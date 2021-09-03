Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
ЦФО
Московская область
Подольский район
Подольск
Публикаций - 71, упоминаний - 80
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 858 1
|Путин Владимир 1877 2
|Шадаев Максут 385 2
|Медведев Владислав 10 2
|Попов Алексей 322 2
|Рудычева Наталья 81 2
|Дитрих Евгений 4 1
|Козырев Алексей 271 1
|Рубцов Сергей 27 1
|Пятахин Андрей 16 1
|Волков Григорий 2 1
|Бондаренко Алла 4 1
|Гайзер Вячеслав 7 1
|Ельцин Борис Николаевич 30 1
|Криевс Ритварс 15 1
|Понкращенков Роман 1 1
|Агеев Максим 27 1
|Косарев Андрей 1 1
|Варев Александр 16 1
|Чекмарев Александр 2 1
|Солдатов Александр 2 1
|Янаев Александр 1 1
|Чернышенко Дмитрий 234 1
|Кузнецов Павел 14 1
|Якушев Владимир 16 1
|Клименко Федор 18 1
|Хала Илья 21 1
|Буяджи Павел 17 1
|Солдатов Алексей 78 1
|Абрамков Александр 29 1
|Булгак Владимир 10 1
|Смирнов Михаил 12 1
|Кисляков Евгений 83 1
|Никифоров Николай 1127 1
|Ротенберг Игорь 35 1
|Ротенберг Аркадий 42 1
|Иванов Андрей 40 1
|Скатин Алексей 33 1
|Новиков Дмитрий 31 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 677 1
|WarnerMedia CNN - Телеканал 146 1
|Эхо Москвы - радиостанция 52 1
|Радио России - радиостанция 34 1
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 684 1
|Университет НТИ - Национальной технологической инициативы 2035 49 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 814187, в очереди разбора - 717588.
Создано именных указателей - 46635.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 814187, в очереди разбора - 717588.
Создано именных указателей - 46635.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru