система чиллер-фанкойл - водоохлаждающая машина 96 2
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1788 2
Видеокамера - Camcorder 2263 2
Транспорт - Аэропорт - Цифровая трансформация аэропортов - Системы управления аэропортами - Airport management systems - аэрологистика - aerologistics 506 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1699 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 1091 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24120 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50399 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4670 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4023 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2150 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1309 1
Астерос Контакт Авиа 18 2
Астерос Бизнес Контакт 28 2
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 414 2
Apple iPad 3860 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2748 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 881 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 497 1
Siemens Teamcenter 66 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4970 1
МТС Big Data 265 1
МТС Стрим - Stream - МТС Маркетолог - МТС ADS - МТС DSP - МТС Demand Side Platform - Trading Desk 24 1
Dassault Systemes - BoostAerospace 3 1
WhatsApp Messenger 1081 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 769 1
МТС Стрим - Stream - МТС Маркетолог - AdTech-контур МТС 65 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Инвестиционный портал Москвы 25 1
Богданов Кирилл 112 3
Черемных Андрей 29 2
Куртеев Валентин 5 2
Корнеев Сергей 84 1
Щербина Александр 6 1
Андреева Екатерина 48 1
Миляева Татьяна 3 1
Дегтярев Алексей 57 1
Бойко Александр 24 1
Лемешева Татьяна 7 1
Романовский Сергей 6 1
Вахонин Андрей 1 1
Оглоблина Марина 4 1
Селин Александр 1 1
Violante Francesco - Виоланте Франческо 10 1
Собянин Сергей 381 1
Ликсутов Максим 113 1
Овчинский Владислав 228 1
Гарбузов Анатолий 46 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43159 11
Россия - РФ - Российская федерация 144197 10
Москва - ЮЗАО - Бутово - Северное Бутово - Южное Бутово 59 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7423 3
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 837 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1563 2
Россия - ЦФО - Ярославская область 849 2
Москва МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 294 2
Россия - ЦФО - Московская область - Пушкино - Пушкинский городской округ 99 2
Россия - ЦФО - Московская область - Серпуховский район - Серпухов 135 2
Россия - ЦФО - Московская область - Люберецкий район - Люберцы - Томилино 25 2
Москва - ЦАО - Таганский район - муниципальный округ Таганский 70 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 1
Европа 21767 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2490 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1004 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 1
Турция - Турецкая республика 2351 1
Украина 7608 1
Испания - Королевство 3706 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1494 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 411 1
Швейцария - Женева 326 1
Россия - ЦФО - Московская область - Химкинский район - Химки 158 1
Россия - ЦФО - Московская область - Мытищинский муниципальный район - Мытищи 202 1
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 352 1
Россия - ЦФО - Московская область - Солнечногорск 116 1
Россия - ЦФО - Московская область - Павловский Посад 40 1
Москва - ЗАО - Солнцево - Солнцевский район 27 1
Россия - ЦФО - Московская область - Пирогово - Пироговское водохранилище 10 1
Москва - ЮАО - Даниловский район - Даниловская набережная - Новоданиловская набережная - Словущинская набережная 12 1
Москва - ЗАО - Рублёвское шоссе - Рублёво-Успенское шоссе А106 - Рублёвка - Звенигородский тракт - Царская дорога или дорога царей богоизбранных 47 1
Москва - СВАО - Медведково - Южное Медведково - Северное Медведково 31 1
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Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград - Мамаев курган 14 1
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Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1898 3
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 924 3
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2899 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51003 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2916 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4475 2
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Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4360 1
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Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1309 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 676 1
Ветеринария - Veterinary medicine - отрасль науки, которая занимается лечением животных 88 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6153 1
Энергетика - Energy - Energetically 5082 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1584 1
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Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2925 1
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CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
Медиалогия 30 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 231 1
ДГУ - Дагестанский государственный университет 72 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1214 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 711 1
Best Office Awards 3 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 87 1
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