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Россия ЦФО Московская область Подольский район Подольск

Россия - ЦФО - Московская область - Подольский район - Подольск

Площадь Ленина. Подольск, 1976 Худ.: Лашин Виктор Алексеевич Площадь Ленина. Подольск, 1976 Худ.: Лашин Виктор Алексеевич
Площадь Ленина. Подольск, 1976 Худ.: Лашин Виктор Алексеевич

СОБЫТИЯ


07.05.2026 «Датарк» и Auxo построили второй модульный ЦОД для предприятия «Северстали» в Подольске

изнеса: мы развиваем не только складскую инфраструктуру и сервисную металлообработку, но и цифровые решения, которые делают работу с металлом проще и предсказуемее для заказчика. Складской комплекс в Подольске — одна из ключевых площадок компании в Московском регионе, где клиент получает комплекс услуг: от наличия нужного сортамента на складе до резки, многопозиционной комплектации и удобно
15.11.2024 Т2: Химки и Подольск стали самыми «качающими» регионами Подмосковья

наиболее качающих городов Подмосковья вошли Химки – 1,7% от всего потребляемого трафика в регионе, Подольск – 1,4%, Мытищи – 1,2%, Королев и Железнодорожный – по 1%. Самым пиковым по нагрузке

22.02.2023 «Спутникс» помогла школьникам из Подольска собрать астрономический спутник с оптическим телескопом для съемки объектов глубокого космоса

этому делу посвятить свою жизнь», – сказала директор школы Елена Акимова. «Нам интересно работать с Подольском. В этой школе учатся талантливые и умные ребята, и руководство учебного заведения

03.09.2021 «Белтел» оборудовал мультимедийными решениями новую школу в Подольске

ового 2021 учебного года компания «Белтел» совместно с ключевым партнером генеральным подрядчиком строительства АО «МСУ-1» оснастила мультимедийным оборудованием новую школу №36 на 1100 мест в городе Подольске Московской области. Школа возведена по нацпроекту «Образование». Классы оборудованы интерактивными панелями LG 75TR3BF-B с сенсорной технологией, поддерживающие функции нескольких кас
09.09.2019 В Московской области появился «ИТ-заряженный» мультипарк

ертел», оператор связи Москвы и Московской области, подключила мультифункциональный парк класса А+ «Сынково» к самой мощной в столичном регионе волоконно-оптической сети «Мастер-Коннект». Протя
20.06.2014 Подольск протестирует Единую транспортную карту Московской области

Maykor, общероссийский поставщик услуг в области аутсорсинга ИТ- и бизнес-процессов, запустил пилотный проект по использованию Единой транспортной карты (ЕТК) на основных автобусных маршрутах города Подольска. Цель проекта - протестировать в реальных условиях работу системы безналичной оплаты проезда в Московской области. Партнером в проекте выступает Банк «Возрождение». Проект реализуется
17.01.2013 Optima внедрила СЭД в МФЦ Подольского муниципального района Московской области

кументов по заявкам — гораздо быстрее. «Внедрение информационной системы обработки заявок населения Подольского района является первым шагом на пути к тому, чтобы полностью автоматизировать пре
03.12.2012 В администрации Подольска завершен второй этап внедрения СЭД «Дело»

В ноябре 2012 г. компания «СофтЭксперт» (г. Тула) завершила очередной этап внедрения СЭД «Дело» в администрации одного из крупнейших промышленных центров Московской области - города Подольска. Для муниципальных образований Московской области программа «Дело», флагманский продукт компании «ЭОС», является хорошо знакомым и зарекомендовавшим себя решением. Более трех десятков
05.03.2008 «Комстар-ОТС» построит телекоммуникационную инфраструктуру в Подольском районе

ТС» объявила о сотрудничестве в сфере развития телекоммуникационной инфраструктуры c администрацией Подольского района Московской области. «Комстар-ОТС» окажет содействие местной администрации


Публикаций - 168, упоминаний - 182

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10742 24
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 19
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 15
Ростелеком 10948 14
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 570 11
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 8
9594 7
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 5
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 5
МегаФон Поволжье - МегаФон Поволжский филиал - МСС-Поволжье - Мобильные Системы Связи-Поволжье - МСС-Саратов 131 4
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 352 4
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 527 4
МегаФон Урал - МегаФон Уральский филиал - МегаФон Уральский GSM - Уральский Джи Эс Ем 167 4
ЦТ-Мобайл - CT Mobile 136 4
МегаФон - Мобиком 230 4
МегаФон Поволжье - Волжский GSM 83 4
Yandex - Яндекс 9216 4
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 4
Nokia Networks - Nokia Mobile Networks - Nokia Mobile Entry Solutions - Nokia Fixed Networks - Nokia Solutions and Networks Oy, NSN - Nokia Siemens Networks 354 4
Axelot - Акселот - Axelot Logistics - Axelot Consult - Axelot Tech 225 3
Applied Materials 305 3
Ostec - Остек - Остек-СМТ - Остек-Электро 19 3
Cisco Systems 5372 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 3
Microsoft Corporation 25775 3
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 3
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 420 3
Sony 6739 3
Стриж Телематика - Современные Радио Технологии - СРТ - Современные радиотехнологии 51 3
3data - 3дата 104 3
МегаФон Центральный филиал 92 2
InfiNet Wireless - Инфинет 64 2
Datark - Датарк 41 2
Питерская группа связистов 441 2
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 321 2
СофтЭксперт 48 2
Optima Software 19 2
Системы документооборота 522 2
Samsung Electronics 11064 2
SAP SE 5601 2
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 18
Почта России ПАО 2370 9
ЦППК - МЦД - Московские центральные диаметры 161 7
РЖД - Российские железные дороги 2096 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 6
Мострансавто 69 5
ПХМЗ - Подольский химико-металлургический завод 5 5
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
РЖД МЖД - Московская железная дорога 67 4
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 214 4
Silicon Saxony - Силиконовая Саксония 17 3
Автоприбор НПК 6 3
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 3
РЖД МЖД - Павелецкий вокзал - Москва-Павелецкая 71 3
SPAR - EuroSpar - InterSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 80 2
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Сбер - Сбербанк Среднерусский банк 36 2
Северсталь ПАО - Северсталь Сеть - Северсталь Дистрибуция - А Групп 5 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 2
Азот ГК - Аммоний АО - Мелеузовские минеральные удобрения - Ангарский азотно-туковый завод - Промышленные технологии - Волгоград Полимер 23 2
ХимМед 5 2
Visa International 1993 2
X5 Group - Перекрёсток 640 2
Северсталь ПАО - Severstal 629 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 2
Евросеть 1421 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 2
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 183 2
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети МР - Россети Московский регион 148 2
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 131 2
Nike 195 2
Государственная Третьяковская галерея - Третьяковка - Новая Третьяковка - Всероссийское музейное объединение ФГБУК 83 2
ЛСР - LSR - Промышленно-строительная Группа - Рудас 23 2
Русполимет ПАО 11 1
Просвещение ФГУП - издательство 30 1
Газпром недра - Газпром геологоразведка - Газпром проектирование - Газпром промгаз - Гипроспецгаз - Гипрогазцентр - ВНИПИгаздобыча - ТюменНИИгипрогаз - СевКавНИПИгаз - ЦКБН - Подземгидроминерал НПЦ - ВНИИПромгаз 42 1
Uniqlo 12 1
Сбер - СберАвто 38 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 9
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 263 7
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 5
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 4
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 4
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 3
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 3
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Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 3
Ясная Поляна - Музей-усадьба Л.Н. Толстого 32 2
МФЦ Мои документы Московской области - МФЦ Мои документы Подмосковья - Теле-МФЦ 40 2
Судебная власть - Judicial power 2500 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 2
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Федеральное казначейство России 1949 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 2
Ельцин-центр - Президентский центр Б. Н. Ельцина 13 1
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 121 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи (Минсвязи Татарстана) - ЦИТ Татарстана 198 1
Администрация Новосибирска - Мэрия Новосибирска - органы государственной власти 52 1
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 74 1
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 52 1
ГРБС - Главный распорядитель бюджетных средств 44 1
ЕврАзЭС - Евразийское экономическое сообщество 42 1
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 225 1
Правительство Хабаровского края - органы государственной власти 55 1
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 55 1
ГКЧП - Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР 4 1
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 233 1
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 162 1
Совет министров СССР - Минсвязи СССР - Министерство связи СССР 23 1
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Microsoft Windows 2000 8678 3
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ФСТТ РФ - Федеральная сеть телематики транспортного комплекса России и коммерческих операторов 12 2
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UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 2
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 958 2
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Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 2
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Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 1
Акулинин Игорь 20 3
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Короб Анна 3 2
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Хачатуров Георгий 3 2
Цурков Николай 2 2
Пуликов Владимир 2 2
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Ротенберг Игорь 37 2
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Попов Алексей 339 2
Поляков Дмитрий 56 2
Волков Григорий 3 1
Евдокимов Игорь 61 1
Морозов Игорь 59 1
Айбашева Анна 98 1
Бондаренко Алла 4 1
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 193 1
Гайзер Вячеслав 13 1
Брыкин Арсений 57 1
Ford Henry - Форд Генри 20 1
Булгаков Кирилл 133 1
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Криевс Ритварс 15 1
Понкращенков Роман 2 1
Агеев Максим 33 1
Косарев Андрей 4 1
Ткаченко Андрей 25 1
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Бойко Алексей 138 1
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Солдатов Александр 4 1
Янаев Александр 1 1
Иваненко Ярослав 1 1
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Россия - ЦФО - Московская область - Химкинский район - Химки 180 34
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