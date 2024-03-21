Казанцы стали первыми в рейтинге пользователей Telegram

МТС проанализировала использование мессенджера Telegram в России в IV квартале 2023 г. на базе обезличенной Big Data МТС. Первое место среди городов-миллионников по использованию платформы Казань делит с Петербургом, а по востребованности мессенджера по стране занимает седьмое место. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По данным МТС Ads, доля пользователей Telegram в Казани — 65%, это наибольший показатель среди городов-миллионников. В целом по Татарстану доля меньше — 58%. Как отмечают аналитики, пользователи чаще всего заходят в мессенджер во время обеда: в интервале с 13 до 14 часов.

По популярности Telegram в регионе на одной позиции с Татарстаном расположились Дагестан, Адыгея и Калининградская область. А в лидерах этого рейтинга - Магаданская область (70%), Саха (Якутия) (67%) и Санкт-Петербург (65%), как город федерального значения.

Авторы исследования подчеркивают, что ежемесячное количество пользователей Telegram по стране в конце IV квартала 2023 г. превысило 85 млн человек. Это на 10% выше аналогичного периода в 2022 г. Больше 70% россиян используют мессенджер активно: в IV квартале 2023 г. 63% абонентов заходили на платформу больше 25 раз в месяц.

Исследование проведено на основе обезличенной Big Data МТС, сделана экстраполяция результатов анализа обезличенных агрегированных данных на все население России.

В ходе исследования МТС Ads рассмотрела такие показатели как среднемесячный охват, частотность пользования, время входа в мессенджер и долю пользователей Telegram от всего населения регионов России за IV квартал 2023 г.

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Рекламная вертикаль МТС занимается разработкой передовых AdTech и MarTech-решений на основе технологий Big Data и ИИ. Среди ключевых продуктов — платформа для самостоятельного запуска рекламы МТС Маркетолог, платформа для рассылки сообщений МТС Omnichannel, DSP для запуска programmatic-рекламы, а также рекламная биржа (AdEx) и SSP.

Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России и Белоруссии услугами мобильной связи МТС пользуются более 86 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 81-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 13 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 15 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4400 магазинов в России.