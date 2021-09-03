Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46635
ИКТ 4555
Организации 3088
Ведомства 1087
Ассоциации 323
Технологии 2042
Системы 10692
Персоны 15470
Местоположение 1008
Статьи 671
Пресса 448
ИАА 388
НИИ, ВУЗы и Библиотеки 624
Мероприятия 554

Россия
ЦФО
Московская область
Подольский район
Подольск

Россия - ЦФО - Московская область - Подольский район - Подольск


03.09.2021 «Белтел» оборудовал мультимедийными решениями новую школу в Подольске 1
06.08.2021 Власти передумали тратить миллиарды на покрытие дорог интернетом по проекту Ротенбергов 1
26.07.2021 Названы самые необычные ИТ-вакансии России 1
11.05.2021 Рыбоводческая компания «Остров Аквакультура» выращивает больше форели с помощью «1С:ERP» 1
19.01.2021 «Яндекс.Еда» запустила доставку с фермерских рынков Московской области 1
04.03.2020 Российские города отрейтинговали по IQ 1
10.02.2020 3data запустила первый дата-центр по франшизе в Московской области 1
03.02.2020 МТС создаст основу для умных городов в Московской области 1
22.10.2019 Власти дадут сотовым операторам 3,3 миллиарда на покрытие четырех автодорог 1
09.09.2019 В Московской области появился «ИТ-заряженный» мультипарк 2
20.06.2019 Государство потратит 30 миллиардов на сотовую связь вдоль дорог 1
15.06.2018 Navitel выпустила обновление карт Европы, Ближнего Востока, Закавказья и Азии 1
27.11.2017 «Акадо Телеком» подключила видеонаблюдение в самых загруженных почтовых отделениях Подмосковья. 1
19.04.2017 Helsi.me защитил персональные данные пациентов с помощью облаков De Novo 1
12.04.2017 МТС потратила 500 миллионов на инфраструктуру для корпоративных клиентов 1
21.10.2016 МТС оптимизировал связь на крупнейших спортивных аренах Москвы и Московской области 1
01.07.2016 Глава финдепартамента МОЭСК: Работа, которую раньше выполняли 100 человек, теперь делается автоматически 1
02.06.2016 «Билайн» подготовил сеть в «Большой Москве» к сезону отпусков 1
24.02.2016 Axelot автоматизировал склад компании «Лихт М» 1
05.02.2016 Более 160 школ Московской области используют электронные учебники издательства «Просвещение» 1
29.01.2016 История отечественных ИТ и телекома: Как стороники Ельцина использовали интернет против ГКЧП 1
17.12.2015 «Стрелка» стала самым популярным и экономичным средством проезда 1
20.11.2015 «РТС-Банк» начал работу с сервисом «Золотая Корона — Денежные переводы» 1
26.10.2015 «Стрелка» - пример эффективного государственно-частного партнерства 1
02.10.2015 Tele2 завершает подготовку к запуску сети в Москве и Московской области 1
16.09.2015 Tele2 тестирует мобильную сеть в Москве 1
11.09.2015 Tele2 объявила дату запуска сети в Москве 1
27.08.2015 Tele2 использует каналы связи «Ростелекома» для строительства сети в Москве 1
04.08.2015 МТС и Tele2 поспорили, кто быстрее строит инфраструктуру 1
20.07.2015 МТС расширила и ускорила сети LTE-1800 в московском регионе 1
08.07.2015 «Линия24» запустила ЦОВ для интернет-магазина Toy.ru 1
17.06.2015 «Билайн» расширил покрытие 4G в Московской области 1
26.05.2015 Число владельцев «Стрелки» превысило 100 тыс. человек 1
13.11.2014 «Билайн» расширил сеть 4G в Подмосковье 2
05.11.2014 «Почта России» трестирует возможности Marketplace 1
27.10.2014 Softline перевела почту и коммуникации «Снежной Королевы» на Google Apps for Work 1
20.08.2014 Жители Одинцово начали оплачивать проезд в помощью Единой транспортной карты 1
03.07.2014 Прорыв: Подтвердить личность при регистрации на портале госуслуг можно на «Почте» 1
03.07.2014 Клиенты «Билайн» Подмосковья переходят на 4G 2
03.07.2014 В отделениях «Почты России» открылись первые пункты подтверждения личности и учетной записи портала госуслуг 1

Публикаций - 71, упоминаний - 80

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4936 9
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6981 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5756 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6841 7
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2009 6
Yandex - Яндекс 4188 3
Мастертел - МТ Телеком 45 2
Google LLC 7931 2
Samsung Electronics 6088 2
Центел - Центральный телеграф 191 2
МегаФон Столичный филиал 68 2
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1715 1
Аскон - Ascon 193 1
Brother 122 1
ГЛОНАСС-ТМ - СРТ - Современные Радио Технологии - Современные радиотехнические решения 14 1
Zebra Technologies 92 1
Воентелеком 135 1
Стриж Телематика - Современные Радио Технологии - СРТ - Современные радиотехнологии 34 1
NEC 485 1
ГЛОНАСС АО 82 1
РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 57 1
ГЛОНАСС-ТМ - ГЛОНАСС Телематика 21 1
Lenovo Motorola 1154 1
Yota - Скартел 623 1
MSI - Micro-Star International 294 1
Ростелеком ЦентрТелеком 248 1
Columbus - Колумбус 142 1
Seiko Epson Corporation 376 1
Ростех Росэлектроника Импульс НПО 33 1
ДНС Ритейл - DNS - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей - Технопоинт 64 1
ant Technologies - АНТ Технолоджис 51 1
Shure 10 1
Beltel - Белтел 104 1
Вертикаль - башенный оператор 44 1
АСВТ 41 1
Офис-док - Office Doc 55 1
Сигнал-КОМ 25 1
De Novo - Де Ново 39 1
Axelot - Акселот 90 1
Компас 107 1
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 192 9
Почта России ПАО 1631 7
Мострансавто 60 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4380 4
УЭК - Универсальная электронная карта 512 3
РЖД - Российские железные дороги 1118 2
Toyota Motor - Тойота Мотор 204 2
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 46 2
Международный аэропорт Внуково им. А.Н. Туполева 103 2
Евросеть 1062 2
РПЛ - РФПЛ - Российская Премьер-Лига - Профессиональная футбольная лига 9 1
CyberPlat - КиберПлат 225 1
Единая транспортная карта 12 1
Россети Ленэнерго 48 1
HeadHunter Group - HH Group 356 1
СберАвто 18 1
Снежная Королева 38 1
Л’Этуаль - Торговая сеть 50 1
Международный аэропорт Новосибирск (Толмачёво) имени А.И. Покрышкина 27 1
Дикси - Сеть магазинов 80 1
Ренессанс кредит Банк 144 1
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 167 1
Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 29 1
Открытие Арена - стадион 17 1
РЖД МЖД - Московская железная дорога 8 1
ПФК ЦСКА - российский футбольный клуб 18 1
Qiwi 783 1
МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания 80 1
Яндекс.Еда 93 1
Восточный Банк 108 1
Россети ПАО 169 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6008 6
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1713 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1024 3
Правительство Московской области 49 3
МЦД - Московские центральные диаметры 22 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 323 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 639 2
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 428 2
ГКЧП - Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР 4 1
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 21 1
ЕврАзЭС - Евразийское экономическое сообщество 16 1
Президент США - The White House - Белый дом 51 1
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 35 1
Ельцин-центр - Президентский центр Б. Н. Ельцина 7 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 373 1
Правительство Москвы 675 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 149 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 452 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 217 1
Госдепартамент США - Государственный департамент - United States Department of State 179 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1552 1
Президент Российской Федерации 1460 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1430 1
Правительство РФ 2264 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 160 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 858 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3988 13
3G - Стандарт мобильной связи 3920 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10690 5
WMS - Warehouse Management System - Система управления складом 244 4
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 601 3
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 249 3
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2177 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4978 3
MEMC - Motion Estimation, Motion Compensation - технология сглаживания картинки 12 3
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 803 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 447 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1551 2
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 809 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 733 1
2D - 2-Dimensional 302 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 537 1
DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии 87 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1049 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1456 1
MPLS - Multiprotocol label switching - Многопротокольная коммутация по меткам 181 1
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 80 1
AdTech Digital Signage - Цифровые вывески - Видеореклама на мониторах 116 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 590 1
3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) 41 1
IP-камера - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 200 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 716 1
Мобильный ШПД - МБШД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - МШБД - мобильный широкополосный доступ в интернет 22 1
Умный регион - концепция инновационного развития городов и районов 15 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, графический адаптер, графическая плата, графическая карта, графический ускоритель - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 214 1
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 375 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1240 1
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 647 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 1
Push-уведомления - Web Push Notifications - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 113 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2272 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2261 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 481 1
Google Android 10773 5
Стрелка - Транспортная карта 114 3
Apple iOS 5750 3
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 114 3
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 2
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1387 2
Microsoft Windows Phone OS 1472 2
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 524 2
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 2
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 1
ЭОС Дело СЭД 702 1
Google Workspace - Google Apps for Work - Google G Suite 191 1
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 100 1
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 507 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Axapta 522 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
Linux OS 4553 1
Google YouTube - Видеохостинг 1970 1
IBM Cognos BI 166 1
BeCloud G-Cloud 15 1
ЦНИИ ЭИСУ - Заря ОС 26 1
Google Hangouts - Мессенджер 63 1
Яндекс.Карты и Транспорт 295 1
Microsoft Dynamics 209 1
Аскон Компас-3D 75 1
1С:Бухгалтерия 428 1
Biglion - Биглион 53 1
Mantis Logistics Vision Suite WMS 49 1
ФСТТ РФ - Федеральная сеть транспортной телематики 7 1
Яндекс Go 50 1
Roblox - Онлайн-игра 8 1
1С:WMS Логистика. Управление складом 27 1
МТС Мобильные сотрудники 42 1
Google TensorFlow 67 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 185 1
Python - Высокоуровневый язык программирования 395 1
Microsoft Windows 10 7196 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 485 1
Путин Владимир 1877 2
Шадаев Максут 385 2
Медведев Владислав 10 2
Попов Алексей 322 2
Рудычева Наталья 81 2
Дитрих Евгений 4 1
Козырев Алексей 271 1
Рубцов Сергей 27 1
Пятахин Андрей 16 1
Волков Григорий 2 1
Бондаренко Алла 4 1
Гайзер Вячеслав 7 1
Ельцин Борис Николаевич 30 1
Криевс Ритварс 15 1
Понкращенков Роман 1 1
Агеев Максим 27 1
Косарев Андрей 1 1
Варев Александр 16 1
Чекмарев Александр 2 1
Солдатов Александр 2 1
Янаев Александр 1 1
Чернышенко Дмитрий 234 1
Кузнецов Павел 14 1
Якушев Владимир 16 1
Клименко Федор 18 1
Хала Илья 21 1
Буяджи Павел 17 1
Солдатов Алексей 78 1
Абрамков Александр 29 1
Булгак Владимир 10 1
Смирнов Михаил 12 1
Кисляков Евгений 83 1
Никифоров Николай 1127 1
Ротенберг Игорь 35 1
Ротенберг Аркадий 42 1
Иванов Андрей 40 1
Скатин Алексей 33 1
Новиков Дмитрий 31 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 18913 46
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2635 41
Россия - Российская федерация - РФ 61456 27
Россия - ЦФО - Московская область - Химки 95 21
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 8214 15
Россия - ЦФО - Московская область - Мытищи 89 14
Россия - Люберцы 56 12
Россия - Одинцово 61 11
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 89 10
Россия - ЦФО - Московская область - Красногорск 112 10
Россия - ЦФО - Московская область -Балашиха 73 10
Россия - Железнодорожный 36 9
Россия - Реутов 46 9
Россия - Электросталь 42 8
Россия - Долгопрудный 44 8
Россия - Орехово-Зуево 29 7
Россия - Раменское 39 7
Москва - Троицк - Троицкий административный округ 66 6
Новая Москва 45 5
Россия - Жуковский 26 5
Финляндия - Финляндская Республика 864 5
Россия - Коломна 51 5
Россия - ЦФО - Калужская область 605 4
Россия - СФО - Новосибирск 2140 4
Россия - Щёлково 35 4
Украина 3765 4
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1427 4
Россия - УФО - Челябинская область 691 4
Россия - Серпухов 41 4
Казахстан - Республика 2834 4
Россия - Московская область - Дмитров - Дмитровский муниципальный район 38 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 4558 3
Россия - СФО - Ленинградская область - Выборг 93 3
Россия - ДФО - Амурская область 337 3
Россия - Лобня 21 3
Европа 4102 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 15698 3
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 388 3
Россия - СФО - Иркутская область 601 3
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 139 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 4
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4217 3
НДС - Налог на добавленную стоимость 580 2
А-181 - Скандинавия - Федеральная автомобильная дорога Санкт-Петербург- Выборг-граница с Финляндией 5 2
Образование в России 465 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 181 1
КХЛ - Континентальная хоккейная лига 28 1
РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 31 1
POI - points of interest 61 1
Информационное общество - Государственная программа 283 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3048 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Информационная инфраструктура 4 1
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 88 1
Русский язык 1081 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 677 1
WarnerMedia CNN - Телеканал 146 1
Эхо Москвы - радиостанция 52 1
Радио России - радиостанция 34 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 684 1
Университет НТИ - Национальной технологической инициативы 2035 49 1
Олимпийские игры - Olympic Games 323 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 814187, в очереди разбора - 717588.
Создано именных указателей - 46635.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Плюсы и минусы новой Windows 11: стоит ли обновлять систему

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Показать еще

Наука

Как отпечаток пальца: индивидуальность нейронов поможет решить проблемы ИИ

Прошлое спутника Земли под вопросом: молодые лунные камни удивили ученых

Электронный лед существует — физики смогли сделать первое фото
Показать еще