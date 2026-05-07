Россия - ЦФО - Московская область - Подольский район - Подольск

«Датарк» и Auxo построили второй модульный ЦОД для предприятия «Северстали» в Подольске изнеса: мы развиваем не только складскую инфраструктуру и сервисную металлообработку, но и цифровые решения, которые делают работу с металлом проще и предсказуемее для заказчика. Складской комплекс в Подольске — одна из ключевых площадок компании в Московском регионе, где клиент получает комплекс услуг: от наличия нужного сортамента на складе до резки, многопозиционной комплектации и удобно