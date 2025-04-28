«Ситидрайв» добавил десятки новых зеленых зон в Московской области

«Ситидрайв» объявил о расширении зоны покрытия в Московской области, охватив районы в радиусе до 30 км от центра столицы. Теперь пользователи сервиса смогут воспользоваться каршерингом в густонаселенных локациях ближнего Подмосковья, а также вблизи станций МЦД. Об этом CNews сообщили представители «Ситидрайва».

В ближайшее время в каршеринг-сервисе запланировано крупное обновление зеленых зон, которое пройдет в несколько стадий. В рамках первого этапа стали доступны новые зоны в следующих направлениях: Юго-запад: территории в Новой Москве, инновационный центр «Сколково» и поселок Заречье; Северо-запад: увеличении зоны в Зеленограде и Молжаниновском районе, новые зоны в Химках (Новогорск) и Красногорске (Сабурово); Север: расширение зон в Пушкино и Акулово; Юго-восток: Люберцы (значительно расширена зона в поселке Октябрьский) и столичный район Капотня; Юг: расширены зоны в Видном и Подольске.

Помимо этого, «Ситидрайв» расширил зону покрытия у станций МЦД D3 и D4, что упростит пересадки на скоростной рельсовый транспорт. Также, в связи с вводом в эксплуатацию новых жилых комплексов и укрупнением зон жилой застройки, проведены локальные улучшения покрытия, например, в поселке Путилково. Все изменения уже доступны в приложении «Ситидрайв».

«Одна из наших главных задач – сделать так, чтобы пользователь мог быстро взять комфортный ему автомобиль и отправиться по делам. Поэтому мы рады сообщить о появлении новых зеленых зон в Московской области. Уверены, что поездки станут еще удобнее», — отметил Эдуард Мингажев, генеральный директор «Ситидрайва».