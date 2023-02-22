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«Спутникс» помогла школьникам из Подольска собрать астрономический спутник с оптическим телескопом для съемки объектов глубокого космоса

Ученики школы №29 из Подольска завершили сборку спутника «УмКА-1», который уже в середине этого года будет выведен на орбиту для космических наблюдений. Аппарат собран на базе спутниковой платформы OrbiCraft-Pro формата Cubesat 3U, разработанной частной космической компанией «Спутникс» (входит в Sitronics Group). Полезной нагрузкой занимались воспитанники школьного центра научного творчества «Поиск».

Элементами полезной нагрузки выступают светосильный телескоп «Лептонар-20955К» и астрономическая цифровая камера. Перед тем, как поместить их в корпус спутника, участники проекта провели тестовую съемку с Земли созвездий и туманностей. Учебное заведение имеет собственный астрокосмический комплекс с планетарием и обсерваторией, лабораторию спутникостроения, центр управления полетами.

«Проект «школьный космический телескоп» был задуман 7 лет назад, именно тогда началось наше сотрудничество с компанией «Спутникс». Благодаря их постоянной поддержке и помощи мы смогли за эти годы сформировать команду учащихся, увлеченных космонавтикой и готовых этому делу посвятить свою жизнь», – сказала директор школы Елена Акимова.

«Нам интересно работать с Подольском. В этой школе учатся талантливые и умные ребята, и руководство учебного заведения создает для них все необходимые условия. Надеемся, что через несколько лет эти ребята выберут космонавтику не просто как увлечение, а как интересную работу и дело жизни», – сказал генеральный директор «Спутникс» Владислав Иваненко.

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Он отметил, что в этом заключается концепция «Спутникс»: компания работает с будущими специалистами отрасли еще со школьной скамьи, реализуют различные образовательные инициативы и проекты для вовлечения молодежи в тему спутникостроения и космических технологий. Компания активно участвует в организации учебных мероприятий, конкурсов, оснащении учебных центров, кванториумов, университетских лабораторий.

Проект по созданию спутника «УмКА-1» реализуется при финансовой поддержке Фонда содействия инновациям в рамках конкурса «Дежурный по планете». В рамках проекта планируется создать и запустить на орбиту 100 спутников, которые будут объединены в группировки для выполнения поставленных задач.

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