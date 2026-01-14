Разделы

МТС Экосистема МТС МТС Стрим Stream МТС Маркетолог МТС Omnichannel


МТС OmniChannel - платформа омниканального маркетинга 

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


14.01.2026 Erion объявила о реорганизации «МТС Adtech» в акционерное общество 1
21.03.2024 Казанцы стали первыми в рейтинге пользователей Telegram 1
20.03.2024 Нижегородцы вошли в топ-10 жителей российских городов по использованию Telegram 1
14.03.2024 Челябинск вошел в топ-10 городов России по использованию Telegram 1
14.03.2024 Жители Якутии стали вторыми в России по проникновению Telegram 1
14.03.2024 Петербург вошел в топ-3 российских регионов по использованию Telegram 1
14.03.2024 Пермь вошла в топ-10 городов по числу пользователей Telegram 1
13.03.2024 Больше половины кировчан постоянно пользуются Telegram 1
12.03.2024 Аналитика МТС: ежемесячное количество пользователей Telegram в России превысило 85 млн человек 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

МТС и организации, системы, технологии, персоны:

Telegram Group 2605 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14392 8
Meta Platforms - Facebook 4543 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18411 9
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5147 8
AdTech - Programmatic advertising - Алгоритмическое размещение рекламы - Программатик - Способ закупки таргетированной digital-рекламы - Real-Time Bidding, RTB - Торг в реальном времени - Demand Side Platform, DSP - Supply Side Platform, SSP 305 8
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8768 8
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8473 8
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8139 8
DSP - Digital Signal Processor - Процессор цифрового сигнала - Digital Signal Processing - Технология обработки цифровых сигналов 343 8
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7429 8
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1212 6
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5888 6
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2637 6
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3078 6
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1391 6
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12292 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23040 6
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28945 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57452 6
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17142 6
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6170 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73540 6
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1600 6
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5727 5
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11325 2
МТС - Экосистема МТС - МТС Стрим - Stream - МТС Маркетолог - AdTech-контур МТС 142 8
МТС - Экосистема МТС - МТС Стрим - Stream - МТС Маркетолог - МТС ADS - МТС DSP - МТС Demand Side Platform - Trading Desk 37 8
МТС Big Data 312 7
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 879 2
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1221 2
Россия - РФ - Российская федерация 157671 8
Беларусь - Белоруссия 6051 6
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1085 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18699 5
Россия - ДФО - Магаданская область 488 4
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1025 3
Россия - СФО - Хакасия Республика 555 3
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1436 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45930 3
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 580 3
Россия - ДФО - Амурская область 858 3
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 958 3
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 438 3
Россия - СЗФО - Мурманская область 729 3
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1319 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Выборгский район 112 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Колпино - Колпинский район 91 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Петродворцовый район - Петродворец 48 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3290 2
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1319 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2684 2
Россия - ДФО - Сахалинская область 997 2
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 665 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3228 1
Москва - ЮВАО - Марьино 69 1
Москва - САО - Молжаниновский район 17 1
Москва - ЮЗАО - Бутово - Северное Бутово - Южное Бутово 59 1
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 455 1
Москва - Новомосковск - Щербинка 37 1
Москва - СЗАО - Хорошёво-Мнёвники 12 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8178 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика 688 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4303 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1603 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1241 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1453 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3400 1
Россия - УФО - Челябинская область 1405 1
Россия - Южный Урал - Южно-Уральский регион 283 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2125 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10535 8
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5977 6
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 644 2
Санаторно-курортное лечение - Санатории - Курорты 308 2
