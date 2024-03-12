Аналитика МТС: ежемесячное количество пользователей Telegram в России превысило 85 млн человек

МТС сообщила о том, что ее рекламная вертикаль МТС Ads проанализировала использование мессенджера Telegram в России в четвертом квартале 2023 г. на базе обезличенных больших данных (Big Data) МТС.

Ежемесячное количество пользователей Telegram в конце четвертого квартала 2023 г. превысило 85 млн человек. Это на 10% выше показателя соответствующего периода 2022 г. Telegram остается второй по популярности платформой в РФ после WhatsApp*, однако рост ежемесячного количества пользователей этого мессенджера год к году был ниже – 8%.

Больше 70% пользователей используют Telegram активно: в четвертом квартале 2023 г. 63% абонентов заходили на платформу больше 25 раз в месяц. Еще 8% пользователей заходят в мессенджер от 15 до 25 раз в месяц. Больше всего пользователей заходит в Telegram c 12 до 14 часов по местному времени.

Стоит отметить, что с момента блокировки в марте 2022 г. ежемесячное количество пользователей Instagram* снизилось на 35%. Тот же показатель Facebook* снизился на 77%**. Блокировка повлияла на переход пользователей в другие социальные сети, которые предлагают схожие возможности, в том числе, в Telegram – ежемесячное количество его пользователей с марта 2022 г. выросло более чем на 30%. Это связано с тем, что Telegram из обычного мессенджера стал универсальной платформой, которая дает возможность не только обмениваться сообщениями, но и создавать публичные каналы с возможностью комментирования, чаты и истории.

Топ-5 регионов с самой большой долей ежемесячной аудитории Telegram от всего населения региона в России: Магаданская область – 70%; Республика Саха (Якутия) – 67%; Санкт-Петербург – 65%

На четвертом месте оказались Камчатский край, Амурская область, Ямало-Ненецкий автономный округ и Чеченская Республика – в этих регионах 61% населения ежемесячно пользуется мессенджером Telegram.

Пятое место разделили между собой Мурманская область, Республика Алтай, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Москва, Сахалинская область, Республика Хакасия, Чукотский автономный округ – мессенджером пользуется 60% населения этих регионов.

Доля пользователей Telegram в Москве – 60%, она заняла пятое место в рейтинге регионов с самой большой долей пользователей Telegram в России. Доля пользователей Telegram в Московской области – 53%. Больше всего пользователей в Москве и Московской области заходят в мессенджер в период с 13 до 15 часов дня.

Самое большое количество уникальных пользователей Telegram в декабре 2023 года было зафиксировано в районах Сосенское, Марьино, Южное Бутово, Раменки и Хорошево-Мнёвники, а самое маленькое – в Роговском, Молжаниновском, Щербинке, Троицке и Восточном.

Доля пользователей Telegram в Санкт-Петербурге – 65%, он лидирует среди городов-миллионников по использованию платформы. В Ленинградской области доля пользователей – 56%. Петербуржцы чаще всего заходят в Telegram в обед – в период с 13 до 14 часов.

Самое большое количество уникальных пользователей Telegram в декабре 2023 г. было зафиксировано в Приморском, Выборгском, Невском, Калининском и Красносельском районах, а самое маленькое – в Колпинском, Петроградском, Петродворцовом, Курортном и Кронштадтском.

Исследование проведено на основе обезличенной Big Data МТС, сделана экстраполяция результатов анализа обезличенных агрегированных данных на все население России.

В ходе исследования МТС Ads рассмотрела такие показатели как среднемесячный охват, частотность пользования, время входа в мессенджер и долю пользователей Telegram от всего населения регионов РФ за четвертый квартал 2023 г.

Рекламная вертикаль МТС занимается разработкой передовых AdTech и MarTech-решений на основе технологий Big Data и AI. Среди ключевых продуктов — платформа для самостоятельного запуска рекламы «МТС Маркетолог», платформа для рассылки сообщений МТС Omnichannel, DSP для запуска programmatic-рекламы, а также рекламная биржа (AdEx) и SSP.

* принадлежит Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в России.

** сравнивались показатели февраля 2022 г. и декабря 2023 г., февраль 2022 года – последний полноценный месяц работы социальных сетей Instagram и Facebook. Блокировка Facebook произошла 4 марта 2022 г, блокировка Instagram – 14 марта 2022 г.