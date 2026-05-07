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Россия ЦФО Московская область Подольский район Подольск
СОБЫТИЯ
|07.05.2026
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«Датарк» и Auxo построили второй модульный ЦОД для предприятия «Северстали» в Подольске
изнеса: мы развиваем не только складскую инфраструктуру и сервисную металлообработку, но и цифровые решения, которые делают работу с металлом проще и предсказуемее для заказчика. Складской комплекс в Подольске — одна из ключевых площадок компании в Московском регионе, где клиент получает комплекс услуг: от наличия нужного сортамента на складе до резки, многопозиционной комплектации и удобно
|15.11.2024
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Т2: Химки и Подольск стали самыми «качающими» регионами Подмосковья
наиболее качающих городов Подмосковья вошли Химки – 1,7% от всего потребляемого трафика в регионе, Подольск – 1,4%, Мытищи – 1,2%, Королев и Железнодорожный – по 1%. Самым пиковым по нагрузке
|22.02.2023
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«Спутникс» помогла школьникам из Подольска собрать астрономический спутник с оптическим телескопом для съемки объектов глубокого космоса
этому делу посвятить свою жизнь», – сказала директор школы Елена Акимова. «Нам интересно работать с Подольском. В этой школе учатся талантливые и умные ребята, и руководство учебного заведения
|03.09.2021
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«Белтел» оборудовал мультимедийными решениями новую школу в Подольске
ового 2021 учебного года компания «Белтел» совместно с ключевым партнером генеральным подрядчиком строительства АО «МСУ-1» оснастила мультимедийным оборудованием новую школу №36 на 1100 мест в городе Подольске Московской области. Школа возведена по нацпроекту «Образование». Классы оборудованы интерактивными панелями LG 75TR3BF-B с сенсорной технологией, поддерживающие функции нескольких кас
|09.09.2019
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В Московской области появился «ИТ-заряженный» мультипарк
ертел», оператор связи Москвы и Московской области, подключила мультифункциональный парк класса А+ «Сынково» к самой мощной в столичном регионе волоконно-оптической сети «Мастер-Коннект». Протя
|20.06.2014
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Подольск протестирует Единую транспортную карту Московской области
Maykor, общероссийский поставщик услуг в области аутсорсинга ИТ- и бизнес-процессов, запустил пилотный проект по использованию Единой транспортной карты (ЕТК) на основных автобусных маршрутах города Подольска. Цель проекта - протестировать в реальных условиях работу системы безналичной оплаты проезда в Московской области. Партнером в проекте выступает Банк «Возрождение». Проект реализуется
|17.01.2013
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Optima внедрила СЭД в МФЦ Подольского муниципального района Московской области
кументов по заявкам — гораздо быстрее. «Внедрение информационной системы обработки заявок населения Подольского района является первым шагом на пути к тому, чтобы полностью автоматизировать пре
|03.12.2012
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В администрации Подольска завершен второй этап внедрения СЭД «Дело»
В ноябре 2012 г. компания «СофтЭксперт» (г. Тула) завершила очередной этап внедрения СЭД «Дело» в администрации одного из крупнейших промышленных центров Московской области - города Подольска. Для муниципальных образований Московской области программа «Дело», флагманский продукт компании «ЭОС», является хорошо знакомым и зарекомендовавшим себя решением. Более трех десятков
|05.03.2008
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«Комстар-ОТС» построит телекоммуникационную инфраструктуру в Подольском районе
ТС» объявила о сотрудничестве в сфере развития телекоммуникационной инфраструктуры c администрацией Подольского района Московской области. «Комстар-ОТС» окажет содействие местной администрации
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Акулинин Игорь 20 3
|Рудычева Наталья 95 2
|Короб Анна 3 2
|Югай Виктор 66 2
|Хачатуров Георгий 3 2
|Цурков Николай 2 2
|Пуликов Владимир 2 2
|Путин Владимир 3454 2
|Шадаев Максут 1210 2
|Ротенберг Игорь 37 2
|Ротенберг Аркадий 52 2
|Хала Илья 49 2
|Медведев Владислав 62 2
|Попов Алексей 339 2
|Поляков Дмитрий 56 2
|Волков Григорий 3 1
|Евдокимов Игорь 61 1
|Морозов Игорь 59 1
|Айбашева Анна 98 1
|Бондаренко Алла 4 1
|Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 193 1
|Гайзер Вячеслав 13 1
|Брыкин Арсений 57 1
|Ford Henry - Форд Генри 20 1
|Булгаков Кирилл 133 1
|Ельцин Борис. 99 1
|Криевс Ритварс 15 1
|Понкращенков Роман 2 1
|Агеев Максим 33 1
|Косарев Андрей 4 1
|Ткаченко Андрей 25 1
|Варев Александр 17 1
|Мардер Наум 116 1
|Бойко Алексей 138 1
|Чекмарев Александр 2 1
|Солдатов Александр 4 1
|Янаев Александр 1 1
|Иваненко Ярослав 1 1
|Старостина Анастасия 2 1
|Марков Константин 27 1
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